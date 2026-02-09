Giảm 6,4kg trong 1 tháng, hết Tết không tăng cân trở lại: Cách giảm cân đang làm mưa làm gió ở Hàn Quốc được cho là "hiệu quả thực sự"

Tết chưa đến, nhưng nhiều người đã bắt đầu… lo cân nặng tăng sau Tết. Giảm cân vào thời điểm cận Tết là bài toán khó, giữ cân trong Tết để ra Tết không mệt lại càng khó hơn. Giảm quá gấp dễ mệt mỏi, mất sức, còn giảm chậm thì chưa kịp thấy kết quả đã bước vào mùa tiệc tùng, rượu bia và những mâm cỗ "đầy ắp yêu thương".

Chính vì vậy, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những phương pháp giúp giảm mỡ nhanh nhưng vẫn giữ cơ thể ổn định, đồng thời giúp kiểm soát cân nặng xuyên suốt kỳ nghỉ Tết – giai đoạn mà việc ăn uống gần như khó kiểm soát nhất trong năm.

Gần đây, một phương pháp giảm cân được bàn luận nhiều tại Hàn Quốc gọi là Switch On Diet đang thu hút sự chú ý khi được giới thiệu như cách "bật lại" cơ chế chuyển hóa của cơ thể chỉ trong 4 tuần. Không chỉ hướng đến giảm cân trước Tết, phương pháp này còn được quảng bá giúp hạn chế tăng cân trở lại trong giai đoạn ăn uống nhiều sau đó. Một chương trình truyền hình Hàn Quốc thậm chí đã mời một nhà sản xuất đến thử nghiệm và kết quả cho thấy người tham gia trung bình giảm được 6,4kg trong 4 tuần, khiến nó trở thành một chủ đề rất được quan tâm.

Chế độ ăn "Switch On Diet" là gì?

Chế độ ăn "Switch On Diet" là một kế hoạch giảm mỡ theo từng giai đoạn kéo dài 4 tuần do chuyên gia giảm cân người Hàn Quốc, Tiến sĩ Park Yong-woo đề xuất. Khái niệm cốt lõi của nó là khởi động lại cơ chế trao đổi chất của cơ thể thông qua kiểm soát chế độ ăn uống và nhịn ăn gián đoạn. Phương pháp này nhấn mạnh chế độ ăn giàu protein, ít carbohydrate, dần dần cải thiện tình trạng kháng leptin (kiểm soát cơn đói), kháng insulin và gan nhiễm mỡ, khiến cơ thể ưu tiên đốt cháy chất béo hơn là cơ bắp.

Các quy tắc thực thi cơ bản khi áp dụng Chế độ ăn "Switch On Diet"

Trong suốt thời gian thực hiện, cần duy trì đồng thời các thói quen sinh hoạt sau:

- Uống ít nhất 2000ml nước mỗi ngày.

- Ngủ ít nhất 6 tiếng (phải bao gồm 0-4 giờ sáng).

- Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết.

- Nhịn ăn gián đoạn 14/10 (về cơ bản là nhịn ăn 14 tiếng).

- Ăn tối trước khi đi ngủ 4 tiếng.

- Tập thể dục thường xuyên với cường độ vừa phải đến cao ít nhất 4 lần một tuần.

- Tránh ngồi lâu.

Các loại thực phẩm cần tránh trong quá trình ăn theo chế độ "Switch On Diet"

Mục tiêu chính của phương pháp này là giảm sự dao động đường huyết và tình trạng viêm nhiễm. Vì vậy, các thực phẩm nên tránh bao gồm:

- Thực phẩm nhiều đường: Đồ uống có đường, món tráng miệng, nước ép trái cây

- Tinh bột tinh chế: Bánh mì, bánh ngọt, mì ăn liền, mì Ý

- Rượu: Hoàn toàn tránh

- Chất béo bão hòa cao: thịt ba chỉ, nội tạng

- Chất béo chuyển hóa: Bánh quy, đồ chiên rán, thực phẩm chế biến đông lạnh

- Thực phẩm nhiều muối: Đồ ngâm chua, súp nhiều muối

- Cà phê (đồ uống có chứa caffeine): Bắt đầu từ tuần thứ 2, bạn có thể uống một tách cà phê đen vào buổi sáng.

