Tin quảng cáo “bật tông nhanh”, nhiều người biến dạng mặt vì làm đẹp cận Tết

Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã tiếp nhận một trường hợp bị biến chứng nặng sau khi tiêm chất làm đầy (filler) vùng mặt.

Bệnh nhân là cô gái 23 tuổi (quê Đồng Tháp), một mình từ quê vào viện. Khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân thấy mặt mình bị hóp không đẹp nên đến một spa ở TPHCM để tiêm filler không rõ loại vào vùng thái dương và vùng má, theo lời giới thiệu của bạn bè.

Biến dạng vùng mặt sau khi tiêm filler

Ban đầu, cô gái thấy bình thường nhưng vài tháng sau mặt bắt đầu sưng lên. Tưởng nổi hạch, cô đi khám thì được chẩn đoán đã gặp tai biến do tiêm filler. Lúc này, nữ khách hàng liên hệ spa để yêu cầu hỗ trợ thì phát hiện cơ sở này không còn hoạt động.

Biến chứng do tiêm filler

Bệnh nhân đã đi nhiều cơ sở để tìm cách nạo filler nhưng chỉ ít ngày sau đó lại tái diễn tình trạng sưng. Sau cùng, cô phải quay trở lại TPHCM để cầu cứu.

Tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân được ê-kíp điều trị phẫu thuật xử lý filler còn tồn tại và chăm sóc vết thương tích cực. Vì dùng nhiều biện pháp can thiệp, trong 2 tuần nằm viện, cô phải đóng hơn 50 triệu đồng, gấp 3 chi phí tiêm filler. Bệnh nhân còn phải thuê người chăm sóc.

Cận Tết, nhiều người chạy theo các phương pháp làm đẹp cấp tốc như peel da, căng chỉ, tiêm filler tại spa hoặc tự thực hiện tại nhà. Không ít trường hợp đã phải nhập viện vì biến chứng nặng, để lại nguy cơ tổn thương lâu dài.

Khoảng một tháng trước đến Tết Nguyên đán, chị Trần Hà Anh (42 tuổi, ở Hà Nội) đặt mua một sản phẩm peel da giá hơn một triệu đồng trên mạng xã hội để tự sử dụng tại nhà với mong muốn cải thiện nhanh làn da sạm nám do tuổi tác.

Theo chị Hà Anh, sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, kèm lời khẳng định của người bán rằng "da bật tông chỉ sau một tuần". Tin rằng peel da đơn giản chỉ là "lột bỏ lớp da cũ để da mới đẹp hơn", chị làm theo hướng dẫn mà không lường trước rủi ro.

Gần Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao nhưng số ca biến chứng cũng tăng đột biến

Những ngày đầu, da bong nhẹ, chị cho rằng đây là phản ứng bình thường của quá trình tái tạo. Tuy nhiên, sau khoảng hai tuần, da mặt bắt đầu bong tróc thành từng mảng lớn, khô rát, sần sùi và sạm đen rõ rệt.

Lo lắng, chị buộc phải đến khám tại cơ sở da liễu. Kết quả thăm khám cho thấy chị Hà Anh bị viêm da tiếp xúc kích ứng, kèm theo biến chứng tăng sắc tố sau viêm. Bác sĩ cảnh báo tình trạng này có nguy cơ để lại thâm và sẹo kéo dài do sử dụng các chất lột tẩy mạnh, không phù hợp với tình trạng da.

Số ca biến chứng tăng 30%

Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại nhiều bệnh viện, số ca biến chứng thẩm mỹ tăng rõ rệt vào thời điểm cuối năm, trong đó peel da, tiêm filler, căng chỉ, tiêm các chất làm sáng da… chiếm tỉ lệ lớn. Nhu cầu làm đẹp cấp tốc, tâm lý phải xinh ngay trước Tết đang trở thành một cơn sốt âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe làn da.

Bác sĩ cảnh báo những biến chứng do peel da không đúng cách

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng nặng vùng mặt do quá trình căng chỉ không bảo đảm kỹ thuật và điều kiện vô khuẩn. Bác sĩ Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, cho biết ê-kíp đã phải chích rạch, dẫn lưu mủ, lấy bỏ toàn bộ sợi chỉ cấy dưới da và điều trị kháng sinh toàn thân cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, thời điểm cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng mạnh kéo theo số ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm filler, tiêm các chất "trẻ hóa", tế bào gốc tại các cơ sở không được cấp phép. Không ít bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, đối mặt nguy cơ hoại tử, thậm chí mất thị lực.

Gần Tết, nhu cầu làm đẹp tăng đột biến

Thống kê tại một số bệnh viện cho thấy số ca biến chứng thẩm mỹ tăng khoảng 30% so với ngày thường, chủ yếu ở người trẻ, do chạy theo quảng cáo thổi phồng và giá rẻ. Các biến chứng thường gặp gồm phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, teo da, sẹo lõm sau tiêm các chất làm sáng, trẻ hóa da. Đây là những kỹ thuật đưa thuốc trực tiếp vào da, đòi hỏi người thực hiện có chuyên môn, bệnh nhân phải được thăm khám kỹ và chỉ định đúng loại thuốc, đúng liều lượng.

Theo bác sĩ, làm đẹp đón Tết là nhu cầu chính đáng nhưng khách hàng nên chọn nơi uy tín, bác sĩ có tay nghề

Bác sĩ Tâm khuyến cáo người dân không thực hiện các thủ thuật xâm lấn như căng chỉ, tiêm filler, botox tại spa hoặc cơ sở không được cấp phép. Những kỹ thuật này cần do bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám đủ điều kiện, nhằm hạn chế rủi ro và xử trí kịp thời nếu xảy ra biến chứng.

"Căng chỉ, nâng cơ, trẻ hóa da mặt thường được quảng cáo là phương pháp làm đẹp không dao kéo, ít rủi ro. Tuy nhiên, đây vẫn là thủ thuật xâm lấn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện" - bác sĩ Tâm lưu ý.

Tiềm ẩn rủi ro khó lường Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da - Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết thời gian gần đây khoa tiếp nhận nhiều ca biến chứng liên quan đến việc sử dụng kem trộn – các sản phẩm làm trắng da cấp tốc, không rõ nguồn gốc, thường chứa corticoid và chất làm trắng không bảo đảm an toàn. Những sản phẩm này có thể khiến da trắng rất nhanh nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người dùng bắt đầu xuất hiện tình trạng da nhạy cảm, đỏ rát, giãn mạch máu, sưng phù. Trường hợp nặng có thể để lại sẹo hoặc tổn thương lan rộng, khó phục hồi. Bên cạnh đó, một sai lầm phổ biến là quan niệm "cùng một loại peel thì ai dùng cũng giống nhau". Theo bác sĩ Lượng, trên thực tế, cùng một dung dịch peel nhưng khi sử dụng trên các nền da khác nhau như da khỏe, da mỏng, da nhạy cảm hay da đang viêm sẽ cho mức độ tác động và nguy cơ biến chứng hoàn toàn khác nhau. Độ sâu của peel phụ thuộc rất lớn vào cấu trúc da, bệnh lý nền và cách sử dụng. Nếu không được thăm khám, đánh giá kỹ, peel da có thể gây tổn thương sâu và để lại hậu quả lâu dài. Đáng lo ngại, nhiều sản phẩm peel được rao bán tràn lan trên mạng xã hội nhưng không công bố rõ nồng độ hoạt chất, khiến người dùng tự "thử nghiệm" trên da, tiềm ẩn rủi ro khó lường.



