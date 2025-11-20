Viện Pasteur TP HCM cảnh báo một dịch bệnh nguy hiểm đang bùng phát

Ngày 20-11, Viện Pasteur TP HCM thông tin sốt xuất huyết Dengue đang tăng. Tính từ giữa tháng 12-2024 đến tháng 10-2025, cả nước ghi nhận hơn 110.500 trường hợp mắc, 23 ca tử vong, tăng gần 17% số ca mắc và tăng 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

Trong bối cảnh mưa bão và ngập úng đang xảy ra ở nhiều địa phương dịp cuối năm, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết Dengue bùng phát trở lại, khi nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi và làm tăng nguy cơ lây lan bệnh.

Bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại TP HCM

Hiện nay, tình hình sốt xuất huyết Dengue đang có nhiều thay đổi. Trước đây, bệnh thường xuất hiện theo mùa và tập trung nhiều tại khu vực phía Nam. Nhiều tỉnh trên cả nước ghi nhận hàng trăm đến hàng nghìn ca mắc, cho thấy phạm vi lưu hành mở rộng của virus Dengue như các quốc gia nhiệt đới, cận nhiệt đới khác trên thế giới.

Cùng với đà lan rộng và gia tăng của dịch bệnh, số ca sốt xuất huyết Dengue nặng có xu hướng tăng. Các biến chứng nguy hiểm thường gặp bao gồm: sốc, xuất huyết nghiêm trọng và suy đa tạng...

Tới đây, một hội nghị khoa học toàn quốc về sốt xuất huyết Dengue 2025 (Vietnam Dengue Summit 2025) sẽ diễn ra tại TP HCM từ ngày 28 đến 29-11, dự kiến thu hút hơn 700 chuyên gia y tế, các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng các đại diện truyền thông tham dự.

Hội nghị do Viện Pasteur TP HCM chủ trì với sự đồng hành của Takeda Việt Nam nhằm tăng cường chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác để kiểm soát và phòng chống hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Tại hội nghị, các chuyên gia sẽ trao đổi về nghiên cứu, điều trị, dự phòng và ứng dụng công nghệ trong dự báo dịch, đồng thời bàn giải pháp truyền thông hiệu quả, phù hợp với thực tiễn kiểm soát sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam.