Người đàn ông 55 tuổi tự ý uống hormone để "lấy lại phong độ", vài tháng sau hoảng loạn: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều quý ông đang mắc

Ông Lương, 55 tuổi, gần đây bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống sức rõ rệt. Ông dễ mệt hơn, leo cầu thang phải nghỉ nhiều lần, đặc biệt chuyện chăn gối cũng không còn như trước.

Điều khiến ông sốt ruột hơn là vợ ông dạo này cũng có vẻ không hài lòng. Điều này vô hình khiến ông quyết định phải "cải thiện phong độ".

Bất chấp lời can ngăn của vợ, ông Lương tự mua thuốc bổ sung hormone nam (thuốc bổ sung androgen) để sử dụng. Nhưng chỉ sau một thời gian, cơ thể ông không những không cải thiện mà còn xuất hiện tình trạng rụng tóc từng mảng. Lo lắng, ông đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận nguyên nhân chính gây rụng tóc lại đến từ việc bổ sung hormone nam sai cách.

Ông Lương cảm thấy oan ức, ông chỉ muốn "lấy lại sức mạnh nam tính", có gì sai chứ?

Hormone nam quan trọng với đàn ông đến mức nào?

Hormone nam (androgen) là nhóm hormone steroid đóng vai trò thiết yếu trong cơ thể nam giới. Khoảng 95% hormone này được sản xuất từ tinh hoàn và phần còn lại từ tuyến thượng thận.

Quá trình tiết hormone nam được kiểm soát bởi hệ trục nội tiết gồm vùng dưới đồi, tuyến yên và tuyến sinh dục.

Hormone nam có nhiều vai trò quan trọng như sau:

Giúp phát triển hệ sinh sản nam giới

Trong giai đoạn bào thai, hormone nam quyết định sự hình thành tinh hoàn và cơ quan sinh dục nam. Khi bước vào tuổi dậy thì, hormone này giúp cơ thể xuất hiện các đặc điểm nam tính như giọng trầm hơn, tăng khối cơ, mọc râu tóc và thay đổi cấu trúc xương.

Tham gia sản xuất và trưởng thành tinh trùng

Hormone nam đóng vai trò như tín hiệu điều khiển quá trình sinh tinh, giúp tinh trùng phát triển và hoàn thiện chức năng sinh sản.

Hỗ trợ tạo máu

Một số nghiên cứu cho thấy hormone nam có thể kích thích cơ thể sản xuất hồng cầu, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Vương Hâm - Phó trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Bắc Kinh (Trung Quốc) - nam giới khỏe mạnh thường không cần bổ sung hormone từ bên ngoài. Việc tự ý sử dụng có thể gây rối loạn nội tiết và dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe.

Hormone nam càng cao càng tốt? Không hẳn!

Nồng độ hormone nam thay đổi theo độ tuổi. Ở nam giới từ 20 đến 45 tuổi, hormone nam ở mức cao thường gắn liền với sức sống mạnh mẽ.

Nhưng sau tuổi 50, hormone nam tăng cao bất thường lại có thể gây ra nhiều rủi ro.

1. Rụng tóc sớm

Hormone nam có thể chuyển hóa thành dihydrotestosterone (DHT) – chất có khả năng làm teo nang tóc. Khi nang tóc co nhỏ, sợi tóc trở nên mảnh, yếu và dễ rụng.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây hói đầu ở nam giới trung niên.

2. Tăng nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt bắt đầu hoạt động mạnh từ tuổi dậy thì và đạt đỉnh trong giai đoạn trưởng thành.

Khi bước vào tuổi trung niên, hoạt động của tuyến này dần suy giảm. Tuy nhiên, nếu hormone nam vẫn duy trì ở mức cao, tuyến tiền liệt có thể bị kích thích quá mức, làm tăng nguy cơ phì đại hoặc mắc các bệnh liên quan.

3. Da dầu và dễ nổi mụn

Hormone nam kích thích tuyến bã nhờn hoạt động. Khi hormone này tăng cao, lượng dầu trên da tăng lên, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn.

Những thực phẩm "đồn đại" giúp tăng bản lĩnh đàn ông có thật sự hiệu quả?

Từ lâu, nhiều thực phẩm được truyền miệng là giúp tăng cường sinh lực nam giới. Tuy nhiên, khoa học hiện đại cho thấy nhiều quan niệm chưa có bằng chứng rõ ràng.

Hẹ: "Thảo dược tăng sinh lực" trong dân gian

Trong y học cổ truyền, hẹ được gọi là "khởi dương thảo" và được cho là có tác dụng hỗ trợ sinh lý nam.

Tuy nhiên, theo chuyên gia nam học Trương Chí Siêu (Bệnh viện Đại học Bắc Kinh), hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh hẹ có thể cải thiện chức năng sinh lý nam giới.

Nội tạng và bộ phận sinh dục động vật

Quan niệm "ăn gì bổ nấy" khiến nhiều người tin rằng ăn thận, dương vật động vật có thể tăng cường sinh lực.

Thực tế, các thực phẩm này chủ yếu cung cấp protein và chất béo, không thể trực tiếp cải thiện chức năng sinh lý. Dù một số có thể chứa hormone, chúng thường bị phá hủy trong quá trình tiêu hóa nên gần như không phát huy tác dụng.

Hàu: Thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải "thuốc tăng sinh lực"

Hàu chứa nhiều kẽm - khoáng chất quan trọng đối với quá trình sản xuất tinh trùng và sức khỏe sinh sản nam giới. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định hàu có thể cải thiện chức năng sinh lý nếu sử dụng đơn lẻ như một "thuốc".

Kỷ tử: Bổ gan thận nhưng không phải thuốc tăng hormone

Trong y học cổ truyền, kỷ tử được dùng để dưỡng gan thận, nhưng không có tác dụng trực tiếp trong việc tăng hormone nam hoặc điều trị suy giảm sinh lý do thiếu hormone.

Hormone nam có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và chức năng sinh lý nam giới. Tuy nhiên, việc tự ý bổ sung hormone có thể làm mất cân bằng nội tiết, gây ra nhiều tác dụng phụ như rụng tóc, giảm chất lượng tinh trùng hoặc tăng nguy cơ bệnh tuyến tiền liệt.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu nghi ngờ thiếu hormone, nam giới nên đi khám và xét nghiệm trước khi điều trị. Việc sử dụng hormone chỉ nên thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ.