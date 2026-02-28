Đánh răng nước nóng hay nước lạnh tốt hơn? Câu trả lời khiến ai cũng ngỡ ngàng

Buổi sáng còn ngái ngủ, nhiều người theo thói quen mở vòi nước lạnh rồi đánh răng mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng nhiệt độ nước tưởng chừng nhỏ nhặt này lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến men răng và cảm giác ê buốt mà không phải ai cũng để ý, cho đến khi một ngày răng “nhói lên” vì lạnh.

Vậy nên dùng nước lạnh hay nước ấm?

Những lợi ích ít được chú ý của nước ấm

Thứ nhất, giảm kích thích và ê buốt. Nước ấm khoảng 25 đến 37 độ C khi tiếp xúc với men răng sẽ không gây co giãn đột ngột do thay đổi nhiệt độ. Với những người có răng nhạy cảm hoặc men răng có vi nứt nhỏ, nước ấm giúp hạn chế phản ứng ê buốt. Quan sát lâm sàng cho thấy những người duy trì thói quen đánh răng bằng nước ấm thường ít bị “run răng” khi gặp không khí lạnh vào mùa đông.

Thứ hai, hỗ trợ làm sạch tốt hơn. Các chất hoạt động bề mặt trong kem đánh răng hoạt động hiệu quả hơn ở môi trường gần với nhiệt độ cơ thể. Tương tự như việc rửa bát bằng nước ấm giúp tan dầu mỡ nhanh hơn, nước ấm có thể giúp thành phần trong kem đánh răng phân tán và làm sạch mảng bám hiệu quả hơn. Một số thử nghiệm cho thấy với cùng thời gian chải răng, nhóm dùng nước ấm có độ sạch bề mặt răng cao hơn khoảng 15% so với nhóm dùng nước lạnh.

Trường hợp có thể cân nhắc nước mát

Với người dễ chảy máu lợi khi đánh răng, nước mát khoảng 20 độ C có thể giúp co mạch tạm thời, từ đó giảm tình trạng chảy máu. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chảy máu lợi lặp đi lặp lại có thể là dấu hiệu viêm lợi hoặc bệnh nha chu và cần được khám chuyên khoa răng hàm mặt để xử lý nguyên nhân gốc.

Những chi tiết dễ bị bỏ qua

Nhiệt độ không phải càng nóng càng tốt. Nước trên 40 độ C có thể kích thích tủy răng, về lâu dài làm tăng nguy cơ nứt men răng vi thể. Mức phù hợp là nước ấm vừa phải, khi thử bằng mặt trong cổ tay thấy dễ chịu, không quá nóng hay quá lạnh.

Khâu súc miệng cũng quan trọng. Nhiều người đánh răng bằng nước ấm nhưng lại súc miệng bằng nước lạnh, khiến răng chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột. Tốt nhất nên duy trì nhiệt độ nước ổn định trong suốt quá trình vệ sinh răng miệng.

Trong một số thời điểm đặc biệt như 48 giờ sau khi tẩy trắng răng hoặc trám răng, bác sĩ thường khuyến cáo tránh hoàn toàn kích thích nóng lạnh. Lúc này, nước ở nhiệt độ phòng là lựa chọn an toàn nhất.

Điều chỉnh nhiệt độ nước khi đánh răng chỉ mất vài giây, nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài cho men răng và nướu. Nếu bạn thường xuyên ê buốt hoặc chảy máu lợi, nên đi khám để được tư vấn cụ thể thay vì chỉ thay đổi nhiệt độ nước.

