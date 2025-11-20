Ăn 1 nắm rau này như "nhân sâm của người nghèo", ở quê có đầy bỏ qua quá phí

Không chỉ là một loại thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày, hẹ còn là vị thuốc có nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Cây hẹ thường mọc nhóm thành túm, hình nón gần như dạng trụ. Thân mọc đứng hình trụ hoặc có góc ở ngọn, mang lá ở gốc, cao 15-30cm. Lá hẹp, dài, dày, phiến lá dài 10-25cm, rộng 1,5-8mm, đầu nhọn.

Ở nước ta loại cây này có nhiều tên gọi khác nhau như: cây rau hẹ, cửu thái, nén tàu, hom xe lép (Thái), phắc kép (Tày). Tên khoa học của cây hẹ là Allium odorum L., thuộc họ hành Liliaceae.

Lá hẹ còn được gọi là cửu thái, khởi dương thảo... Đây là một loại rau gia vị, thường được sử dụng trong chế biến một số món ăn.

Loại cây này có cụm hoa dạng tán, mọc trên một gọng dài từ gốc lên. Hoa màu trắng, bầu gần hình cầu, vòi nhị ngắn. Quả nang hình trái xoan ngược, chia ra 3 mảnh. Hạt nhỏ màu đen. Cây trồng lấy lá làm rau ăn gia vị. Hoa cũng ăn được. Lá, thân và hạt đều dùng làm thuốc.

Ở nước ta, hẹ là loại rau phổ biến nhưng không phải ai cũng hiểu hết công dụng của loại "thần dược" này.

Đáng chú ý nhờ chứa hợp chất chống viêm mạnh hơn cả thuốc kháng sinh mà lá hẹ có thể sử dụng như một thực phẩm hàng ngày để trị viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ.

Rất giàu dinh dưỡng: Các nghiên cứu trong y học hiện đại cũng cho thấy hẹ có chứa chất đạm, đường, vitamin A, vitamin C, canxi, phốt pho, nhiều chất xơ. Trong hạt của cây hẹ còn có ancaloit và saponin.‎ Chất xơ của hẹ giúp tăng tính nhạy cảm với insulin, làm giảm đường huyết, giảm mỡ máu, ngừa xơ mỡ động mạch, bảo vệ tuyến tụy.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng lá hẹ có thể có tác dụng trong việc phòng chống một số bệnh ung thư. Nhờ các hợp chất như lưu huỳnh có khả năng ngăn các tế bào ung thư phát triển và lây lan ra khắp cơ thể, đặc biệt làm giảm thiểu nguy cơ phát triển căn bệnh ung thư vú.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Ăn lá hẹ thường xuyên rất tốt cho sức khỏe đặc biệt hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu, triệu chứng táo bón. Song song đó, còn hỗ trợ loại bỏ nhiều loại vi khuẩn có hại đối với hệ tiêu hóa. Đồng thời, giúp đường ruột được tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ các thực phẩm được tiêu thụ một cách tốt nhất.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Lá hẹ rất giàu dinh dưỡng, do đó nếu ăn loại rau này còn giúp bạn bổ sung một lượng đáng kể vitamin C với lợi ích trong việc tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch. Thông qua đó, cơ thể luôn khỏe mạnh, sẵn sàng chống lại và tiêu diệt vi rút, vi khuẩn khi chúng xâm nhập và tấn công vào cơ thể.

Tốt cho giấc ngủ, cải thiện tâm trạng: Trong hàm lượng dinh dưỡng của lá hẹ có sự xuất hiện của choline với một lượng nhỏ. Đây là một dưỡng chất có lợi khi có tác dụng trong việc duy trì cấu trúc của màng tế bào. Đi kèm với đó, nó còn có lợi cho việc cải thiện tâm trạng, chất lượng giấc ngủ cũng như kiểm soát cơ bắp cùng những chức năng khác được não và hệ thần kinh đảm nhiệm.

Tốt cho tim mạch: Các loại hợp chất hữu cơ là allicin, quercetin có trong thành phần của loại rau này có tầm quan trọng với việc giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể. Từ đó, giúp các thành mạch luôn khỏe mạnh để có thể thực hiện bơm máu tốt cho tim, giúp ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, hạn chế nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Giải độc cơ thể: Loại lá này được nhiều người lựa chọn để lợi tiểu, kháng khuẩn cùng khả năng loại bỏ các gốc tự do, hỗ trợ quá trình loại bỏ các độc tố dư thừa ra bên ngoài cơ thể. Từ đó, ngăn các chất độc này làm ảnh hưởng đến sự hoạt động hiệu quả của những cơ quan trong cơ thể, nhất là gan.

Kháng viêm: Nhờ sự hiện diện của allicin với khả năng diệt khuẩn, kháng viêm rất tốt, tiêu thụ hẹ sẽ giúp vết thương nhanh lành hơn, nhất là ở các vết thương ngoài da.

Mặc dù lá hẹ tốt cho sức khỏe nhưng mỗi lần ăn không nên quá nhiều, không nên cùng một lúc ăn lá hẹ và uống sữa, không ăn lá hẹ đã nấu chín để qua đêm.