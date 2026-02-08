Tôi dùng ngải cứu làm bông nhồi gối trong 6 tháng, sau đó đi khám sức khỏe và bác sĩ đã rất "ghen tị" vì lý do này

"Chị bị thiếu khí huyết khá rõ, bình thường nên chú ý điều dưỡng cơ thể nhiều hơn", đó là những gì bác sĩ đã nói với tôi sau một lần đi khám vì tình trạng tay chân sưng phù kéo dài.

Sau khi rời bệnh viện, trong lòng tôi vẫn nặng trĩu suy nghĩ: Điều dưỡng thì phải điều dưỡng như thế nào? Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, vẫn ăn uống bình thường, không có dấu hiệu chán ăn.

Bất chợt, tôi nhớ đến lá ngải cứu - thứ mà chồng tôi thường nhắc tới. Anh bảo ngải cứu giúp làm ấm cơ thể, lưu thông khí huyết. Hồi trẻ, tôi từng ăn ngải cứu nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng nó theo cách khác.

Không hiểu sao hôm đó, tôi bỗng nảy ra ý định thử làm gối ngải cứu.

Tôi mua một bó ngải cứu tươi ngoài chợ, phơi hơi héo rồi nhồi vào vỏ gối. Mùi ngải khá nồng, hơi hăng, lúc đầu tôi còn thấy khó quen.

Đêm đầu tiên ngủ với chiếc gối đó, tôi cứ thấp thỏm. Nhiều lúc còn nghĩ: "Không biết mình có đang tin mấy mẹo dân gian quá không?". Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy tinh thần ngày càng tốt hơn, tay chân không còn sưng phù, cơ thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nửa năm sau, kết quả kiểm tra sức khỏe khiến tôi vô cùng bất ngờ. Bác sĩ nhận xét: "Tình trạng ẩm thấp trong cơ thể của chị đã giảm rõ rệt, tuần hoàn máu cũng cải thiện, đáng ghen tị đấy" . Tự nhiên tôi nghĩ "chiếc gối ngải cứu đúng là một "bảo bối" đối với sức khỏe".

Sau 6 tháng ngủ gối ngải cứu, tôi nhận về kết quả không ngờ: Từ người mất ngủ triền miên đến thay đổi cả chất lượng sống

Tôi từng nghĩ giấc ngủ là chuyện rất tự nhiên. Cho đến khi nó… biến mất.

Khoảng hơn một năm trước, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ chập chờn. Đêm nào cũng vậy, đặt lưng xuống giường là lăn qua lăn lại hàng chục phút mới ngủ được. Có hôm vừa chợp mắt đã tỉnh giấc, đầu óc lơ mơ, cổ vai gáy căng cứng. Sáng dậy, cảm giác như chưa hề nghỉ ngơi.

Tôi thử nhiều cách để cải thiện: đổi gối, đổi nệm, uống trà thảo mộc, tắt điện thoại sớm hơn. Mỗi thứ giúp một chút, nhưng không đủ để khiến giấc ngủ thực sự dễ chịu trở lại.

Cơ duyên đến từ một câu chuyện rất tình cờ. Trong một lần về quê, tôi nghe người lớn trong nhà nhắc đến thói quen dùng gối nhồi lá ngải cứu phơi khô - một cách chăm sóc sức khỏe quen thuộc của thế hệ trước. Lúc đó, tôi chỉ nghe cho vui. Trong suy nghĩ của tôi, những mẹo dân gian như vậy thường khó kiểm chứng và có phần… cũ kỹ.

Thế nhưng, khi được tặng một chiếc gối ngải cứu, tôi quyết định thử dùng, ban đầu chỉ với tâm lý "có còn hơn không".

Đêm đầu tiên, cảm giác khá lạ. Chiếc gối không mềm như gối bông thông thường, mùi ngải cứu cũng khá rõ, hơi giống mùi thuốc bắc. Tôi từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc sau vài ngày, nhưng rồi cơ thể lại thích nghi nhanh hơn tôi tưởng.

