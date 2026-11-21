Những loại rau này tưởng chừng rất đỗi quen thuộc trong mâm cơm hằng ngày, nhưng đây lại là những "kho dinh dưỡng" tuyệt vời cho ngày lạnh - vừa tiết kiệm, dễ chế biến lại cực kỳ bổ dưỡng.

Khi những đợt gió mùa ùa về làm thời tiết trở lạnh, cơ thể chúng ta rất cần được bồi bổ và giữ ấm để tăng cường đề kháng, tránh những cơn cảm mạo giao mùa. Thay vì chỉ tập trung vào các món thịt cá nhiều năng lượng, rau xanh chính là mảnh ghép quan trọng không thể thiếu để bữa ăn mùa lạnh thêm thanh nhẹ và trọn vẹn dưỡng chất. Dựa theo nhịp điệu tiết khí đầu đông cùng tiêu chí chọn nguyên liệu dân dã, dễ tìm ngoài chợ Việt, chúng tôi gợi ý bộ ba loại rau bạn có thể luân phiên đưa vào thực đơn hàng ngày : Cải thìa, nấm hương và bắp cải. Những loại rau này tưởng chừng rất đỗi quen thuộc trong mâm cơm hằng ngày, nhưng đây lại là những "kho dinh dưỡng" tuyệt vời cho ngày lạnh - vừa tiết kiệm, dễ chế biến lại cực kỳ bổ dưỡng.

1. Cải thìa xào tóp mỡ - một món ăn giàu canxi và thanh mát

Vào mùa đông, có rất nhiều loại rau theo mùa bổ dưỡng, và cải thìa là loại rau tươi ngon nhất ở chợ. Cải thìa đã trải qua đợt sương giá có vị ngọt, giàu canxi và ít axit oxalic, giúp hấp thụ canxi dễ dàng hơn so với rau bina. Khi xào cùng tóp mỡ, hương thơm khói của tóp mỡ kết hợp hoàn hảo với độ giòn của rau, khiến món cải thìa nhanh chóng biến mất trước khi các món thịt được dọn xong.

Nguyên liệu: 500g rau cải thìa, 150g thịt má nọng heo thái lát mỏng để làm tóp mỡ, tỏi băm, muối.

Cách nấu món rau cải thìa xào tóp mỡ

Rửa sạch và để ráo cải thìa, sau đó cắt thành từng khúc, tách riêng phần thân và lá. Làm nóng chảo với cho thịt má nọng heo vào. Chiên cho đến khi tiết ra hết mỡ và chuyển sang màu vàng giòn. Sau đó bạn chắt bớt mỡ ra, chỉ để lại lượng vừa dùng trong chảo rồi cho tỏi băm vào và xào cho đến khi thơm. Sau đó cho phần thân cải thìa vào xào trên lửa lớn trong 1 phút. Tiếp đó cho phần lá cải thìa vào, tiếp tục xào nhanh trên lửa lớn. Thêm muối vừa ăn ngay khi lá chuyển màu xanh đậm, đảo đều và tắt bếp. Nếu bạn chọn cải thìa nhỏ, cuống ngắn thì không cần cắt riêng lá và thân, hơn thế loại này mềm và sẽ không bị dai sau khi xào.

2. Bông cải xanh xào nấm hương - Sự kết hợp giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nấm hương và bông cải xanh, một loại màu nâu và một loại màu xanh, trông rất bắt mắt khi kết hợp với nhau. Nấm hương dai và chắc, trong khi bông cải xanh giòn và mềm; cả hai đều giàu chất dinh dưỡng, và chất lượng rất tốt vào mùa đông, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên có một điều cần lưu ý là nấm hương phải được nấu chín kỹ . Nấm chưa chín kỹ có thể gây ra dị ứng, phản ứng viêm da. Việc đun nóng đúng cách sẽ ngăn ngừa điều này; tốt hơn hết là nên nấu chúng lâu hơn một chút thay vì nấu chưa chín.

Nguyên liệu: 10 cây nấm hương tươi, nửa cây bông cải xanh, tỏi băm, dầu hào, bột nêm, muối.

Cách nấu món bông cải xanh xào nấm hương

Rửa sạch và thái nấm hương rồi thái lát vừa ăn. Tách bông cải xanh thành những nhánh nhỏ, rửa sạch rồi chần sơ trong nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra để ráo. Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Thêm nấm hương thái lát và xào trên lửa vừa cho đến khi nấm mềm. Cho bông cải xanh đã chần vào, xào nhanh trên lửa lớn, thêm 1 thìa canh dầu hào và một chút muối cho vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp. Khi chọn nguyên liệu, bạn nên chọn những cây nấm hương tươi có mũ dày và mép cong vào trong; loại này sẽ có thịt dày và mềm hơn.

3. Bắp cải xé tay xào chua cay - Tốt cho dạ dày, ăn kèm cơm rất ngon

Bắp cải là loại rau ngon và rẻ vào mùa đông; mua một cây và bảo quản ở nơi mát mẻ, râm mát, nó sẽ không bị hỏng trong vòng mười ngày đến hai tuần. Cải bắp đặc biệt tốt cho dạ dày, chứa vitamin U, một loại vitamin hiếm có trong các loại rau khác và giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Vào mùa đông, khi chúng ta ăn nhiều thịt và cảm thấy nặng bụng, ăn cải bắp vài ngày một lần là rất tốt. Cải bắp xé tay sẽ thấm gia vị tốt hơn cải bắp thái bằng dao; xào nhanh trên lửa lớn để có món ăn giòn và tươi mát, rất hợp với cơm.

Nguyên liệu: Nửa bắp cải, hai hoặc ba quả ớt khô, tỏi băm, nước tương, giấm, muối.

Cách nấu món bắp cải xé tay xào chua cay

Xé bắp cải thành những miếng nhỏ bằng tay, rửa sạch và để ráo. Băm nhỏ tỏi và cắt ớt khô thành từng khúc. Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi băm và ớt khô vào xào đến khi thơm. Thêm bắp cải vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các cạnh hơi mềm. Rưới 1 thìa canh nước tương và một ít giấm dọc theo mép chảo, thêm muối vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp. Giữ lửa lớn trong suốt quá trình nấu để bắp cải giòn.

3 món này có thể luân phiên nhau: Cải thìa bổ sung canxi, nấm hương tăng cường miễn dịch và bắp cải làm dịu dạ dày - tất cả đều là những nguyên liệu rẻ tiền và tiện lợi từ chợ. Bất kể ngân sách của bạn thế nào, hãy bày những món ăn này lên bàn, ăn theo mùa và thoải mái đón chờ mùa đông.