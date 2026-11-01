Giảm cân đúng là màn “đại tu” nhan sắc đỉnh nhất! Liz (IVE) từ bị chê mũm mĩm đến đôi chân Barbie gây sốt khiến anti-fan phải nhìn lại

Dù ngoại hình sau giảm cân nhận được nhiều lời khen, một bộ phận người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn Liz không chịu quá nhiều áp lực về cân nặng.

Có những màn thay đổi ngoại hình khiến người ta phải nhìn lại lần thứ hai. Không cần một cuộc đại tu nhan sắc, đôi khi chỉ cần vóc dáng thay đổi, thần thái cũng trở nên khác biệt. Liz (IVE), nữ thần tượng Hàn Quốc từng vướng tranh luận về cân nặng, là một ví dụ như vậy.

Xuất hiện trên thảm đỏ MMA 2026 ngày 15/11, Liz gây chú ý với diện mạo ngày càng thanh thoát, gương mặt sắc nét và đôi chân thon dài nổi bật trong bộ trang phục đen trắng tối giản. Sau khoảng thời gian có sự thay đổi vóc dáng rõ rệt, nữ ca sĩ được nhiều người hâm mộ ví như “búp bê Barbie” đời thực.

Trước đó, Liz từng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn Hàn Quốc khi một số hình ảnh sân khấu khiến cô bị nhận xét trông đầy đặn hơn. Trong khi có ý kiến cho rằng thần tượng cần quản lý vóc dáng nghiêm ngặt, nhiều người lại lên tiếng bênh vực, cho rằng góc máy và trang phục có thể ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh thực tế.

Sau khi những tranh cãi dần lắng xuống, vóc dáng của Liz trong một năm qua đã có sự thay đổi rõ rệt. Gương mặt vốn tròn trịa nay trở nên thanh tú, đường nét sắc sảo hơn, đôi chân cũng thon gọn đến bất ngờ. Nhiều cư dân mạng nhận xét Liz ngày càng nổi bật sau khi giảm cân. Tuy nhiên, một số người hâm mộ cũng lo lắng cho sức khỏe của nữ thần tượng, cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

Bí quyết giữ dáng của Liz: Vẫn ăn đủ 3 bữa, chú trọng kiểm soát khẩu phần

Trong lần xuất hiện trên kênh YouTube 광 gwang series, khi được MC kiêm vũ công Kany hỏi có cố tình ăn kiêng hay không, Liz thẳng thắn chia sẻ: “Thực ra tôi không nhịn ăn, chỉ là muốn ăn gì thì ăn một chút thôi”. Cô cũng cho biết gần đây mình vẫn duy trì thói quen ăn 3 bữa mỗi ngày.

Điểm mấu chốt trong cách ăn này là kiểm soát khẩu phần thay vì ép bản thân nhịn đói cực đoan. Khi lượng calo nạp vào thấp hơn mức tiêu hao, cơ thể sẽ dần sử dụng năng lượng dự trữ, qua đó hỗ trợ giảm mỡ. Duy trì các bữa ăn đều đặn cũng giúp hạn chế cảm giác quá đói, giảm nguy cơ ăn quá mức sau đó.

Tuy nhiên, giảm khẩu phần không có nghĩa là ăn thiếu chất. Chế độ ăn vẫn cần đảm bảo protein, rau xanh, tinh bột và các dưỡng chất thiết yếu để duy trì thể lực, hỗ trợ trao đổi chất và hạn chế mất cơ.

Bí quyết giữ dáng của Liz: Kiên trì tập luyện mới là chìa khóa

Sự thay đổi vóc dáng của Liz cũng gắn liền với thói quen vận động lâu dài. Các thành viên IVE từng chia sẻ rằng ngay từ trước khi ra mắt, họ đã rèn luyện thể lực thông qua Pilates và các bài tập với huấn luyện viên cá nhân (PT). Dù lịch trình bận rộn, nhóm vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện để duy trì thể trạng.

Liz từng cho biết tập thể dục không chỉ giúp cô giảm cân mà còn khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Các hình thức tập luyện được đề cập gồm bài tập thể lực kết hợp với cardio, trong đó cardio giúp cải thiện sức bền và thể lực.

- Cardio: Hỗ trợ giảm mỡ, tăng cường sức khỏe tim phổi

Các bài tập như đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc đạp xe giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ khi kết hợp với chế độ ăn phù hợp. Duy trì cardio ở cường độ vừa phải còn giúp cải thiện sức bền tim phổi, tăng khả năng vận động và hỗ trợ điều hòa tâm trạng, giảm căng thẳng.

- Tập luyện với huấn luyện viên (PT): Tăng sức mạnh, cải thiện đường nét cơ thể

Các bài tập sức mạnh giúp tăng cường cơ bắp, cải thiện độ ổn định và hỗ trợ cơ thể săn chắc hơn. Việc duy trì khối cơ cũng góp phần vào mức tiêu hao năng lượng hằng ngày. Khi được thiết kế phù hợp với thể trạng, chương trình tập luyện có thể giúp cải thiện vóc dáng và nâng cao thể lực tổng thể.

Dù ngoại hình sau giảm cân nhận được nhiều lời khen, một bộ phận người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn Liz không chịu quá nhiều áp lực về cân nặng. Bởi suy cho cùng, vóc dáng đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sức khỏe và tinh thần thoải mái.

Từ câu chuyện của Liz, điều đáng học hỏi không phải là cố gắng đạt được đôi chân giống một thần tượng hay chạy theo những lời khen về ngoại hình. Đó là cách tiếp cận giảm cân có chừng mực: Ăn uống hợp lý, duy trì vận động và không để những bình luận về vóc dáng trở thành áp lực khiến bản thân phải đánh đổi sức khỏe.