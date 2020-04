HOT: BTS "chơi lớn" chiếu online loạt concert từ ngày debut cho fan xem miễn phí tại gia, lưu ngay lịch để "quẩy" ARMY ơi!

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến BTS phải hủy 4 concert mở màn tour diễn "Map of the Soul" tại Seoul (Hàn Quốc) và hoãn các đêm diễn ở khu vực Bắc Mỹ. Biết rằng các ARMY sẽ vô cùng tiếc nuối vì không được tận hưởng màn trình diễn của thần tượng, Big Hit Entertainment và BTS đã tặng họ một món quà an ủi khiến ai cũng phải trầm trồ vì quá "khủng".



Cụ thể, Big Hit thông báo rằng BTS sẽ trình chiếu chuỗi concert và fanmeeting cũ của họ qua kênh Youtube BANGTANTV trong chương trình concert online mang tên "BANG BANG CON". Loạt sân khấu của cả nhóm bắt đầu từ 10h sáng (giờ Việt Nam) ngày 18/4 và được chiếu vào khung giờ tương tự của ngày hôm sau (19/4).



BTS chiều ARMY đến nỗi chiếu concert online để fan có thể ngồi nhà và thưởng thức

Các concert xuất hiện trong chương trình "BANG BANG CON" Ngày 18/4: - 2015 BTS Live <화양연화 On Stage> - 2016 BTS Live <화양연화 Onstage Epilogue> - 2014 BTS Live Trilogy : Episode The Red Bullet (2014 Memories) - BTS 3D Muster [Army.ZIP+] Ngày 19/4: - 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wing Tour in Seoul - 2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wing Tour Final - BTS 4th Muster [Happy Ever After] - BTS World Tour "Love Yourself" Seoul

Được biết, toàn bộ chương trình concert online "BANG BANG CON" sẽ được BTS phát hành miễn phí. Đây không chỉ là món quà bù đắp cho ARMY khi họ không thể hòa mình vào không khí sôi động trực tiếp trong các buổi hòa nhạc mà còn giúp người hâm mộ tận hưởng những màn biểu diễn chất lượng tại chính nhà của mình, nhất là khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường trên toàn thế giới.

Cách đây không lâu, thành viên V còn đăng đoạn video mình nhảy theo giai điệu trên TV và đặt hashtag #StayHomeChallege nhằm khuyến khích người hâm mộ ở nhà. BTS và toàn giới giải trí đều đang lan toả đi những điều tích cực, những hành động đúng đắn để tất cả chúng ta cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và bạn, bạn cũng hãy ở nhà vì bản thân và cộng đồng, hãy làm việc và giải trí tại gia nhé!