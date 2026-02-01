Chàng trai đi bộ 1.400km về quê ăn Tết: Mỗi ngày ăn 1 bữa đi 30km, sau 33 ngày kết quả khám sức khỏe gây chấn động

Câu chuyện của một chàng trai sinh năm 1995 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xúc động: Anh mất 33 ngày đi bộ quãng đường 1.400km từ Thượng Hải về quê nhà tại Ân Thi. Điều đặc biệt là hành trình này không chỉ để “về nhà ăn Tết”, mà còn là hành trình phục hồi sức khỏe sau nhiều lần nhập viện vì viêm tụy cấp và tình trạng rối loạn mỡ máu nghiêm trọng.

Theo chia sẻ, sau 33 ngày, anh giảm 12,5kg, mòn hỏng hai đôi giày. Đến ngày thứ 24 của hành trình, khi đi kiểm tra lại, chỉ số mỡ máu vốn được bác sĩ đánh giá là “khó kiểm soát bằng thuốc” đã trở về mức bình thường.

Quyết định có phần liều lĩnh này bắt đầu từ lời khuyên đơn giản của bác sĩ: “Hãy vận động nhiều hơn”. Mang theo balô nặng gần 7.5kg, mỗi ngày anh đi bộ hơn 30km. 10 ngày đầu, chân đau nhức đến mức “nằm xuống giường như rã rời”. Anh duy trì kỷ luật chỉ ăn một bữa mỗi ngày, vừa đi vừa nhận được sự động viên từ cộng đồng mạng. Trên đường, có lúc anh được người dân tặng giày bông, có lúc đứng bên bờ sông Trường Giang hét lớn để giải tỏa áp lực. Hành trình cô độc nhưng không thiếu hơi ấm tình người.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: Tốc độ giảm cân của chàng trai này vượt quá ngưỡng an toàn. Trung bình mỗi ngày anh giảm khoảng 0,38kg, tức khoảng 2,6kg mỗi tuần. Trong khi đó, y học khuyến nghị tốc độ giảm cân an toàn là 0,5 đến 1kg mỗi tuần, tương đương mức thâm hụt năng lượng khoảng 300 đến 500 kcal mỗi ngày.

Giảm cân quá nhanh có thể kéo theo nhiều rủi ro. Nghiên cứu cho thấy khoảng 25% trọng lượng giảm đi trong quá trình giảm cân cấp tốc là khối cơ, làm giảm chuyển hóa cơ bản và tăng nguy cơ tăng cân trở lại. Một số nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature cũng đề cập đến hiện tượng “ký ức mỡ”, tức cơ thể từng béo phì có xu hướng dễ tăng cân trở lại khi chế độ ăn trở về bình thường. Ngoài ra, giảm cân quá nhanh còn có thể gây ứ mật, tăng nguy cơ sỏi mật, với khoảng 25% trường hợp gặp biến chứng này.

Dù trường hợp của chàng trai có yếu tố đặc biệt là kết hợp vận động cường độ cao, giới chuyên môn nhấn mạnh giảm cân nên theo nguyên tắc từ từ và bền vững. Ưu tiên điều chỉnh chế độ ăn, tăng lượng protein lên khoảng 1,2 đến 1,6g trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày, kết hợp ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần. Kiểm soát cân nặng là hành trình dài hạn, không phải cuộc chạy nước rút. Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu như rụng tóc, mệt mỏi kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, đó có thể là tín hiệu cảnh báo cần điều chỉnh.

Nguồn và ảnh: Sohu