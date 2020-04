Teaser huyền thoại của idol: EXO "hack não" fan, Red Velvet ma mị, (G)I-DLE như phim gay cấn còn BTS gây ấn tượng bởi âm thanh mê hoặc

Trước khi tái xuất làng nhạc với sản phẩm mới, các nghệ sĩ luôn "nhá hàng" bằng các teaser video để giúp khán giả có cái nhìn sơ bộ và tổng quan về ca khúc mà họ sắp phát hành cũng như các cảnh quay trong MV sắp tới. Mới đây, trên một diễn đàn Hàn Quốc có bài đăng nói về các teaser huyền thoại và nhiều ý kiến đã được đưa ra.

EXO có 3 đại diện trong danh sách. Đầu tiên là teaser MV cho album mùa đông đầu tiên "Miracles in December". Ở thời điểm này, nhóm vừa vọt lên hàng top tại Hàn Quốc sau "Growl" nên sản phẩm rất gây chú ý. Chỉ với giọng hát của D.O. cùng tiếng đàn piano trầm buồn của Baekhyun cũng khiến nó vô cùng hot.

Teaser MV "Miracles in December" – EXO

Thứ hai là đối với full album thứ 2 "EXODUS" (3/2015). Lúc này, 10 thành viên EXO được đưa đi 10 nước khác nhau để quay teaser riêng và "hack não" fan bằng cách giải mật mã từ các địa điểm này. Đáng tiếc là MV chủ đề "CALL ME BABY" lại khác hẳn và không như kì vọng của nhiều người.

Pathcode #EXO (Full Ver.) – EXO

Thứ hai là đối với full album thứ 3 "EX'ACT" (6/2016). Đoạn teaser MV "Monster" có những phân cảnh kịch tính, máu me; một số thành viên quằn quại trong đau đớn, số còn lại phải chiến đấu khốc liệt với một đám người khác.

Teaser MV "Monster" – EXO

Red Velvet có 2 đại diện và đầu tiên là teaser MV "Ice Cream Cake". Video ma mị này khiến nhiều khán giả xem lần đầu cảm thấy rùng rợn bởi giọng hát "Lalalalala lalalala" và hình ảnh chiếc bánh kem đột ngột biến mất.

Teaser MV "Ice Cream Cake" – Red Velvet

Thứ hai là teaser MV của "Bad Boy". Vừa nghe giai điệu của ca khúc này là một số người đã biết ngay đây sẽ là bài hát huyền thoại. Beat cũng đóng vai trò quan trọng nhưng phong cách retro từ đầu đến cuối video mới là đỉnh cao. Trailer cá nhân của mỗi thành viên cũng quá hoàn hảo.

Teaser MV "Bad Boy" – Red Velvet

Đại diện tiếp theo của SM là NCT 127. Từ concept cho đến visual của màn comeback với album "NCT #127 Regular-Irregular" (10/2018) được cho là cực phẩm nhất của nhóm. Hình ảnh các thành viên trong trang phục văn phòng vừa toả ra nét chững chạc lẫn quyến rũ đến lạ lùng.

Teaser "Regular Dream" – NCT 127

Teaser "Irregular Office" – NCT 127

"Bé út" nhà SM là NCT DREAM cũng xuất hiện trong danh sách với teaser "We Go Up". Nhiều người lần đầu xem video này đều có cảm nhận sự tươi trẻ và sức sống căng tràn của thế hệ 10x. Đây cũng là lần tái xuất cuối cùng của nhóm có mặt Mark.

Teaser "We Go Up" – NCT DREAM

Sản phẩm mới nhất trong danh sách này là teaser MV "Oh my god" của (G)I-DLE. Video này được ví như một đoạn phim ngắn gay cấn bởi những phân cảnh huyền bí, tiếng chuông linh thiêng kèm theo việc các thành viên thoắt ẩn thoắt hiện rất ma mị.

Teaser MV "Oh my god" – (G)I-DLE

BTS là cái tên cuối cùng trong danh sách và họ cũng có 2 đề cử. Đầu tiên là teaser MV "Blood Sweat & Tears". Video này cũng tạo nên sự u tối cùng sự xuất hiện lạ lẫm của các thành viên (người lơ lửng giữa không trung, người phì phà khói thuốc, người bị bịt mắt và cột lại). Đoạn nhạc dạo đầu trong teaser cũng là ẩn số vì nó vẫn chưa được nhóm phát hành.

Teaser MV "Blood Sweat & Tears" – BTS

Thứ hai là teaser MV "DNA" phát hành tháng 8/2017. Jungkook chiếm đến 3/4 thời lượng lên hình trong video nhưng âm thanh phát ra chỉ có tiếng huýt sáo gây ấn tượng đối với người xem. Cuối clip, cả nhóm xuất hiện đầy đủ và hé lộ một phần vũ đạo trong ca khúc này.

Teaser MV "DNA" – BTS

Nguồn tham khảo: TCV