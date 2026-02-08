6 loại nước uống trước khi ngủ để giảm cân, thải độc: Chị em chăm uống từ nay đến Tết vừa đẹp vừa khỏe

Tết đang đến gần, cũng là lúc nhiều chị em bắt đầu “chạy nước rút” để vóc dáng gọn gàng và làn da tươi tắn hơn. Tin vui là không phải lúc nào giảm cân cũng cần những chế độ khắt khe. Đôi khi, chỉ cần điều chỉnh thói quen buổi tối cũng đã tạo khác biệt.

Tiến sĩ Ashutosh Gautam, chuyên gia Ayurvedic (Ấn Độ) cho biết giảm cân không chỉ phụ thuộc vào tập luyện mà còn liên quan chặt chẽ tới hệ tiêu hóa và khả năng trao đổi chất. “Khi hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cơ thể xử lý thức ăn tốt hơn, hạn chế tích mỡ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng” - ông chia sẻ.

Một số loại đồ uống trước giờ ngủ có thể thúc đẩy quá trình này nếu dùng đúng cách và đây là 6 gợi ý của ông rất đáng để chị em thử từ nay đến Tết:

1. Trà quế

Quế nổi tiếng với khả năng hỗ trợ tiêu hóa và kích thích trao đổi chất. Uống một cốc trà quế ấm khoảng 30 phút trước khi ngủ có thể giúp cơ thể tiếp tục “đốt năng lượng” ngay cả khi nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa

Bạn có thể thêm khoảng nửa thìa cà phê mật ong vào 300ml trà để dễ uống hơn, nhưng đừng lạm dụng vì quá nhiều đường sẽ phản tác dụng.

2. Nước chanh ấm

Theo Tiến sĩ Ashutosh Gautam, nước chanh cung cấp vitamin C, yếu tố liên quan đến quá trình phân hủy chất béo. Một nghiên cứu đăng trên Nutrition and Metabolism cũng cho thấy thiếu vitamin C có thể khiến cơ thể gặp bất lợi khi đốt mỡ trong lúc vận động.

Một ly nước chanh loãng vào buổi tối còn giúp giảm đầy hơi và tạo cảm giác nhẹ bụng trước khi ngủ. Tuy nhiên nên pha loãng và tránh uống khi dạ dày quá nhạy cảm.

3. Trà hoa cúc

Nếu vừa muốn giữ dáng vừa cải thiện giấc ngủ, trà hoa cúc là lựa chọn lý tưởng. Loại trà này chứa flavonoid cùng nhiều khoáng chất giúp cơ thể đào thải lượng nước dư thừa, từ đó hạn chế tình trạng phù nề khiến bạn trông “nặng nề” hơn vào sáng hôm sau.

Ngủ ngon hơn cũng đồng nghĩa với việc hormone kiểm soát cơn đói ổn định hơn, một yếu tố quan trọng trong hành trình giảm cân.

4. Nước ép nha đam

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Gautam cho rằng nha đam có thể thúc đẩy trao đổi chất và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Ngoài ra, loại nước này còn giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, từ đó cải thiện tiêu hóa.

Tuy vậy, chỉ nên uống lượng vừa phải vì nha đam có tác dụng nhuận tràng nhẹ, dùng quá nhiều có thể gây khó chịu.

5. Nước ép nho tươi

Một ly nhỏ nước ép nho nguyên chất trước khi ngủ có thể hỗ trợ chuyển hóa chất béo. Các chất chống oxy hóa trong nho được cho là giúp cơ thể biến mỡ trắng thành mỡ nâu, dạng mỡ dễ đốt cháy hơn.

Điều quan trọng là không thêm đường, nếu không lợi ích kiểm soát cân nặng gần như bị xóa bỏ.

6. Sinh tố dưa chuột

Dưa chuột ít calo nhưng giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc tìm đồ ăn đêm. Ngoài hỗ trợ giữ dáng, các chất chống oxy hóa trong dưa chuột còn góp phần làm đẹp da, điều mà chị em đặc biệt quan tâm trước Tết. Chỉ nên uống dưới 350ml để tránh lợi tiểu quá mức làm gián đoạn giấc ngủ.

Ảnh minh họa

Lưu ý quan trọng: Những loại đồ uống này chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng và sinh hoạt lành mạnh. Uống quá nhiều ngay trước giờ ngủ cũng không được khuyến khích, vì có thể khiến bạn thức giấc giữa đêm.

Nguồn và ảnh: Elle, Indian Express