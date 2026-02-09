Cô gái 23 tuổi suy thận giai đoạn cuối kết hôn cùng bạn trai cùng phòng bệnh, tái khám kết quả gây bất ngờ

Câu chuyện diễn ra tại Trung Quốc, mới đây được chia sẻ lên mạng xã hội của nước này. Trong thời gian chạy thận, cô gái quen một chàng trai điều trị cùng phòng. Từ sự đồng cảm bệnh tật, hai người nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Gần đây, khi tái khám, bác sĩ đánh giá tình trạng của cô “hồi phục khá tốt”. Điều gì đã tạo nên chuyển biến tích cực này?

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối đối mặt với những gì?

Suy thận giai đoạn cuối, còn gọi là urê huyết cao hay urê huyết nhiễm độc, là tình trạng chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, buộc người bệnh phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Phần lớn bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài khoảng 4 đến 5 giờ. Quá trình này khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Không chỉ chịu gánh nặng thể chất, người bệnh còn chịu áp lực tâm lý lớn. Nỗi lo bệnh tiến triển xấu, chi phí điều trị kéo dài, cảm giác trở thành gánh nặng cho gia đình hay sự kỳ thị xã hội có thể khiến nhiều người rơi vào trầm cảm. Với bệnh nhân trẻ tuổi, căn bệnh còn làm gián đoạn học tập, sự nghiệp và cả những dự định về tình yêu, hôn nhân.

Tinh thần tích cực có thể hỗ trợ điều trị ra sao?

Nhiều nghiên cứu cho thấy trạng thái cảm xúc tích cực giúp cơ thể tiết ra endorphin, thường được gọi là hormone hạnh phúc. Endorphin có tác dụng giảm đau tự nhiên và hỗ trợ điều hòa miễn dịch. Ở bệnh nhân mạn tính, tinh thần lạc quan có liên quan đến khả năng tuân thủ điều trị tốt hơn và chất lượng sống cao hơn.

Với những người điều trị cùng hoàn cảnh, sự thấu hiểu giúp họ động viên nhau duy trì uống thuốc đúng giờ, ăn uống đúng chế độ, nghỉ ngơi hợp lý. Những việc tưởng chừng đơn giản như không bỏ buổi lọc máu, kiểm soát lượng nước uống mỗi ngày hay đi tái khám đúng hẹn trở nên dễ thực hiện hơn khi có người đồng hành.

Hôn nhân cũng mang lại cảm giác trách nhiệm và mục tiêu dài hạn. Khi có kế hoạch cho tương lai, người bệnh có thêm động lực để kiên trì điều trị, thay vì chỉ chống chọi trong tâm thế bị động.

Người bệnh suy thận cần lưu ý gì trong sinh hoạt hằng ngày?

Chế độ ăn đóng vai trò then chốt. Người bệnh cần kiểm soát lượng protein, natri, kali và phospho trong khẩu phần. Hạn chế thực phẩm quá mặn, chọn nguồn đạm chất lượng cao theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời kiểm soát lượng nước uống để tránh quá tải tuần hoàn.

Giấc ngủ đầy đủ giúp cơ thể hồi phục tốt hơn sau mỗi lần lọc máu. Vận động nhẹ nhàng như đi bộ chậm, tập thở có thể cải thiện tuần hoàn, nhưng cần tránh gắng sức.

Tái khám định kỳ là nguyên tắc bắt buộc, kể cả khi cảm thấy khỏe hơn. Việc theo dõi chỉ số ure, creatinine và các thông số điện giải giúp bác sĩ điều chỉnh phác đồ kịp thời.

Vai trò của gia đình và xã hội

Gia đình là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất. Sự quan tâm, chia sẻ giúp người bệnh giảm cảm giác cô đơn và tăng niềm tin vào quá trình điều trị. Ngoài ra, các nhóm hỗ trợ bệnh nhân cũng mang lại lợi ích thiết thực, khi người bệnh được chia sẻ kinh nghiệm và thấy mình không đơn độc.

Ở góc độ rộng hơn, giảm kỳ thị và tạo điều kiện việc làm phù hợp cho người mắc bệnh mạn tính sẽ giúp họ tự tin hòa nhập, duy trì giá trị bản thân.

Câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ cho thấy tình yêu và hy vọng có thể trở thành nguồn động lực mạnh mẽ. Dù con đường điều trị suy thận giai đoạn cuối còn dài và nhiều thách thức, tinh thần tích cực, chăm sóc khoa học và sự đồng hành ấm áp có thể giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống.

Nguồn và ảnh: Sohu