Trên thực tế, những loại "thịt bổ dưỡng" thích hợp nhất để dùng sau khi mùa đông bắt đầu không nhất thiết phải là những loại thịt có tính nóng nhất.

Ngay khi nhiệt độ giảm xuống, nhiều người xung quanh tôi bắt đầu nói về việc "bồi bổ" cho cơ thể. Lẩu thịt cừu và thịt chó hầm chắc chắn là những món ăn ấm áp, nhưng sau khi ăn nhiều lần liên tiếp, nhiều người bị loét miệng và khô họng. Chúng bổ dưỡng, nhưng cũng thực sự làm khô cơ thể. Trên thực tế, những loại "thịt bổ dưỡng" thích hợp nhất để dùng sau khi mùa đông bắt đầu không nhất thiết phải là những loại thịt có tính nóng nhất. 3 loại thịt sau đây đều rất nhẹ nhàng, cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà không làm tăng nhiệt cho cơ thể, tích trữ năng lượng từ từ vào xương một cách thoải mái.

Lựa chọn đầu tiên: Thịt bò

Không giống như cảm giác ấm nóng mãnh liệt của thịt cừu, thịt bò có vị nhẹ nhàng, dịu ngọt, với hàm lượng protein đáng kể. Cứ 100 gram thịt bò nạc chứa khoảng 22-25 gram protein, trong khi hàm lượng chất béo chỉ từ 2-5 gram, xếp nó vào loại thịt giàu protein, ít chất béo. Điều quý giá hơn nữa là hàm lượng sắt heme, mà cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ. Đối với những người dễ bị lạnh tay chân hoặc da mặt xanh xao vào mùa đông, ăn thịt bò có lợi hơn nhiều so với chỉ nhai chà là. Thịt bò có nhiều thớ, rất lý tưởng để hầm thành súp. Nước dùng thành phẩm trong, thịt mềm, và ngô cùng cà rốt từ từ ngấm vào súp tạo vị ngọt, làm ấm cơ thể từ cổ họng đến dạ dày mà không gây ngán.

Loại thứ hai: Thịt chim bồ câu

Thịt chim bồ câu có hàm lượng protein từ 21%-24%, trong khi hàm lượng chất béo chỉ từ 1%-2%. Thịt mềm và dễ tiêu hóa, phù hợp ngay cả với người có dạ dày nhạy cảm. Y học cổ truyền Trung Quốc coi chim bồ câu có tính trung hòa, bổ dưỡng mà không gây khô, bồi bổ khí huyết mà không gây "nóng trong người" như một số thực phẩm khác. Hấp là cách tốt nhất để giữ được độ mềm mại của thịt. Gừng khử mùi tanh, trong khi táo đỏ và kỷ tử thêm vị ngọt tự nhiên. Nước dùng thu được trong veo và đậm đà hương vị - không nên lãng phí một giọt nào.

Loại thứ ba: Cá

Vào mùa đông, những người sành ăn sẽ chọn cá lóc. Loại cá này có thịt dày và ít xương, hầu như chỉ có một xương chính, nên rất an toàn cho người già và trẻ em ăn. Nó giàu protein, khoảng 19,5 gram trên 100 gram, ít chất béo và có hàm lượng canxi tương đối cao so với các loại cá khác. Y học cổ truyền cho rằng cá lóc có tính hơi lạnh, nhưng đừng lo lắng về điều này. Trong nấu ăn tại nhà, nó thường được kết hợp với các loại gia vị có tính ấm như gừng, tỏi và tương đậu lên men, giúp trung hòa hoàn hảo tính lạnh của cá, tạo nên một món ăn thơm ngon, mềm tan mà không hề nhạt nhẽo. Đậu hũ ngâm trong nước dùng cá và nước sốt đậm đà thậm chí còn hấp dẫn hơn cả chính con cá.

Việc "bổ dưỡng" sau khi mùa đông bắt đầu không nhất thiết có nghĩa là ăn đến khi bạn đổ mồ hôi đầm đìa và khát khô cổ họng. Một chế độ ăn uống cân bằng gồm thịt bò, chim bồ câu và cá chép đen, luân phiên các nguyên liệu này, bao gồm cả việc hầm một nồi súp, hấp một đĩa thịt và kho một nồi cá. Điều này nhẹ nhàng cung cấp cho cơ thể protein, sắt và các chất dinh dưỡng thiết yếu từng chút một. Mùa đông kéo dài, vì vậy năng lượng cần được tích trữ từ từ. Ăn uống thoải mái và bền vững là chìa khóa.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Toutiao)