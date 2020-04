20 fancam nhiều view nhất năm 2020: Top 10 chỉ có 2 idol nữ, thành viên từng mờ nhạt trong girlgroup tân binh phá vỡ vị thế độc tôn của BTS

Năm 2020 tiếp tục chứng kiến cuộc đua gay cấn về lượng view fancam của các thần tượng Kpop, bởi đây là 1 trong những thước đo đánh giá sự nổi tiếng của họ. Loạt video cá nhân của các idol lên sóng từ đầu năm cho thấy ngoài những cái tên quen thuộc, đã bắt đầu xuất hiện nhiều gương mặt mới có tiềm năng trở thành "ông hoàng, bà chúa fancam" thế hệ mới với số người xem "không phải dạng vừa".



Dưới đây là top 20 fancam được xem nhiều nhất trong năm 2020. Đây tiếp tục là cuộc giằng co của 3 mỹ nam đến từ BTS, tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi có những gương mặt tân binh xuất hiện, phá vỡ mạch thống trị của họ.

20. Aisha (EVERGLOW) – "DUN DUN"

Fancam Aisha nhảy "DUN DUN" – sản phẩm mới nhất của EVERGLOW đã xuất sắc đứng thứ 20 với 1,1 triệu view. Cô cũng là thành viên EVERGLOW duy nhất có lượt xem fancam cao như vậy dù không phải là người được ưu ái trong nhóm, qua đó thể hiện tiềm năng trở thành gương mặt "hot" trong tương lai.

Aisha (EVERGLOW) - "DUN DUN" fancam

19. IU – "Someday"

IU là ca sĩ solo duy nhất có video lọt vào top 20 fancam được xem nhiều nhất trong năm nay. Fancam "em gái quốc dân" thể hiện ca khúc "Someday" được đăng tải vào ngày 25/2/2020 đã đạt 1,14 triệu view chỉ sau gần 2 tháng.

IU - "Someday" fancam

18. Jungkook (BTS) – "ON"

BTS kết thúc đợt quảng bá ca khúc "ON" chưa được bao lâu nhưng Jungkook đã kịp bỏ túi thêm 1 fancam triệu view. Khoảnh khắc anh diễn bản hit này tại Music Bank ngày 6/3/2020 đã thu về 1,16 triệu lượt xem, qua đó xếp thứ 18 trong BXH.

Jungkook (BTS) - "ON" fancam (Music Bank 6/3/2020)

17. Chaeyeon (IZ*ONE) – "Fiesta"

Chaeyeon là gương mặt đang lên của IZ*ONE và điều này thể hiện ngay từ lượng view fancam của cô. Fancam nữ idol diễn ca khúc "Fiesta" tại Inkigayo đã đạt 1,25 triệu lượt xem dù mới lên sóng vào ngày 23/2 năm nay, qua đó giúp Chaeyeon xếp thứ 17. Cô cũng là người duy nhất trong IZ*ONE xuất hiện trong top 20 fancam được xem nhiều nhất năm 2020.

Chaeyeon (IZ*ONE) - "Fiesta" fancam (Inkigayo 23/2/2020)

16. Jungkook (BTS) – "Black Swan"

Thần thái quyến rũ của cậu út BTS khi diễn "Black Swan" trên sân khấu Music Bank ngày 28/2/2020 đã giúp anh mang về fancam vượt mốc 1,67 triệu lượt xem. Tuy nhiên đây không phải fancam cuối cùng của Jungkook xuất hiện trong top, hứa hẹn sự xuất hiện của anh sẽ còn nhiều hơn nữa!

Jungkook (BTS) - "Black Swan" fancam (Music Bank 28/2/2020)

15. Jungkook (BTS) – "ON"

Các đài truyền hình ngày càng tung ra nhiều fancam với các góc độ khác nhau nên những "ông hoàng fancam" như Jungkook cứ thế tằng tằng lọt top. Vị trí thứ 15 cũng không thoát khỏi nam idol khi video anh trình diễn ca khúc "ON" tại Music Bank ngày 28/2 tới nay đã đạt 1,6 triệu lượt xem.

Jungkook (BTS) - "ON" fancam (Music Bank 28/2/2020)

14. Lia (ITZY) – "WANNABE"

Lia thường xuyên bị netizen chê bai về khả năng vũ đạo, thế nhưng fancam cô nhảy ca khúc "WANNABE" lại có tới 1,8 triệu lượt xem và đứng thứ 14 trong top 20 video cá nhân nhiều view nhất. Đáng chú ý, video này chưa mất đến 1 tháng để đạt được con số trên khi được đăng vào ngày 11/3.

"WANNABE" - Lia fancam

13. V (BTS) – "ON"

V là thành viên BTS tiếp theo gia nhập "cuộc đua" fancam năm 2020. Video trình diễn của anh tại sân khấu Music Bank ngày 6/3 vừa qua đã đạt 1,8 triệu view chỉ sau 1 tháng, qua đó giành hạng 13 chung cuộc.

V (BTS) - "ON" fancam (Music Bank 6/3/2020)

12. Chaeryeong (ITZY) – "WANNABE"

Sự xuất hiện của Chaeryeong trong top 20 fancam nhiều view nhất năm 2020 là minh chứng cho việc ITZY chính là "tân binh khủng long" người người nhà nhà yêu thích. Fancam cô thể hiện vũ đạo "WANNABE" vào ngày 11/3 đã vượt 1,99 triệu view, đứng thứ 12 trong BXH.

Chaeryeong (ITZY) - "WANNABE" fancam

11. Yeji (ITZY) – "WANNABE"

Vị trí thứ 11 tiếp tục gọi tên 1 thành viên ITZY khác, và người đó chính là Yeji. Cùng biểu diễn tại chương trình giống Lia và Chaeryeong, nữ idol đã thu về 2,26 triệu lượt xem cho fancam của mình.

