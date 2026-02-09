Tưởng mệt vì ăn Tết, người phụ nữ bị đột quỵ

Nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người

Ngày 9/2, thông tin với Người Đưa Tin , Ths.BS Đoàn Dư Mạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ (58 tuổi, Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng tê yếu nửa người, chóng mặt, đi lại khó khăn.

Theo lời kể của người bệnh, các triệu chứng này xuất hiện sau khoảng một tuần liên tục liên hoan, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết.

Cho rằng đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường, bệnh nhân cố gắng chịu đựng, thậm chí tìm đến một phòng khám tư để truyền "thuốc bổ" – phương pháp mà trước đó bà vẫn thường sử dụng mỗi khi cảm thấy uể oải.

Một tuần liên tục liên hoan, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, người phụ nữ phải nhập viện.

Tuy nhiên, sau khi truyền dịch, tình trạng không những không cải thiện mà còn diễn biến nặng hơn. Đến sáng hôm sau, bệnh nhân gần như yếu hẳn nửa người, không thể đi lại bình thường, gia đình đã lập tức đưa bà vào Bệnh viện Phương Đông cấp cứu.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não cấp – một dạng đột quỵ nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp khẩn cấp.

Theo BS.Mạnh, rất nhiều bệnh nhân nghĩ mình mệt do ăn Tết, thức khuya, rất nhiều bệnh nhân cho rằng cảm giác mệt mỏi là do ăn Tết, thức khuya, uống rượu bia hoặc làm việc quá sức nên chủ quan, không đi khám sớm. Khi nhập viện, không ít trường hợp đã qua "giờ vàng", khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ cho rằng, thời điểm cận Tết và trong Tết là giai đoạn nguy cơ đột quỵ gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…

Bên cạnh đó, việc ăn uống thất thường, sử dụng rượu bia quá mức, thức khuya liên tục, căng thẳng, quên uống thuốc điều trị… đều có thể trở thành "giọt nước tràn ly" dẫn đến biến cố tim mạch và đột quỵ.

Ths.BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân.

BS. Mạnh cảnh báo: "Đừng vì tâm lý "Tết cả năm có một lần" mà buông thả sức khỏe. Ăn quá một chút, uống quá một chút, thức quá một chút, quên thuốc một chút… đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng".

Theo bác sĩ, đã có không ít gia đình phải đón Tết trong bệnh viện, thậm chí mất đi người thân chỉ vì sự chủ quan ngay từ những dấu hiệu ban đầu.

"Ngày Tết lẽ ra là ngày đoàn viên, sum họp. Đừng để nó trở thành ngày chia ly", BS. Mạnh chia sẻ.

Bên cạnh chế độ sinh hoạt, bác sĩ cũng lưu ý nguy cơ từ thời tiết những ngày cuối năm. Đêm giao thừa, nhiều người thức khuya, ra ngoài trời lạnh để thắp hương, cúng lễ. Nhiệt độ thấp kèm sương buốt dễ gây co mạch, làm tăng huyết áp đột ngột, yếu tố thuận lợi dẫn đến tai biến mạch máu não.

Vì vậy, người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền, cần giữ ấm cơ thể, uống nước ấm, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột.

BS. khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như: méo miệng, nói khó hoặc nói ngọng; yếu hay tê liệt tay chân một bên; chóng mặt, mất thăng bằng; đau đầu dữ dội bất thường; mờ mắt, nhìn đôi… người bệnh cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

"Chỉ cần chậm trễ vài giờ, cơ hội phục hồi có thể bị đánh mất, kéo theo nguy cơ liệt, tàn phế hoặc tử vong", BS.Mạnh nói.

Cách thải rượu an toàn, tránh tự hại gan trong ngày Tết

Bên cạnh đó, chia sẻ với Người Đưa Tin , BS. Nguyễn Huy Hoàng – thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, việc các bữa tiệc tất niên diễn ra liên tiếp vào cuối năm đang khiến không ít người trong độ tuổi 30–45 rơi vào tình trạng say rượu kéo dài, rối loạn giấc ngủ, kéo theo sự suy giảm rõ rệt về sức khỏe.

