Bóc u xơ tử cung 10cm, bảo tồn khả năng sinh sản cho nữ bệnh nhân

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng hạ vị, ra kinh sớm hơn chu kỳ. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân đã sinh hai lần, gồm một lần sinh thường và một lần mổ lấy thai.

Sau khi thăm khám và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ xác định đây là ca phẫu thuật khó do kích thước khối u lớn. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung và bảo tồn tử cung.

Ca mổ do BSCKI. Đinh Văn Khánh, BSCKI. Phạm Bích Ngân cùng ekip Khoa Phụ sản thực hiện. Sau phẫu thuật, khối u được cắt bỏ hoàn toàn và tử cung được bảo tồn, giúp duy trì khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

Theo BSCKI. Đinh Văn Khánh, u xơ tử cung là khối u lành tính, vì vậy nhiều phụ nữ thường chủ quan. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn có thể chèn ép cơ quan xung quanh, gây đau vùng chậu, tiểu khó hoặc tiểu nhiều do chèn ép bàng quang.

Đáng chú ý, u xơ tử cung còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, làm khó cho quá trình làm tổ của trứng, gây tắc vòi trứng hoặc che lấp cổ tử cung, từ đó tăng nguy cơ hiếm muộn, vô sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa và siêu âm tử cung - phần phụ định kỳ mỗi năm một lần để phát hiện sớm bất thường. Khi xuất hiện các dấu hiệu như kinh nguyệt kéo dài, lượng kinh nhiều, đau vùng bụng dưới, khí hư bất thường hoặc sờ thấy khối ở bụng dưới, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trong nhiều trường hợp, u xơ nhỏ dưới 5cm có thể được điều trị bằng thuốc. Khi khối u phát triển lớn, phẫu thuật bóc u và bảo tồn tử cung vẫn giúp phụ nữ duy trì cơ hội mang thai. Tuy nhiên, nếu khối u quá lớn hoặc bệnh nhân lớn tuổi, có thể phải phẫu thuật cắt tử cung để đảm bảo an toàn sức khỏe.