- Chất tạo ngọt nhân tạo (như đồ uống không calo): Một lượng nhỏ dùng để tạo hương vị là chấp nhận được, nhưng hãy cố gắng tránh các loại đồ uống quá ngọt (như cola không calo) và tránh chúng càng lâu càng tốt trong vòng 4 tuần.

5 giai đoạn áp dụng chế độ ăn "Switch On Diet"

Giai đoạn 1 (Ngày 1-3): Mục tiêu là khởi động quá trình chuyển hóa chất béo và điều chỉnh đồng hồ sinh học của bạn

- Uống protein bốn lần một ngày

- Có thể bổ sung thêm một lượng nhỏ rau, đậu phụ và chất béo lành mạnh

- Uống men vi sinh khi bụng đói

- Đi bộ ít nhất 60 phút mỗi ngày

Ban đầu có thể xuất hiện đau đầu và mệt mỏi, nhưng hầu hết mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn vào ngày thứ tư.

Giai đoạn 2 (Ngày 4-7): Mục tiêu là cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo và điều chỉnh sự thèm ăn

- Uống protein ba lần một ngày

- Bữa trưa ít tinh bột: nửa bát cơm trộn + cá/gà/trứng/đậu phụ

- Bổ sung vitamin, Omega-3, men vi sinh...

Giai đoạn 3 (Tuần 2): Mục tiêu là cải thiện độ nhạy cảm với insulin

- Các món mới bổ sung: đậu, các loại hạt, sữa, phô mai tự nhiên và cà phê đen buổi sáng .

- Nhịn ăn 24 giờ một lần mỗi tuần.

Giai đoạn 4 (Tuần 3): Mục tiêu là khôi phục tính đàn hồi trao đổi chất

- Các thực phẩm bổ sung mới: bí ngô, cà chua, chuối, các loại quả mọng

- Nhịn ăn 24 giờ hai lần một tuần (không liên tiếp).

Giai đoạn 5 (Tuần 4): Mục tiêu là giảm tối đa lượng mỡ cơ thể

Cần bổ sung:

- Một phần trái cây mỗi ngày

- Ba lần nhịn ăn 24 giờ mỗi tuần (có khoảng thời gian nghỉ giữa các lần).

Làm thế nào để duy trì kết quả giảm cân sau 4 tuần?

Các biện pháp được khuyến nghị bao gồm:

- Nhịn ăn 24 giờ một lần mỗi tuần

- Duy trì nhịn ăn 14 giờ

- Rau củ + protein trong mỗi bữa ăn

- Một phần trái cây mỗi ngày

- Giảm lượng đường và thực phẩm chế biến sẵn

Các phương pháp giảm cân ngắn hạn như Switch On có thể mang lại hiệu quả giảm mỡ trong thời gian tương đối nhanh nhờ kiểm soát năng lượng nạp vào, điều chỉnh thói quen ăn uống và tăng vận động. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng những chế độ giảm cân cường độ cao thường không phù hợp với tất cả mọi người.

Việc thay đổi chế độ ăn đột ngột, đặc biệt là giảm mạnh tinh bột hoặc áp dụng nhịn ăn gián đoạn, có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, tụt đường huyết, chóng mặt hoặc rối loạn tiêu hóa ở một số người. Ngoài ra, nếu thực hiện không đúng cách, cơ thể có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Các nhóm đối tượng như phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, người đang dùng thuốc điều trị, người có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc thể trạng yếu nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng.

Thông tin về phương pháp Switch On trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn y khoa. Việc giảm cân bền vững vẫn cần được xây dựng dựa trên chế độ ăn uống cân đối, vận động phù hợp và duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.