Yeji (ITZY) - "WANNABE" fancam

10. Yuna (ITZY) – "WANNABE"

Yuna là idol nữ cũng như thành viên ITZY đầu tiên có mặt trong top 10 trong tổng số 20 fancam nhiều view nhất năm 2020. Dù là em út nhưng Yuna có lượng view fancam vượt xa các chị khi cùng biểu diễn trong chương trình ngày 11/3. Cho đến nay, fancam "WANNABE" của Yuna đã chạm mốc 2,68 triệu view.

Yuna (ITZY) - "WANNABE" fancam

9. V (BTS) – "Black Swan"

V lấy lại phong độ khi chiếm hạng 9 chung cuộc với fancam "Black Swan", ghi hình ngày 28/2 tại sân khấu Music Bank. Sau hơn 1 tháng ra mắt, fancam của mỹ nam BTS đã đạt 3 triệu view tròn trĩnh.

V (BTS) - "Black Swan" fancam (Music Bank 28/2/2020

8. Jimin (BTS) – "Black Swan"

Cứ tưởng Jimin không lọt top 20 khi những vị trí trên vắng bóng anh, nhưng hóa ra là "ông hoàng fancam" chờ đến hạng 8 mới xuất hiện. Jimin giành được vị trí này với fancam "Black Swan" đạt 3,01 triệu view trên sân khấu M Countdown ngày 27/2/2020.

Jimin (BTS) - "Black Swan" (M Countdown 27/2/2020)

7. Jungkook (BTS) – "Black Swan"

Quả là đi đâu cũng thấy mặt Jungkook khi 1 lần nữa anh lại xuất hiện trong top 7 qua fancam "Black Swan". Video của Jungkook ghi hình cùng ngày với fancam solo của Jimin nhưng vượt mặt ông anh cùng nhóm với 3,4 triệu lượt xem.

Jungkook (BTS) - "Black Swan" fancam (M Countdown 27/2/2020)

6. Ryujin (ITZY) – "WANNABE"

Trong lúc BTS đang mải giằng co, kèn cựa thì chuỗi fancam liền nhau của các chàng trai bị cắt đứt bởi 1 gương mặt mới toanh. Người đó chính là Ryujin – center của ITZY.

Fancam Ryujin nhảy "WANNABE" đăng ngày 11/3 đến nay đã đạt 4,4 triệu view, giúp cô nhận vị trí thứ 6. Không chỉ có vậy, cô còn là idol nữ và thành viên ITZY có thứ hạng cao nhất trong top 20 fancam được xem nhiều nhất năm 2020.

Ryujin (ITZY) - "WANNABE" fancam

Đây là điều bất ngờ bởi Ryujin từng bị cho là gương mặt mờ nhạt, center "có tiếng nhưng kém miếng" của ITZY. Thế nhưng trong lần comeback này, nữ thần tượng đã lột xác ngoạn mục, thậm chí đủ sức "chen chân" vào mạch thống trị của các "ông hoàng fancam" đến từ BTS.

Từng bị coi là gương mặt mờ nhạt, nay Ryujin đang trở thành "nữ hoàng fancam" thế hệ mới đầy triển vọng

5. V (BTS) – "ON"

Sau sự xuất hiện bất ngờ của Ryujin, các thành viên BTS đã lấy lại phong độ và người đầu tiên lọt vào top 5 chính là V. 1 fancam "ON" mang góc độ khác của chàng mỹ nam tại sân khấu Music Bank ngày 28/2 đã đạt tới 5,1 triệu lượt xem, chứng tỏ dù là fancam ghi hình ở đâu thì V vẫn vô cùng "hot".

"ON" (BTS) - V fancam (Music Bank 28/2/2020)

4. V (BTS) – "Black Swan"

V tiếp tục bỏ túi 1 fancam triệu view khác trong năm 2020, và lần này là tiết mục "Black Swan" tại sân khấu M Countdown. Video đăng vào ngày 1/3 nhưng nay đã có 6,41 triệu view, giúp nam idol đứng thứ 4 chung cuộc.

"Black Swan" (BTS) - V fancam (M Countdown 27/2/2020)

3. Jimin (BTS) – "ON"

Jimin tái xuất ở vị trí thứ 3 với fancam "ON" tại M Countdown. Fancam này đạt 10,7 triệu view – con số gần gấp đôi so với video đứng hạng 4 của V. Dù Jimin chỉ có 2 fancam trong top 20, nhưng lượng view đã cho thấy fan của nam idol quyết tâm chạy theo chất lượng hơn là số lượng.

"ON" - Jimin fancam (M Countdown 27/2/2020)

2. Jungkook (BTS) – "ON"

Đây là video thứ 7 của Jungkook, qua đó anh trở thành idol có nhiều fancam nhất trong top 20 fancam của năm 2020. Tuy nhiên cậu út của BTS chỉ giành ngôi á quân chung cuộc khi khoảnh khắc anh biểu diễn bản hit "ON" tại M Countdown ngày 27/2 đạt 13 triệu lượt xem, kém người đứng đầu hơn 6 triệu view.

"ON" (BTS) - Jungkook fancam (M Countdown 27/22020)

1. V (BTS) – "ON"

Sau khi giằng co quyết liệt với các thành viên cùng nhóm, cuối cùng ngôi vị "ông hoàng fancam" của năm 2020 đã thuộc về V. Fancam nam idol diễn "ON" tại M Countdown ngày 27/2 đã đạt 18,9 triệu view – con số vượt trội so với cả Jimin, Jungkook hay bất kì idol nào có mặt trong top 20.

"ON" (BTS) - V fancam (M Countdown 27/2/2020)

Nguồn tham khảo: KB