Khoảng sau gần một tuần, mùi thảo mộc không còn gây khó chịu mà ngược lại, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn. Điều thay đổi rõ nhất bắt đầu xuất hiện sau khoảng ba tuần sử dụng. Tôi nhận ra mình đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Trước đây, việc nằm trằn trọc 30-40 phút là chuyện quen thuộc, thì giờ đây thời gian đó rút xuống còn khoảng 10-15 phút. Những lần tỉnh giấc giữa đêm cũng ít dần và không còn cảm giác bồn chồn, khó ngủ lại như trước.

Khi tìm hiểu thêm, tôi mới biết trong y học cổ truyền, ngải cứu vốn được xem là loại thảo dược có tính ấm, thường dùng để hỗ trợ lưu thông khí huyết, giúp cơ thể thư giãn và an thần nhẹ. Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy mùi hương thảo mộc có thể tác động đến hệ thần kinh, góp phần giúp cơ thể dễ chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ hơn lại xuất hiện sau khoảng hai tháng sử dụng. Tôi vốn làm việc văn phòng, ngồi máy tính nhiều nên thường xuyên bị căng cơ vùng cổ và vai. Trước kia, sáng nào thức dậy cũng có cảm giác cứng cổ, xoay đầu hơi khó, đôi khi kèm theo đau đầu âm ỉ. Sau một thời gian ngủ với gối ngải cứu, tình trạng này giảm đi rõ rệt.

Tôi nhận ra chiếc gối thảo dược có độ đàn hồi tự nhiên, không bị lún quá sâu như gối bông mềm. Nhờ vậy, vùng cổ và đầu được giữ ở tư thế ổn định hơn trong lúc ngủ. Ngoài ra, mùi hương và đặc tính ấm của ngải cứu cũng góp phần tạo cảm giác dễ chịu, nhất là sau những ngày làm việc căng thẳng.

Sau 6 tháng duy trì thói quen này, sự thay đổi không chỉ dừng lại ở giấc ngủ. Tôi ngủ sâu hơn, ít tỉnh giấc hơn và hiếm khi thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Những cơn đau đầu trước đây xuất hiện khá thường xuyên cũng giảm đáng kể. Quan trọng hơn, tâm trạng buổi sáng trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp cả ngày làm việc bớt áp lực.

Dù vậy, trải nghiệm này cũng khiến tôi hiểu rằng gối ngải cứu không phải là giải pháp phù hợp với tất cả mọi người. Một số người có thể nhạy cảm với mùi thảo dược, hoặc nếu gối không được bảo quản tốt, độ ẩm có thể khiến lá bị mốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, đây chỉ là thói quen hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và sự thư giãn, không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa khi có bệnh lý.

Nhìn lại hành trình 6 tháng, điều tôi nhận được không chỉ là giấc ngủ tốt hơn, mà còn là sự thay đổi trong cách chăm sóc bản thân. Trước đây, tôi thường tìm kiếm những giải pháp nhanh và tiện lợi. Nhưng trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng đôi khi, những thói quen đơn giản, duy trì đều đặn mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt lâu dài.

Chiếc gối ngải cứu với tôi không phải là "bí quyết thần kỳ", nhưng lại giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: cơ thể luôn cần được lắng nghe, và đôi khi, sự chăm sóc tốt nhất lại đến từ những điều rất giản dị.

Ở tuổi này, tôi học được một điều…

Khi còn trẻ, tôi nghĩ chăm sóc sức khỏe là chuyện lớn lao, phải dùng thuốc tốt hay phương pháp đặc biệt.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra cơ thể đôi khi chỉ cần những thói quen rất giản dị: ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, giữ cơ thể ấm áp và lắng nghe cơ thể mình.

Chiếc gối ngải cứu với tôi không chỉ là một mẹo dân gian… mà còn là lời nhắc rằng việc chăm sóc bản thân có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ.