Trụy mạch do chửa ngoài tử cung vỡ lần 3

Theo khai thác tiền sử, sản phụ T.T.T. (34 tuổi, Ninh Bình) đã có hai con sinh thường, kinh nguyệt không đều và không sử dụng biện pháp tránh thai. Trước đó, người bệnh từng mổ nội soi chửa ngoài tử cung bên trái và một lần điều trị nội khoa chửa ngoài tử cung, đây là lần thứ ba gặp tình trạng này.

Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng hạ vị dữ dội, đau tăng dần, choáng váng, mệt mỏi. Thăm khám ghi nhận da niêm mạc nhợt, mạch nhanh nhỏ, huyết áp 85/55mmHg, dấu hiệu của sốc mất máu.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trụy mạch do chửa ngoài tử cung vỡ. Người bệnh được chuyển mổ cấp cứu ngay, đồng thời chuẩn bị máu truyền.

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương và thuận lợi. Sau can thiệp, sản phụ qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Phụ ngoại - Kế hoạch hóa gia đình.

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, chửa ngoài tử cung là một trong những cấp cứu sản khoa nguy hiểm, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong 3 tháng đầu thai kỳ nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ cần lưu ý các dấu hiệu bất thường như chậm kinh, đau bụng âm ỉ hoặc dữ dội, ra máu âm đạo, choáng váng hoặc ngất. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa sản phụ khoa để được thăm khám sớm.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp bảo vệ tính mạng người bệnh mà còn góp phần bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.