Người phụ nữ 39 tuổi ho suốt ngày, không ngờ "thủ phạm" là vật dụng phòng tắm quen thuộc

Suốt 3 năm sống chung với những cơn ho dai dẳng, thậm chí nhiều lần ho ra máu, người phụ nữ 39 tuổi ở Trung Quốc không ngờ nguyên nhân lại đến từ một vật dụng quen thuộc trong chính phòng tắm của gia đình.

Không phải ung thư hay viêm phổi thông thường, người phụ nữ 39 tuổi ở Trung Quốc phải chịu đựng những cơn ho kéo dài suốt 3 năm. Nguyên nhân được xác định có liên quan đến vi khuẩn phát triển trong chiếc vòi sen đã sử dụng nhiều năm mà không được vệ sinh đúng cách.

Theo Sohu, Family Doctor, cô Lý, 39 tuổi, ở Trung Quốc, đã phải sống chung với những cơn ho kéo dài suốt 3 năm. Ban đầu, cô chỉ ho nhẹ và thỉnh thoảng khạc đờm. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng hơn, đờm trở nên đặc và có màu trắng vàng. Đáng lo ngại, cô còn nhiều lần ho ra máu tươi, khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Cô Lý đã đi khám tại nhiều cơ sở y tế và sử dụng nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc kháng sinh. Các triệu chứng chỉ giảm trong một thời gian rồi tái phát. Sau thời gian dài không tìm được nguyên nhân, cô được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương để kiểm tra chuyên sâu. Kết quả cho thấy phổi đã xuất hiện những tổn thương đáng kể.

Sau khi thăm khám các bác sĩ xác định cô mắc nhiễm trùng phổi do Mycobacterium avium, một loại vi khuẩn thuộc nhóm Mycobacterium không điển hình.

Ảnh minh họa

Khi tìm hiểu kỹ về thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy một chi tiết đáng chú ý gia đình cô Lý đã sử dụng chiếc vòi sen hơn 10 năm nhưng gần như không tháo ra vệ sinh hoặc thay mới. Bên cạnh đó, cô có thói quen bật nước nóng trước khi tắm, chờ phòng tắm đầy hơi nước rồi mới bước vào.

Theo các bác sĩ, hệ thống vòi sen và đường ống nước có thể hình thành màng sinh học (biofilm), nơi một số loại vi khuẩn trong môi trường nước có thể tồn tại và phát triển. Nhóm vi khuẩn Mycobacterium avium được biết đến với khả năng tồn tại trong môi trường nước và có thể xuất hiện trong hệ thống cấp nước.

Khi nước được phun ra từ vòi sen, các giọt nước và hạt khí dung có thể phát tán vào không khí. Trong một số điều kiện nhất định, việc hít phải các hạt khí dung chứa vi khuẩn có thể là một con đường phơi nhiễm.

Tuy nhiên, không phải cứ sử dụng vòi sen cũ là sẽ mắc bệnh. Nguy cơ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và mức độ phơi nhiễm.

Vì sao nhiễm Mycobacterium avium dễ bị bỏ sót?

Nhiễm vi khuẩn thuộc nhóm Mycobacterium avium complex có thể gây bệnh phổi, đặc biệt ở những người đã có bệnh lý hô hấp hoặc hệ miễn dịch suy yếu.

Các triệu chứng có thể kéo dài và không đặc hiệu, chẳng hạn:

Ho dai dẳng.

Khạc đờm.

Mệt mỏi.

Khó thở.

Đau tức ngực.

Sốt hoặc sốt nhẹ.

Một số trường hợp có thể ho ra máu.

Những biểu hiện này có thể tương tự nhiều bệnh hô hấp khác, vì vậy việc xác định nguyên nhân thường cần kết hợp triệu chứng, hình ảnh học và các xét nghiệm vi sinh phù hợp.

Đặc biệt, ho kéo dài hoặc ho ra máu không nên tự điều trị bằng kháng sinh tại nhà. Người bệnh cần được khám để tìm nguyên nhân chính xác.

Những vị trí trong nhà dễ tích tụ vi khuẩn mà bạn không ngờ tới

Các vi khuẩn thuộc nhóm Mycobacterium không điển hình có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên và hệ thống nước. Một số nguồn phơi nhiễm trong gia đình có thể liên quan đến nước và đất, chẳng hạn:

Vòi sen và vòi nước: Các vị trí thường xuyên tiếp xúc với nước có thể hình thành màng sinh học nếu không được vệ sinh phù hợp.

Máy tạo ẩm: Nếu thiết bị không được vệ sinh và thay nước đúng cách, cặn bẩn và màng sinh học có thể tích tụ, làm tăng nguy cơ phát tán vi sinh vật vào không khí.

Đất và cây cảnh: Một số loài Mycobacterium có thể tồn tại trong đất và môi trường tự nhiên. Vì vậy, khi tiếp xúc với đất, đặc biệt trong không gian kín, nên chú ý vệ sinh tay và hạn chế hít phải bụi đất.

Những người có bệnh phổi mạn tính, tiền sử bệnh phổi, người suy giảm miễn dịch hoặc người lớn tuổi có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Những lưu ý để sử dụng vòi sen an toàn hơn

Nên vệ sinh vòi sen thường xuyên: Đầu vòi sen nên được tháo ra vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cần chú ý loại bỏ cặn bám và màng bẩn, đồng thời thay mới khi thiết bị đã xuống cấp. Không nên coi việc ngâm vòi sen bằng một dung dịch gia dụng cụ thể là biện pháp chắc chắn loại bỏ mọi vi khuẩn. Quan trọng nhất là vệ sinh đúng cách và bảo dưỡng hệ thống nước định kỳ.

Giữ phòng tắm thông thoáng: Sau khi tắm, nên bật quạt thông gió hoặc mở cửa phù hợp để giảm độ ẩm. Không gian quá ẩm kéo dài tạo điều kiện cho nhiều loại vi sinh vật và nấm phát triển.

Tránh tắm nước quá nóng: Nước tắm nên ở mức ấm và dễ chịu, tránh nhiệt độ quá cao có thể gây bỏng, chóng mặt hoặc tụt huyết áp ở một số người. Đặc biệt, người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh tim mạch nên thận trọng với nước quá nóng hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.