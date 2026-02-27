Phát hiện những người đắp 1 lát gừng tươi lên chỗ này cơ thể sẽ nhận về 4 lợi ích, miễn ĐỪNG mắc 4 sai lầm!

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền một mẹo nghe rất đơn giản: chỉ cần đắp một lát gừng tươi lên rốn, cơ thể sẽ nhận được hàng loạt lợi ích. Nhiều người thử vì tò mò, nhiều người làm theo thói quen dân gian. Nhưng vì sao lại là rốn mà không phải vị trí khác?

Rốn thực chất là vùng da mỏng, ít mô mỡ dưới da và tập trung nhiều mạch máu nhỏ. Theo y học cổ truyền, đây là huyệt Thần Khuyết, liên quan mật thiết đến tiêu hóa và điều hòa khí huyết. Ở góc nhìn hiện đại, vùng quanh rốn có khả năng hấp thu qua da tương đối tốt, đặc biệt khi có tác nhân tạo nhiệt. Gừng lại là nguyên liệu giàu tinh dầu và hợp chất sinh học có tính ấm, vì vậy khi đặt trực tiếp lên rốn, nó tạo ra hiệu ứng kích thích tại chỗ, từ đó tác động gián tiếp đến cơ quan vùng bụng.

Ảnh minh hoạ

Nếu làm đúng cách, cơ thể có thể nhận được 4 lợi ích sau.

1. Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Những người có thói quen ăn uống không điều độ, thường xuyên ăn quá nhiều hoặc tiêu hóa kém rất dễ bị đầy hơi, táo bón, hoặc viêm ruột. Gừng có đặc tính kháng viêm, giúp làm dịu đường tiêu hóa và giảm các triệu chứng khó chịu. Khi đặt gừng lên rốn, các hoạt chất có trong gừng sẽ tác động gián tiếp đến hệ tiêu hóa, giúp kích thích nhu động ruột, giảm đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

2. Giữ ấm cơ thể, giảm đau bụng kinh

Vào mùa lạnh, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, dễ bị lạnh tay chân và đau bụng kinh. Gừng có tính ấm, giúp kích thích tuần hoàn máu và giữ ấm cơ thể. Đắp gừng lên rốn có thể giúp làm ấm vùng bụng dưới, từ đó giảm đau bụng kinh hiệu quả. Với những ai có cơ địa lạnh, phương pháp này còn giúp giảm cảm giác rét buốt và tăng cường sức đề kháng.

3. Cải thiện giấc ngủ

Khó ngủ, mất ngủ do căng thẳng hoặc mệt mỏi có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đặt gừng lên rốn giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và thúc đẩy giấc ngủ sâu hơn. Gừng còn giúp tăng cường tuần hoàn máu, giúp cơ thể thả lỏng và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nếu bạn thường xuyên mất ngủ, hãy thử áp dụng phương pháp này để cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên.

Ảnh minh hoạ

4. Giảm say tàu xe, say sóng

Nếu bạn dễ bị say tàu xe nhưng không muốn uống thuốc vì lo ngại tác dụng phụ, hãy thử đặt một lát gừng lên rốn. Gừng có khả năng điều hòa hệ thần kinh, giảm buồn nôn và chóng mặt - những triệu chứng phổ biến khi say xe. Phương pháp này không chỉ an toàn mà còn có hiệu quả cao, đặc biệt với những người nhạy cảm với chuyển động.

4 sai lầm khi đắp gừng tươi lên rốn

Tuy nhiên cần phải nhớ, đắp gừng lên rỗn cũng phải đuáng cách mới có hiệu quả. Hãy rửa sạch vùng rốn bằng nước ấm. Cắt gừng tươi thành lát dày khoảng 2–3 mm, có thể chọc vài lỗ nhỏ để tinh dầu thoát ra dễ hơn. Đặt vào giữa rốn, cố định bằng băng gạc thoáng khí. Thời gian đắp nên giới hạn 30 -120 phút tùy độ nhạy cảm da. Không nên để qua đêm.

Đặc biệt, có 4 sai lầm khi đắp gừng tươi lên rốn hay bất cứ vùng da nào mà bạn nên tránh:

- Thứ nhất, dùng gừng hỏng. Gừng mốc hoặc thối có thể sinh ra safrole, một chất độc hại cho gan. Tuyệt đối không cắt bỏ phần hỏng rồi dùng tiếp.

Ảnh minh hoạ

- Thứ hai, đắp càng lâu càng tốt. Để quá 2 - 3 giờ có thể gây đỏ da, rát, thậm chí viêm da tiếp xúc.

- Thứ ba, ai cũng áp dụng được. Phụ nữ mang thai, người bị viêm da quanh rốn, người tiểu đường có da nhạy cảm hoặc vết thương hở không nên tự ý thử.

- Thứ tư, coi đây là cách thay thế điều trị. Gừng chỉ hỗ trợ triệu chứng nhẹ. Tiêu chảy nặng, đau bụng dữ dội, nghi ngờ viêm ruột thừa hoặc viêm phụ khoa cần khám chuyên khoa ngay.

Tóm lại, đắp một lát gừng tươi lên rốn có thể mang lại cảm giác ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm buồn nôn mức độ nhẹ nếu làm đúng cách. Nhưng hiệu quả chỉ mang tính hỗ trợ, không phải phương pháp điều trị bệnh. Dùng đúng thì lợi, dùng sai có thể hại.

Nguồn và ảnh: Family Doctor, Sohu