Theo các tài liệu y khoa, rượu bia không quan tâm đến lý do uống. Ethanol khi vào cơ thể vẫn buộc gan phải chuyển hóa, tim mạch phải thích nghi và não phải chịu tác động trực tiếp.

Điều đáng lo là hậu quả không dừng ở một cơn say, mà tích lũy qua những đêm ngủ kém chất lượng, men gan tăng dần, gan nhiễm mỡ nặng hơn, huyết áp dao động và sức khỏe đi xuống âm thầm.

Ở độ tuổi 30–45, cơ thể đã không còn "chịu đòn" tốt như thời đôi mươi. Không ít người mang sẵn trong mình các vấn đề sức khỏe như gan nhiễm mỡ, trào ngược dạ dày, tăng huyết áp mức độ nhẹ hoặc tình trạng stress kéo dài. Vì vậy, với cùng một lượng rượu bia, họ dễ mệt hơn, say lâu hơn và đặc biệt là rơi vào tình trạng mất ngủ rõ rệt hơn.

Bác sĩ khuyên không đi nhậu khi bụng đói, nên ăn nhẹ trước tiệc để làm chậm hấp thu cồn.

Khi lịch tiệc kéo dài nhiều tuần, gan không kịp phục hồi, não không kịp lấy lại nhịp sinh học bình thường.

Hệ quả thường gặp là ngủ nhanh nhưng ngủ nông, dễ tỉnh giữa đêm, sáng dậy vẫn mệt dù "đủ giờ", lâu dần xuất hiện cáu gắt, giảm tập trung và suy giảm trí nhớ.

Rượu đặc biệt nguy hiểm với giấc ngủ vì tạo cảm giác giả. Nó khiến người uống dễ ngủ lúc đầu nhưng lại làm rối loạn cấu trúc giấc ngủ, giảm ngủ sâu và ngủ REM – những giai đoạn quan trọng để phục hồi thể chất và tinh thần.

Các khuyến cáo y khoa đều nhấn mạnh không dùng rượu như thuốc ngủ, bởi việc lệ thuộc có thể đẩy người uống vào vòng xoáy uống nhiều hơn, ngủ kém hơn, sức khỏe suy giảm.

Để giảm tác hại, các bác sĩ khuyên không đi nhậu khi bụng đói, nên ăn nhẹ trước tiệc để làm chậm hấp thu cồn. Trong bữa tiệc, uống xen kẽ với nước, kéo giãn thời gian giữa các lần uống, hạn chế pha với nước tăng lực hoặc đồ uống có ga.

Bên cạnh đó, không ít người đã tìm đến các sản phẩm "giải rượu" có thể làm hết say nhanh. Tuy nhiên, theo BS. Hoàng, phần lớn các sản phẩm này chỉ có tác dụng hỗ trợ, như bù vitamin nhóm B, vitamin C, tăng chống oxy hóa, giảm mệt mỏi, chứ không thể làm nồng độ cồn trong máu giảm nhanh. Không có "thuốc thần" nào giúp xóa rượu trong vài phút.

Đặc biệt nguy hiểm là thói quen uống Paracetamol sau khi nhậu để giảm đau đầu. Trong bối cảnh gan đang phải xử lý rượu, việc dùng Paracetamol có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan, nhất là ở người uống rượu thường xuyên hoặc suy dinh dưỡng.

Các biện pháp như xông hơi, chạy bộ gắng sức để ra mồ hôi cho nhanh hết rượu cũng không có hiệu quả thải rượu, ngược lại còn làm tăng nguy cơ tụt huyết áp, đột quỵ, ngất xỉu.

Sau khi uống rượu, theo BS.Hoàng, điều quan trọng nhất là cho cơ thể thời gian và điều kiện để tự phục hồi. Uống đủ nước, có thể bổ sung dung dịch điện giải nếu mệt nhiều; ăn nhẹ bằng cháo, súp, canh rau; bổ sung kali từ chuối; dùng nước gừng, mật ong, nước dừa ở mức vừa phải đều có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn.