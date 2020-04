Top 15 album boygroup bán chạy nhất thập niên 2010: BTS áp đảo doanh số, EXO hụt hơi, "tân binh khủng long" đã tan rã nhưng vẫn góp mặt

Việc sở hữu album vật lý không còn gì xa lạ đối với người yêu nhạc nói chung, đặc biệt đối với người hâm mộ Kpop, mua album giống như một nét văn hóa đặc trưng của nền âm nhạc xứ sở kim chi. Ngược lại, khả năng "tẩu tán" album của một nhóm nhạc cũng cho thấy mức độ phổ biến hay quy mô fandom của nhóm nhạc đó, đồng thời mang lại nguồn thu khổng lồ cho các thần tượng của xứ củ sâm.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, doanh số album của các nhóm nhạc đã tăng trưởng mạnh mẽ. Top 15 album bán chạy nhất giữa các boygroup từ năm 2019 tới nay cho thấy sự phát triển mạnh mẽ về doanh thu của các thần tượng, cùng với đó là sự bành trướng của Kpop ra thế giới qua những con số ấn tượng.

15. Wanna One: I Promise You - 829.000 bản

Album "I Promise You" của các chàng trai Wanna One đứng vị trí thứ 15 trong BXH nhờ âm nhạc ngày càng chất lượng. Ca khúc chủ đề cùng tên đánh dấu bước chuyển mình của 11 chàng trai trong âm nhạc, khác với bản hit debut tràn đầy năng lượng "Energetic", ẩn sau giai điệu EDM gây nghiện của "I Promise You" (I.PU) là ca từ sâu sắc, không chỉ nói về tình yêu mà còn gợi mở ra nhiều ý nghĩa về tình bạn, cuộc sống,...

MV "I.P.U." – Wanna One

Chính vì vậy, dù không khó hiểu khi tại sao dù chỉ là tân binh hơn 1 năm tuổi, nhưng những gì Wanna One thể hiện xuất sắc tới nỗi, người hâm mộ và cả công chúng Hàn đều không hề mong tới ngày nhóm nhạc dự án này tan rã.

14. SEVENTEEN: An Ode - 902.000 bản

Vị trí thứ 14 thuộc về album "An Ode" của SEVENTEEN với doanh số album cao đến không ngờ. Dù nổi tiếng là nhóm nhạc sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng boygroup nhà Pledis Entertainment vẫn gây "sốc" khi doanh số vượt mức 900.000 bản.

Tuy nhiên, với sức hút bền bỉ trong âm nhạc của SEVENTEEN, khi các chàng trai luôn góp sức rất lớn xây dựng lên âm nhạc của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào producers, thì thành công của nhóm là thành quả xứng đáng. Hơn nữa, SEVENTEEN đang ngày càng nổi tiếng tại Nhật Bản - đất nước với lực lượng fan nổi tiếng "chịu chơi". Độ nổi tiếng gia tăng kéo theo tăng trưởng doanh số album cũng là điều tất yếu.

MV "Fear" - SEVENTEEN

Con số 902.000 bản mà nhóm đạt được đồng nghĩa với việc trong tương lai, Kpop rất có thể sẽ đón chào thêm một "ông hoàng triệu bản" thế hệ mới chính là SEVENTEEN, sau BTS, EXO và Wanna One!

13. BTS: You Never Walk Alone - 1 triệu bản

Không hổ danh "ông hoàng bán album", album có doanh số thấp nhất trong top 15 của BTS cũng đã chạm mốc... triệu bản. Dù nổi tiếng sở hữu fandom hùng hậu, thiện chiến bậc nhất thế giới, nhưng không thể phủ nhận rằng chính chất lượng âm nhạc của BTS đã làm nên thương hiệu của nhóm, giúp nhóm có được doanh số album đáng ngưỡng mộ chứ không riêng gì nhờ cậy vào fandom.

MV "Spring Day" - BTS

"You Never Walk Alone" với ca khúc chủ đề "Spring Day" từng gây "náo loạn" các BXH nhạc số Hàn Quốc. Cho đến ngày nay, "Spring Day" vẫn đang trụ hạng vững vàng trên top 100 của BXH Melon dù đã ra mắt... 3 năm. Sức lan tỏa của "thánh ca mùa xuân" cho thấy con số triệu bản của album minh chứng cho chất lượng tuyệt vời mà sản phẩm này đem lại cho người hâm mộ.

12. BTS: Wings - 1.11 triệu bản

Sự "lột xác" ngoạn mục trong phong cách âm nhạc của BTS được thể hiện rõ ràng nhất trong album "Wings". Trong album này, người hâm mộ được thấy một khía cạnh tăm tối nhưng nghệ thuật hơn bao giờ hết của 7 chàng trai: Jimin đầy nội lực, giằng xé tâm can trong "Lie", V cực ma mị, quyến rũ trong "Stigma", Jin bồi hồi, cảm xúc trong "Awake",...

MV "Blood, Sweat and Tears" - BTS

Đặc biệt, siêu phẩm "Blood, Sweat & Tears" từng tạo nên "cơn địa chấn" không nhỏ trên thị trường quốc tế, giúp BTS bật lên và thu hút không ít lượng fan ngoại quốc, là tiền đề để nhóm có được cú hích sau này với "DNA".

11. EXO: Ex’Act — 1.19 triệu bản

EXO chiếm giữ vị trí thứ 11 với album phòng thu thứ 3 "Ex'Act" phát hành năm 2016. Album khiến người hâm mộ phải choáng ngợp vì chưa bao giờ được thấy một EXO "quái" đến mức vậy. Dù "Lucky One" cũng được chọn là ca khúc chủ đề, nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào "Monster" với sự nổi loạn, quái dị bất ngờ của các mỹ nam nhà SM Entertainment. Sự lột xác ngoạn mục với phong cách âm nhạc cực "chất" trong album cũng là điểm cộng giúp "Ex'Act" đạt doanh số 1,19 triệu bản, ghi danh vào vị trí thứ 11 trong BXH này.

MV "Monster" – EXO

10. Exodus (EXO) - 1.28 triệu bản

Tiếp tục là một sản phẩm đến từ EXO, "Exodus" chính là album phòng thu thứ 2 của nhóm. Cũng trong album này, người hâm mộ được chứng kiến sự ra đời của siêu hit đình đám "Call Me Baby", giúp tên tuổi EXO thăng hạng vùn vụt. Thành công của ca khúc với thành tích nhạc số khủng, "ẵm" về 18 cúp trên các show âm nhạc, đủ để lý giải về doanh số album xuất sắc không kém với chất lượng âm nhạc đa dạng, chuẩn phong cách ưa thích sự thử nghiệm nhà SM.

MV "Call Me Baby" - EXO

9. EXO: XOXO - 1.3 triệu bản



Album phòng thu đầu tay của EXO cũng góp mặt vào tuyển tập album tẩu tán nhiều nhất thập kỷ vừa qua với doanh số lên tới 1.3 triệu bản. Sự ra đời của ca khúc "Growl" đình đám giúp cho tên tuổi của EXO bật lên sau thời gian lận đận, khó khăn, bị gắn mác "thất bại của SM". Qua "Growl", nhóm đã chứng minh mình chính là những thần tượng sở hữu kỹ năng làm chủ sân khấu hàng đầu, khi sở hữu vũ đạo đỉnh cao cùng visual và thần thái không góc chết.

MV "Growl" - EXO

8. Wanna One: 1×1=1 (To Be One) - 1.45 triệu bản



Mini album đầu tay của Wanna One chính là sản phẩm giúp các chàng trai được phong danh "tân binh khủng long", khi chỉ vừa debut đã lập tức cán mốc triệu bản - con số đáng mơ ước cả với những tiền bối lâu năm ở trong nghề. Thành công của album chứng tỏ sức hút "không phải dạng vừa" của 11 chàng trai hậu chiến thắng tại Produce 101. Rõ ràng Wanna One còn có thể tiến xa hơn rất nhiều nếu nhóm có cơ hội được hoạt động lâu hơn nữa.

MV "Energetic" – Wanna One

7. EXO: The War - 1.67 triệu bản

Album phòng thu thứ 4 của EXO "The War" mang về cho các chàng trai vị trí thứ 7 trong BXH những album bán chạy nhất thập kỷ vừa qua với con số lên tới 1.67 triệu bản. Ca khúc chủ đề "Ko Ko Pop" từng "gây bão" trên các BXH nhạc số nhờ giai điệu EDM gây nghiện, vũ đạo độc đáo, cùng với đó là sự thay đổi concept của các mỹ nam nhà SM khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích trước màn trở lại này.

MV "Ko Ko Pop" - EXO

6. EXO: Don’t Mess Up My Tempo - 1.97 triệu bản



Sau thời gian dài vắng bóng, EXO lại tiếp tục thiết lập nên kỷ lục mới với album phòng thu thứ 5 "Don't Mess Up My Tempo", khi doanh số album lên tới 1.97 triệu bản. Trong tương lai không xa, album này chắc chắn sẽ vươn tới cột mốc 2 triệu bản, giúp EXO là một trong những thần tượng hiếm hoi thế hệ thứ 3 làm được điều này sau BTS. Bất chấp việc ca khúc chủ đề "Tempo" nhận về nhiều ý kiến trái chiều do giai điệu khó nghe, SM lại thích thử nghiệm,... nhưng các chàng trai vẫn mang về những con số không tưởng, chuẩn "gà đẻ trứng vàng" của công ty.

MV "Tempo" – EXO

5. BTS: Love Yourself: Tear - 2.18 triệu bản

Vị trí đầu tiên trong top 5 thuộc về BTS với album "Love Yourself: Tear", là album thứ 2 thuộc series "Love Yourself" mang tới thông điệp đầy cảm hứng về việc yêu thương bản thân của các chàng trai nhà Big Hit. Được đánh giá là album có chất lượng tốt nhất xuyên suốt 3 phần của series, "Love Yourself: Tear" mang tới những góc tối trong suy nghĩ của các chàng trai về tình yêu, cuộc sống,...

MV "FAKE LOVE" – BTS

Cách đưa những suy nghĩ ấy vào các ca khúc trong album, mượn các yếu tố như chiêm tinh học, tâm lý,... để lồng ghép khéo léo, khiến album trở nên sâu sắc nhưng không khô khan, đã giúp siêu phẩm này nhận về tới 7.1 điểm từ chuyên trang phê bình âm nhạc khó tính Pitchfork. Điều đó đủ để chứng minh doanh số khủng của BTS không chỉ có được từ lực lượng fandom hùng hậu, mà còn nhờ chất lượng thăng hoa theo năm tháng của các chàng trai.

4. BTS: Love Yourself: Her - 2.2 triệu bản



Mở đầu cho chuỗi album "Love Yourself", "Love Yourself: Her" chính là sự bùng nổ của BTS về cả mặt âm nhạc lẫn thành tích. Ca khúc chủ đề "DNA" đã giúp nhóm "càn quét" thị trường Âu Mỹ, trở thành hiện tượng được săn đón đình đám bậc nhất tại đây.

MV "DNA" – BTS

Các ca khúc trong album cũng nhận về nhiều lời khen khi khắc họa những cung bậc vui tươi của tình yêu một cách đa dạng: "Dimple" có phần sexy, cuốn hút, "Serenpidity" ngây ngô, trong sáng, "DNA" bùng nổ, "Go Go" dí dỏm, hài hước khi nói về thông điệp sống hết mình,... Những màu sắc khác nhau nhưng tạo nên một tổng thể hài hòa giúp "Love Yourself: Her" nhận về nhiều sự yêu thích của người hâm mộ.

