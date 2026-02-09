Uống 1-2 chén rượu, sau bao lâu thì hết nồng độ cồn trong hơi thở?

Hơi thở có cồn từ đâu mà ra?

Bác sĩ Đào Mạnh Hùng (Phòng khám Đông Đô) cho biết, sau khi uống rượu, ethanol (cồn) được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, đi vào máu và phân bố khắp cơ thể. Một phần nhỏ khoảng 10% cồn sẽ được đào thải trực tiếp qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu.

Phần lớn lượng cồn còn lại, chiếm khoảng 90%, được đưa về gan để chuyển hóa. Do đó, khi gan chưa xử lý hết cồn trong máu, hơi thở vẫn có thể chứa cồn, dù người uống đã cảm thấy tỉnh táo.

Uống 1-2 chén rượu, bao lâu thì hơi thở hết nồng độ cồn? (Ảnh minh họa).

Uống 1 - 2 chén rượu, gan cần bao lâu để xử lý?

Theo các nghiên cứu y học, một lá gan khỏe mạnh chỉ có thể chuyển hóa trung bình khoảng 1 đơn vị cồn trong một giờ. Tốc độ này không thể tăng nhanh hơn bằng các biện pháp “giải rượu”.

1 chén rượu mạnh khoảng 30ml (40 độ) chứa xấp xỉ 10 - 12g cồn. 2 chén rượu tương đương 20 - 24g cồn. Như vậy, trong điều kiện gan khỏe mạnh, uống 1 chén rượu, gan cần khoảng hơn 1 tiếng để xử lý hết cồn. Uống 2 chén rượu, thời gian đào thải có thể kéo dài 2,5 - 3 tiếng.

Trong suốt thời gian này, hơi thở vẫn có thể còn nồng độ cồn và cho kết quả dương tính khi kiểm tra.

Vì sao có người uống ít vẫn “dính” nồng độ cồn?

Thực tế cho thấy, cùng uống 1 - 2 chén rượu nhưng thời gian hết cồn ở mỗi người là khác nhau. Nguyên nhân là do khả năng chuyển hóa cồn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cân nặng, giới tính, tình trạng sức khỏe của gan, tiền sử uống rượu bia thường xuyên, uống rượu khi đói hay khi đã ăn no.

Đặc biệt, với những người có gan nhiễm mỡ, viêm gan, suy giảm chức năng gan hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, tốc độ đào thải cồn có thể chậm hơn đáng kể. Khi đó, dù chỉ uống 1 - 2 chén rượu, hơi thở vẫn có thể còn cồn sau nhiều giờ.

Có cách nào làm hơi thở hết cồn nhanh hơn?

Nhiều người áp dụng các biện pháp như uống cà phê, nước chanh, nước gừng, nhai kẹo cao su hay súc miệng để “che” mùi rượu. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, những cách này không làm giảm nồng độ cồn trong hơi thở.

Các biện pháp trên chỉ giúp giảm mùi rượu hoặc tạo cảm giác tỉnh táo tạm thời, trong khi lượng cồn trong máu vẫn chưa được gan xử lý hết. Vì vậy, máy đo nồng độ cồn vẫn có thể ghi nhận kết quả dương tính.

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh, không có mốc thời gian tuyệt đối đảm bảo hơi thở hết nồng độ cồn cho tất cả mọi người. Việc “ước chừng” thời gian để lái xe sau khi uống rượu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả sức khỏe và pháp lý.

Để an toàn, khuyến cáo chung là đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông, kể cả khi chỉ uống 1 - 2 chén và cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo.