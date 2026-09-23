TP Hồ Chí Minh đưa bác sĩ bệnh viện lớn về trạm y tế, miễn phí chạy thận cho bệnh nhân nghèo

Đây là những chính sách an sinh xã hội đột phá vừa được HĐND Thành phố chính thức thông qua tại kỳ họp thường lệ thứ 5.

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Trợ lực cho người nghèo

Đối với chính sách hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân suy thận mạn tính giai đoạn 5 điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật chạy thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD), Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam nhận định, đây là quyết sách cấp bách nhằm giải quyết trực tiếp nguy cơ kiệt quệ tài chính cho các gia đình khó khăn. Nhóm đối tượng ưu tiên thụ hưởng dự kiến khoảng 692 người (trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, hộ mới thoát nghèo, người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn).

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Sở Y tế sẽ cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng quy trình xác thực dữ liệu bệnh nhân nhanh chóng, chặt chẽ. Mục tiêu đặt ra là tuyệt đối không để phát sinh thủ tục hành chính rườm rà, phiền hà đối với người bệnh, đồng thời bảo đảm nguồn ngân sách chi trả đúng đối tượng và không thanh toán trùng đối với các khoản đã được bảo hiểm hoặc các nguồn tài trợ khác bảo đảm.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ điều hành phiên thảo luận (Ảnh: Thu Trang)

Trước băn khoăn của các đại biểu về việc tổ chức điều trị ở vùng xa trung tâm, đại diện Sở Y tế cho biết, mô hình chạy thận nhân tạo đã và đang được vận hành an toàn, hiệu quả tại xã Cần Giờ và Đặc khu Côn Đảo. Nhờ sự chi viện chuyên môn trực tiếp từ các bệnh viện tuyến cuối, nhiều ca bệnh phức tạp trước đây phải chuyển viện vào đất liền nay được xử lý ngay tại chỗ, giúp bà con giảm tối đa chi phí đi lại, sinh hoạt và sớm tiếp cận kỹ thuật cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thông qua chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng 12 tháng cho những người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên. Để tiếp tục duy trì quyền lợi thẻ, người hiến máu chỉ cần duy trì hiến máu 2 lần trong một năm.

Đưa 81 bác sĩ về trạm y tế ngay trong tháng 10

Cùng với việc thông qua chính sách an sinh, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua gói hỗ trợ tài chính đặc thù dành cho nhân viên y tế luân phiên có thời hạn đến trạm y tế xã, phường, đặc khu trong giai đoạn từ ngày 1/10/2026 đến hết năm 2030. Cụ thể, mỗi bác sĩ tình nguyện hoặc được điều động luân phiên về trạm y tế cơ sở sẽ được thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng/tháng. Những trường hợp nhận nhiệm vụ tại vùng xa, mức hỗ trợ được nâng lên 24 triệu đồng/tháng đối với xã đảo Thạnh An và đạt mức cao nhất 30 triệu đồng/ tháng khi về công tác tại đặc khu Côn Đảo.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam giải trình tại kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)

Khoản hỗ trợ đặc thù này được chi trả độc lập, tách biệt hoàn toàn với tiền lương, phụ cấp công tác và các quyền lợi hiện hưởng nhằm tạo động lực thực chất cho đội ngũ nhân viên y tế yên tâm cống hiến tại cơ sở. Giải trình tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoài Nam cho rằng, việc vận dụng linh hoạt cơ chế của Luật Phát triển đô thị cùng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để HĐND ban hành chính sách đãi ngộ thỏa đáng, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn thiếu hụt nhân lực chuyên môn cao ở tuyến đầu.

Theo số liệu khảo sát của Sở Y tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn thành phố ghi nhận 168 trạm y tế cơ sở phát sinh nhu cầu tiếp nhận tới 1.146 lượt bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. "Tuy nhiên, ngành y tế quán triệt nguyên tắc điều động có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu thực tế của từng địa bàn chứ không làm dàn trải. Ngay trong tháng 10, đợt điều động đầu tiên sẽ đưa 81 bác sĩ từ 41 bệnh viện tuyến trên và trung tâm y tế về công tác tại 37 trạm y tế xã, phường", đồng chí Nguyễn Hoài Nam cho biết.

Các đại biểu nêu ý kiến tại kỳ họp (Ảnh: Thu Trang)

Lực lượng điều động có cơ cấu chuyên môn đa dạng nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu, gồm 24 bác sĩ đa khoa, 18 bác sĩ nội khoa, 9 bác sĩ nhi khoa, 8 bác sĩ sản khoa, 7 bác sĩ y học cổ truyền, cùng các bác sĩ chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và da liễu. Về chất lượng nhân sự, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định tiêu chuẩn tuyển chọn đợt này được kiểm soát rất khắt khe, đòi hỏi mỗi y bác sĩ phải có từ 3 năm kinh nghiệm công tác trở lên hoặc nằm trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo để bảo đảm năng lực xử lý lâm sàng tại chỗ.

Đội ngũ y bác sĩ tăng cường sẽ gánh vác vai trò kép: vừa trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân địa phương, vừa đảm nhận trách nhiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình điều trị cho nhân lực tại trạm. Trong suốt quá trình luân phiên, các bệnh viện tuyến trên luôn giữ vai trò hậu phương chuyên môn vững chắc qua hệ thống hội chẩn từ xa và sẵn sàng tiếp nhận người bệnh chuyển viện khi vượt quá khả năng xử lý. Sau khi hoàn thành thời hạn công tác tăng cường, các trạm y tế xã, phường có thể tự chủ làm chủ các kỹ thuật y tế đã được chuyển giao, tạo bước chuyển bền vững cho chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân toàn thành phố.