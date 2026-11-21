Một trường hợp mắc ung thư phổi không có chi phí dùng thuốc đích, thuốc miễn dịch. Tuy nhiên, sau 3 chu kỳ hóa trị, những tín hiệu tích cực đã mở ra hy vọng cho người bệnh.

Liệu pháp điều trị đắt đỏ và nỗi lo kinh tế

“Bác sĩ ơi, nhà em không đủ tiền dùng thuốc đích, thuốc miễn dịch. Vậy bệnh của bố em còn chữa được không?”. Đây là câu hỏi mà bác sĩ Nguyễn Tiến Đồng, Bệnh viện Đại học Phenikaa, thường nghe mỗi tuần tại phòng khám ung bướu. Nỗi lo của nhiều gia đình không chỉ nằm ở chẩn đoán ung thư mà còn ở khả năng tài chính để theo đuổi những phương pháp điều trị được cho là tiên tiến, hiện đại.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân 50 tuổi đến khám vì ho khan kéo dài, đau tức ngực lan ra sau lưng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u gần 5,5 cm ở đỉnh phổi trái, đã xâm lấn màng phổi, kèm nhiều hạch trong lồng ngực. Sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến phổi.

Ngay sau khi nhận chẩn đoán, gia đình bắt đầu tìm hiểu các phương pháp điều trị. Thuốc đích, thuốc miễn dịch cùng những liệu trình có chi phí hàng chục triệu đồng mỗi tháng khiến người thân không khỏi lo lắng. Với điều kiện kinh tế vừa phải, câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là bệnh có thể điều trị ra sao mà còn là gia đình có đủ khả năng theo đuổi hay không.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đồng cho biết, trước khi quyết định sử dụng loại thuốc nào, điều quan trọng là phải xác định chính xác đặc điểm sinh học của khối u và mức độ lan rộng của bệnh.

Người bệnh được thực hiện sinh thiết, hóa mô miễn dịch để xác định loại tế bào ung thư; xét nghiệm đột biến gen...

Kết quả bệnh nhân không phát hiện các đột biến gen, trong khi PD-L1 âm tính, dưới 1%.

Điều này khiến một số lựa chọn điều trị ban đầu không còn phù hợp. Thuốc điều trị đích cần có đột biến gen tương ứng để phát huy tác dụng. Trong khi đó, với PD-L1 âm tính, khả năng hưởng lợi từ liệu pháp miễn dịch đơn trị thường thấp hơn, dù không thể chỉ dựa vào chỉ số này để kết luận người bệnh hoàn toàn không có chỉ định miễn dịch.

Lầm tưởng của bệnh nhân "cứ thuốc đắt tiền là tốt"

Bác sĩ Nguyễn Tiến Đồng cho rằng, một trong những hiểu lầm phổ biến của người bệnh ung thư hiện nay là mặc định thuốc đích và thuốc miễn dịch luôn tốt hơn hóa trị, xạ trị hay các phương pháp điều trị truyền thống.

Kết quả xạ trị 3 tháng của bệnh nhân cho thấy khối thu nhỏ so với trước điều trị (ảnh BSCC)

Thực tế, thuốc đích và thuốc miễn dịch là những tiến bộ quan trọng của y học hiện đại, nhưng không phải người bệnh nào cũng có thể sử dụng hoặc thu được lợi ích như nhau. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào đặc điểm sinh học của khối u, các dấu ấn phân tử, giai đoạn bệnh và nhiều yếu tố khác.

Bởi vậy, việc thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết ngay từ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ giúp bác sĩ lựa chọn đúng phác đồ, đây còn là cách tránh lãng phí tiền bạc, thời gian và sức lực cho những phương pháp không phù hợp với người bệnh.

Trong điều trị ung thư phổi, phẫu thuật, hóa trị và xạ trị vẫn là những trụ cột quan trọng. Tùy từng trường hợp, các phương pháp này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc phối hợp với thuốc đích, thuốc miễn dịch để đạt hiệu quả tối ưu.

“Phương pháp tốt nhất không phải lúc nào cũng là phương pháp mới nhất hay đắt tiền nhất, mà là phương pháp phù hợp nhất với từng người bệnh”, bác sĩ Đồng nhấn mạnh.

Hóa trị vẫn là một lựa chọn có giá trị

Với trường hợp bệnh nhân 50 tuổi trên, sau khi trao đổi kỹ với gia đình, bác sĩ Đồng và người bệnh thống nhất lựa chọn hóa trị. Đây là phương pháp đã được ứng dụng trong điều trị ung thư phổi nhiều năm, có cơ sở bằng chứng và vẫn giữ vai trò quan trọng trong các phác đồ điều trị chuẩn.

Một trong những ưu điểm của hướng điều trị này là phần lớn chi phí có thể được bảo hiểm y tế chi trả theo quy định và điều kiện hưởng của người bệnh.

Sau 3 chu kỳ hóa trị, người bệnh được kiểm tra lại. Kết quả cho thấy chỉ số CEA – một chất chỉ điểm khối u – giảm từ 69,9 xuống 16,9 ng/mL, còn chưa đến một phần tư so với ban đầu. Chỉ số CYFRA 21-1 cũng trở về ngưỡng bình thường.

Đáng chú ý, trong quá trình điều trị, người bệnh vẫn tỉnh táo, ăn uống được và tiếp tục các chu kỳ theo kế hoạch.

Ung thư là hành trình điều trị dài và nhiều thách thức. Nhưng không phải cứ không có điều kiện sử dụng những loại thuốc đắt tiền nhất thì người bệnh sẽ hết cơ hội. Đôi khi, lựa chọn đúng và phù hợp mới chính là điều tạo nên khác biệt.