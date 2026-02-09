Bác sĩ TP HCM "giành lại" đôi chân cho thầy giáo Campuchia

Ông N.K.P (47 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình trạng khoeo chân bị dập nát, mạch mu chân và chày sau không bắt được. Dù đã được sơ cứu nhưng các bác sĩ tại địa phương đều đưa ra một kết luận nghiệt ngã: Phải cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.

Không cam lòng nhìn người thân mất đi chân, gia đình đã quyết định thực hiện một cuộc chạy đua với thời gian, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) khi thời gian đã trôi qua mất 22 giờ kể từ lúc tai nạn xảy ra.

Giữ chân hay cứu mạng?

BS Nguyễn Hoàng Long, Khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết đây là một quyết định vô cùng "cân não". Tổn thương mạch khoeo là một trong những chấn thương nặng nề nhất trong chỉnh hình.

"Sau 6 tiếng, tỉ lệ giữ chi thành công chỉ còn 30%-80%. Nhưng nguy hiểm hơn, khi tái thông mạch máu ở giờ thứ 22, các chất độc tích tụ từ phần chi chết sẽ ồ ạt đổ về tim, gây suy thận cấp, tăng kali máu và có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ" - BS Long phân tích.

Ê-kíp y bác sĩ phẫu thuật cứu lấy đôi chân của người đàn ông

Đứng trước sự lựa chọn: Cắt bỏ chân để an toàn tính mạng hay mạo hiểm tất cả để giữ lại hình hài vẹn toàn cho một người thầy giáo này? Sau khi thấy các khối cơ vẫn còn khả năng hồi phục, ê-kíp phối hợp giữa 2 chuyên khoa chấn thương chỉnh hình và mạch máu đã quyết định: Phải cứu!

Các bác sĩ nhớ lại khoảnh khắc tiếp cận vùng hố khoeo – khu vực giải phẫu cực kỳ phức tạp. Động mạch khoeo của bệnh nhân đã đứt rời hoàn toàn, mất một đoạn dài hơn 2 cm, không thể nối trực tiếp.

Các bác sĩ đã phải thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh vi: Lấy tĩnh mạch hiển tự thân ở chân lành để làm mảnh ghép bắc cầu, nối lại nhịp đập cho đôi chân đã "ngủ quên" gần một ngày. Từng mũi khâu nhỏ hơn sợi tóc, từng phút trôi qua là một lần nhịp tim của cả ê-kíp rung lên theo diễn biến của ca mổ.

10 ngày "bão táp" tại phòng hồi sức

Ca mổ thành công chỉ là bước đầu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân rơi vào "hội chứng tái tưới máu" – một kịch bản đã được dự báo trước nhưng vẫn đầy rẫy hiểm nguy. Tình trạng rối loạn điện giải, toan kiềm và đông máu diễn biến phức tạp.

Các bác sĩ đã cứu được đôi chân của người thầy giáo

Trong suốt 10 ngày tại phòng hồi sức, đội ngũ y-bác sĩ đã phải túc trực 24/7. Sau khi ổn định mô mềm, bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương bên trong và tháo khung cố định ngoài. Đến nay, người thầy giáo 47 tuổi ấy đã có thể cử động chân, nhấc chân và đã xuất viện với đôi chân lành lặn.

Đừng nên từ bỏ hy vọng Các chuyên gia y tế khuyên với tai nạn giao thông nghiêm trọng, việc xử trí ban đầu và đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu về mạch máu và vi phẫu là yếu tố quyết định. Đừng để "giờ vàng" trôi qua nhưng cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nếu có sự can thiệp của đội ngũ chuyên gia tâm huyết.



