Gabby Swierzewski, 21 tuổi sống ở Mỹ có thói quen cắn móng tay từ khi còn rất nhỏ. Suốt thời gian dài thực hiện thói quen này hiếm khi Gabby Swierzewski gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên đầu tháng 2/2026, Swierzewski nhận thấy cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Chỉ sau một ngày, ngón tay của Swierzewski trở nên sưng to "bất thường", khiến cô quyết định gọi cho bác sĩ gia đình, cho rằng mình bị móng mọc ngược. Tại cuộc hẹn ngày 10/2, cô được kê một đợt kháng sinh và thuốc bôi để điều trị nhiễm trùng.

Ngón tay sưng tấy do tích tụ mủ của Swierzewski. Ảnh: Instagram Gabby Swierzewski

Mặc dù đã uống thuốc, ngón tay cô vẫn không khá hơn. Ngày hôm sau tình trạng càng nặng hơn, cô phát hiện ngón tay đã chuyển sang màu tím sẫm và đau nhói dữ dội, cơn đau đã trở nên không thể chịu đựng được. "Tôi tỉnh dậy trong nước mắt và suýt ngất xỉu", cô nhớ lại. Sáng hôm đó, cô tự lái xe đến phòng cấp cứu lúc rạng sáng.

Nhập viện trong tình trạng đau dữ dội, Swierzewski được các bác sĩ rạch ngón tay và dẫn lưu nhiều ổ áp xe dạng nang. Tuy nhiên, ngay cả sau thủ thuật, tình trạng sưng vẫn nghiêm trọng, khiến bác sĩ phải chuyển cô đến gặp chuyên gia phẫu thuật để thăm khám.

Những ngày sau đó, sự bất an đè nặng lên tâm trí cô. Các bác sĩ gửi mẫu mô đến phòng thí nghiệm và yêu cầu xét nghiệm máu để xác định xem nhiễm trùng đã lan đến xương hay chưa. Cô cũng đối mặt với khả năng đáng sợ là có thể mất móng tay, thậm chí cả ngón tay. Rất may mắn cô đã điều trị khỏi và không phải cắt ngón tay.

Dù sự việc đã qua, trải nghiệm này khiến Swierzewski thay đổi cách nhìn về thói quen mà trước đây cô cho là vô hại. "Đây là vấn đề cần được cảnh báo, vì dường như không nhiều người biết cắn móng tay có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến thế, kể cả tôi", cô nhấn mạnh.

Swierzewski cho hay cô từng cố gắng từ bỏ thói quen này trong nhiều năm qua nhưng chưa thành công. Ngày nhỏ, mẹ từng mua loại sơn móng tay có vị đắng để ngăn cô cắn móng tay nhưng không hiệu quả. Việc làm móng acrylic cũng không giúp ích nhiều, vì Swierzewski thường cắn hỏng chúng chỉ sau vài ngày. Gần đây, cô từng giữ được bộ móng trong ba tuần và thậm chí có một tuần không cắn móng thật, trước khi thói quen này tái diễn.

Đáng chú ý khi chia sẻ câu chuyện của mình, cô cũng muốn cảnh báo những người có thể đang xem nhẹ rủi ro từ thói quen này. Cô khuyên những người có thói quen cắn móng tay nên thử nhiều cách khác nhau để kiểm soát và tìm phương pháp lành mạnh hơn nhằm giảm căng thẳng.