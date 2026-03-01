"Hoàng hậu" trong Chân Hoàn truyện 15 năm không già đi: Ở tuổi 53 vẫn trẻ đáng kinh ngạc, hóa ra chăm làm 3 việc để giữ vóc dáng

Dù đã lên sóng hơn một thập kỷ, Chân Hoàn truyện vẫn là bộ phim cung đấu kinh điển thường xuyên được khán giả nhắc lại. Mỗi lần các trích đoạn của phim xuất hiện trên mạng xã hội, loạt câu thoại của các nhân vật lại lập tức gây sốt, đặc biệt là vai Hoàng hậu do Thái Thiếu Phân thủ vai.

Thái Thiếu Phân được mệnh danh là Đại hoa đán của TVB nhờ nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Thưở thiếu nữ, cô liên tục được ca ngợi với gương mặt đẹp đậm chất mỹ nhân.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau hơn 15 năm kể từ khi bộ phim ra mắt, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Ở tuổi 53, Thái Thiếu Phân gần như không có nhiều thay đổi so với thời đóng Chân Hoàn truyện .

Trên Instagram cá nhân. hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc đỏ nổi bật, làn da tươi tắn cùng cánh tay thon gọn, vóc dáng săn chắc, khiến nhiều người khó tin rằng mình đã ở tuổi ngoài 50. Cư dân mạng cũng không giấu giếm sự ngưỡng mộ cũng như sôi nổi bàn tán. Nhiều người bình luận: "Hoàng hậu đúng là lão hóa ngược", "Tình trạng này thật khó tin"...

Thậm chí có người còn nhận xét rằng đường nét cơ thể của cô còn đẹp hơn nhiều cô gái trẻ. Vẻ ngoài "không tuổi" của Thái Thiếu Phân một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận.

Không ít khán giả tò mò: bí quyết nào giúp "Hoàng hậu nương nương" duy trì nhan sắc trẻ trung suốt nhiều năm.

Bí quyết trẻ lâu của Thái Thiếu Phân: Ăn ít dầu, ít cay

Trước đây, nữ diễn viên Chân Hoàn truyện từng chia sẻ nguyên tắc ăn uống của mình rằng cô không áp dụng những phương pháp giảm cân cầu kỳ, mà chỉ cố gắng duy trì chế độ ăn ít dầu mỡ, ít cay và thanh đạm.

Theo cô, những món ăn quá nhiều dầu hoặc gia vị đậm có thể khiến cơ thể phải chịu nhiều gánh nặng, đồng thời dễ làm tình trạng da trở nên kém hơn. Vì vậy, bữa ăn hàng ngày của cô thường thiên về các món nhẹ nhàng, nhiều rau xanh và thực phẩm nguyên bản, hạn chế gia vị nặng.

Việc duy trì chế độ ăn như vậy trong thời gian dài không chỉ giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà còn giúp vóc dáng ổn định.

Bí quyết trẻ lâu: Uống nhiều nước mỗi ngày

Ngoài chế độ ăn thanh đạm, Thái Thiếu Phân cũng rất chú trọng lượng nước uống mỗi ngày.

Cô từng cho biết mình thường chủ động nhắc nhở bản thân bổ sung đủ nước để duy trì trạng thái trao đổi chất tốt cho cơ thể. Nước giúp thúc đẩy tuần hoàn, hỗ trợ đào thải chất dư thừa, đồng thời giúp làn da trông sáng và đàn hồi hơn.

Dù "uống nhiều nước" nghe có vẻ là lời khuyên quen thuộc, nhưng theo cô, nếu kiên trì lâu dài, hiệu quả đối với sức khỏe và sắc diện sẽ rất rõ rệt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để duy trì trạng thái trẻ trung.

Bí quyết trẻ lâu: Canh đương quy táo đỏ

Trong việc dưỡng sinh hàng ngày, Thái Thiếu Phân cũng sử dụng những món thực dưỡng kiểu Trung Hoa đơn giản để chăm sóc cơ thể.

Cô từng chia sẻ mình thường uống canh đương quy - táo đỏ. Theo quan điểm của Đông y, hai nguyên liệu này có tác dụng bổ khí huyết, làm ấm cơ thể và điều hòa thể trạng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ.

Nhờ cách bồi bổ nhẹ nhàng này, sắc mặt có thể trở nên hồng hào hơn và cơ thể cũng duy trì trạng thái tốt. Với Thái Thiếu Phân, chìa khóa của việc "trẻ lâu" không phải là ăn kiêng cực đoan, mà là chăm sóc cơ thể một cách ổn định và lâu dài.