3. BTS: Love Yourself: Answer - 2.56 triệu bản

Album kết thúc series "Love Yourself" chính là "Love Yourself: Answer" tiếp tục giúp các chàng trai mang về doanh thu khủng, với con số 2.56 triệu bản. Dù chỉ là album repackage (phiên bản mới) của hai phần trước đó, nhưng chính BTS đã tuyên bố tự tin vào chất lượng âm nhạc của mình, nên sẽ không cộng gộp thành tích của album mới hai phần trước đó mà xét thành tích riêng như một album độc lập.

MV "IDOL" – BTS

Boygroup toàn cầu đã không làm người hâm mộ thất vọng, khi trong phần cuối cùng, người nghe được thưởng thức những màu sắc hoàn toàn mới lạ, với ba ca khúc "Trivia" do dàn rap-line thể hiện vô cùng xuất sắc. Phiên bản đầy đủ của "Euphoria" do em út Jungkook thể hiện trở thành một trong những bản hit solo có tầm ảnh hưởng lớn dù không thực hiện bất kỳ một hoạt động quảng bá nào,... Với những nỗ lực đổi mới như vậy, BTS xứng đáng với sự ủng hộ của người hâm mộ nói riêng và người yêu nhạc nói chung dành cho họ.

2. BTS: MAP OF THE SOUL: PERSONA - 3.75 triệu bản

Sau thành công của chuỗi "Love Yourself" cùng chuỗi concert siêu lợi nhuận "Love Yourself World Tour", BTS đã tái xuất làng nhạc với MAP OF THE SOUL: PERSONA". Dù chỉ là mini album với vỏn vẹn 7 bài hát, nhưng các chàng trai nhà Big Hit vẫn thiết lập nên con số không tưởng trên mặt trận bán album: 3.75 triệu bản. Thậm chí con số này từng giúp BTS là nghệ sĩ có lượng tiêu thụ album lớn nhất trên toàn thế giới năm 2019, trước khi bị Taylor Swift và nghệ sĩ Jpop Arashi "vượt mặt" để lui xuống vị trí thứ 3.

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

1. BTS: MAP OF THE SOUL: 7 - 4.11 triệu bản



Gần 1 năm ngày "MAP OF THE SOUL: PERSONA" ra mắt, BTS mới viết tiếp "bản đồ tâm hồn" với "MAP OF THE SOUL: 7", đem về doanh số "vô tiền khoáng hậu" 4.11 triệu bản. Album cũ chỉ có 7 bài hát, nên BTS quyết định mang tới... 20 bài hát trong album mới này, bao gồm 7 bài cũ và 13 bài mới.

Kinetic Manifesto Film : Come Prima "ON" – BTS

Chất lượng âm nhạc nhận về 6.3 điểm từ Pitchfork, một con số không tệ với chuyên trang khó tính như Pitchfork, nhưng phản ứng từ người hâm mộ mới là thành công thực sự của album. Các ca khúc có sự hài hòa giữa giai điệu bắt tai và lời ca sâu sắc, giúp các track trong album này đều được đón nhận nhiệt tình. Sự kết hợp cùng nữ ca sĩ Sia cũng tạo hiệu ứng không nhỏ, đánh dầu màn kết hợp tiếp theo giữa BTS và một nghệ sĩ USUK.

MV "ON" – BTS

Tạm kết

Như vậy, BTS chiếm 7 trên 15 vị trí của BXH, trong khi EXO bám đuổi sát sao với 5 vị trí. Thành tích này chứng tỏ vị thế của những "khủng long" bán album khi sở hữu lực lượng fandom hùng hậu cùng chất lượng âm nhạc đã được kiểm chứng. Cái tên gây tiếc nuối nhất chính là Wanna One, khi nhóm hoàn toàn có thể trở thành những người dẫn đầu làn sống Hallyu nếu không vướng phải ràng buộc tan rã. SEVENTEEN chính là nhân tố mới đáng trông đợi khi ngày càng phủ sóng tên tuổi, trở thành cái tên tiềm năng cho ngôi vị những "ông hoàng triệu bản" của Kpop.