Tôm có 1 bộ phận cực bẩn mà chuyên gia khuyên nên vứt bỏ, 2 mẹo đơn giản giúp bạn xử lý cực nhanh

Khi chuẩn bị món tôm, hẳn nhiều người từng phân vân có cần phải rút bỏ đường chỉ đen chạy dọc sống lưng hay không. Phần lớn các đầu bếp đều khuyên nên làm, bởi phần chỉ này không chỉ khiến con tôm trông kém sạch sẽ mà đôi khi còn làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn. Thế nhưng, việc rút chỉ lưng lại khiến không ít người ngại ngần vì nếu không quen tay, rất dễ làm nát con tôm hoặc bị gai nhọn ở đầu đâm vào tay. Vậy thực chất "chỉ lưng" của tôm là gì, có bắt buộc phải loại bỏ hay không và có mẹo nào để lấy ra nhanh gọn mà vẫn giữ nguyên vẹn con tôm? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Tìm hiểu về chỉ lưng tôm

Khi sơ chế tôm, không khó để nhận thấy trên sống lưng tôm có một đường chỉ đen chạy dọc. Thực chất, đây chính là ống tiêu hóa của tôm, bên trong có thể chứa thức ăn thừa, bùn cát hoặc vi khuẩn mà tôm đã ăn phải. Nếu để nguyên, món ăn có thể kém sạch, đôi khi còn lẫn vị sạn hoặc gây mùi khó chịu. Vì vậy, phần chỉ lưng này thường được rút bỏ để món ăn thơm ngon và an toàn hơn.

Ngoài ra, trong phần đầu tôm còn có một túi nhỏ chứa nội tạng, thường gọi là túi đầu hay bao tôm. Đây là nơi tập trung dạ dày và một số chất thải, cũng là phần dễ gây tanh. Vì thế, nhiều người khi chế biến thường loại bỏ luôn phần này để món ăn trong và ngọt hơn. Ở bụng tôm cũng có một sợi chỉ mảnh màu đen, nhưng đây không phải ruột mà là dây thần kinh vận động. Khác với chỉ lưng, sợi này hoàn toàn vô hại và có thể ăn được, nên bạn không cần mất công rút bỏ.

Như vậy, khi làm tôm, bạn chỉ cần lấy bỏ đường chỉ ở lưng và có thể bỏ thêm phần túi đầu nếu muốn. Làm theo cách này, món ăn vừa sạch vừa giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên.

Hai cách đơn giản để lấy chỉ lưng tôm

1. Tách từ phần đầu tôm

- Cầm tôm trong tay, một tay giữ phần đầu, tay kia giữ phần thân.

- Ở chỗ nối giữa đầu và thân tôm, nhẹ nhàng bẻ cong xuống, bạn sẽ thấy một khe hở nhỏ.

- Từ vị trí này, bóp nhẹ phần đầu để túi tôm lộ ra ngoài, rồi từ từ kéo túi ra. Khi túi được rút ra, chỉ lưng nối liền cũng sẽ đi theo, đảm bảo sạch cả đầu lẫn lưng tôm.

Ưu điểm của cách này là lấy được cả chỉ và bao tôm, đồng thời giữ thân tôm nguyên vẹn.

2. Bỏ hẳn phần đầu tôm

- Dành cho những ai không ăn đầu tôm.

- Cầm tôm theo chiều bụng hướng lên, một tay giữ thân, một tay giữ đầu.

- Dùng ngón tay cái và trỏ bóp nhẹ, kéo đầu tôm rời khỏi thân.

- Khi đầu được gỡ ra, chỉ lưng nối với túi đầu cũng sẽ theo đó kéo ra ngoài.

Cách này nhanh gọn, dễ thao tác, phù hợp nếu bạn phải sơ chế nhiều tôm cùng lúc.

Theo Sohu



