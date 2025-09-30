3 thỏi son màu đất tôn da trắng bật tông, dễ dùng cho nàng công sở

Son màu đất từ lâu đã trở thành "người bạn đồng hành" không thể thiếu của nhiều cô gái, đặc biệt là những nàng công sở yêu thích sự tinh tế nhưng vẫn muốn giữ được nét hiện đại. Khác với những gam son tươi rực rỡ, sắc son đất có độ trầm vừa phải, tạo cảm giác trưởng thành, chuyên nghiệp và rất hợp với môi trường văn phòng. Đặc biệt, son đất còn có khả năng tôn da cực tốt, giúp gương mặt sáng bừng và khí chất hơn hẳn. Nếu bạn đang tìm kiếm một thỏi son để sử dụng hằng ngày mà không lo quá nổi bật hay kén da, thì 3 gợi ý dưới đây chính là "ứng cử viên sáng giá".

1. MAC Powder Kiss Liquid Lip 997 - Nâu cà phê sữa ngọt ngào, dễ dùng

Nhắc đến son màu đất mà bỏ qua MAC thì quả là thiếu sót. Dòng Powder Kiss Liquid Lip 997 mang đến sắc nâu cà phê sữa hạnh nhân vừa ngọt ngào vừa sang trọng. Khi đánh mỏng, màu son lên tự nhiên, rất phù hợp cho nàng công sở cần sự nhẹ nhàng nhưng vẫn tươi tắn. Bạn có thể kết hợp với lớp nền mỏng và một chút má hồng để hoàn thiện diện mạo chỉn chu. Khi đánh đậm, màu son chuyển sang tông nâu cà phê đất rõ ràng hơn, mang lại vẻ ngoài cá tính và hiện đại.

Chất son dạng kem lì mịn, không gây khô môi nhưng vẫn giữ được độ nhẹ môi dễ chịu. Điểm trừ nhỏ là đầu cọ hơi khó thao tác, song bù lại, màu sắc thì quá lý tưởng để nàng công sở sử dụng cả ngày.

Nơi mua: MAC

2. 3CE Velvet Lip Tint Bitter Hours - Nâu cam đất cá tính, ấm áp

Những tín đồ làm đẹp hẳn không xa lạ với 3CE Velvet Lip Tint, và màu Bitter Hours chính là một trong những sắc son đất nổi bật của hãng. Đây là tông nâu cà phê pha cam, mang lại cảm giác ấm áp, cực hợp không khí thu đông. Đánh mỏng, son hiện lên với sắc cam nâu nhẹ, tựa màu latte ngọt ngào, rất hợp với những ngày đi làm cần sự chỉn chu nhưng không quá "trang điểm kỹ". Đánh dày, màu son chuyển sang tông nâu đỏ, cá tính hơn, giúp bạn tự tin khi tham dự các buổi họp quan trọng hay tiệc công ty.

Điểm cộng lớn của Bitter Hours là độ lên màu chuẩn và che khuyết điểm môi tốt. Đây cũng là màu son khá "dễ tính", phù hợp với cả những nàng có làn da ngăm hoặc môi sậm màu.

Nơi mua: 3CE

3. INTO YOU Lip Mud 08 - Đỏ nâu đất trendy, sang trọng

Nếu bạn muốn tìm một thỏi son vừa lạ vừa sang thì INTO YOU Lip Mud #08 là lựa chọn đáng thử. Sắc đỏ nâu đất pha chút hồng đậu khấu mang lại cảm giác thanh lịch nhưng không hề "dừ", cực kỳ hợp với nàng công sở muốn làm mới phong cách. Đánh mỏng, màu son nhẹ như một tách trà sữa, đủ tạo điểm nhấn nhưng không quá cầu kỳ, thích hợp để dùng hàng ngày. Đánh đậm, sắc đỏ trong son hiện rõ, khiến đôi môi trở nên quyến rũ, giúp bạn tự tin trong các buổi gặp gỡ đối tác hay sự kiện quan trọng.

Điểm đặc biệt của dòng son này là chất son "lip mud" độc đáo, mềm mại và dễ tán, tạo hiệu ứng mịn mượt trên môi. Ngay cả khi không makeup cầu kỳ, bạn cũng có thể dùng son này để khuôn mặt thêm sức sống.

Nơi mua: INTO YOU

Ba thỏi son màu đất trên đều có điểm chung: dễ dùng, không kén da và cực kỳ phù hợp với môi trường công sở. MAC 997 dành cho những ngày cần sự ngọt ngào, tự nhiên. 3CE Bitter Hours sẽ là lựa chọn cho những lúc bạn muốn cá tính và ấn tượng hơn. Còn INTO YOU Lip Mud 08 lại là "át chủ bài" khi cần sự thanh lịch, sang trọng trong những dịp quan trọng.

Nếu như trước đây bạn còn e ngại son đất có thể làm gương mặt trông già dặn, thì 3 lựa chọn trên chắc chắn sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Với độ linh hoạt cao - đánh mỏng thì nhẹ nhàng, đánh đậm thì quyến rũ - son màu đất chính là "vũ khí bí mật" giúp nàng công sở vừa đẹp, vừa chuyên nghiệp lại không bao giờ lỗi mốt.