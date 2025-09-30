Thần thánh ơi sống 40 năm mới biết: 6 thứ này bẩn mất kiểm soát, vi khuẩn sinh sôi như ổ dịch!

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều đồ dùng gia đình tưởng như sạch sẽ nhưng thực chất lại là nơi lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Nếu không chú ý vệ sinh, chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình. Dưới đây là những vật dụng cần đặc biệt lưu ý.

1. Cốc ống hút

Loại cốc có ống hút rất phổ biến trong gia đình, đặc biệt nhà có trẻ nhỏ thường dùng nhiều chiếc khác nhau cho nước lọc, sữa hay mang theo khi ra ngoài. Tuy nhiên, chính những chiếc cốc tưởng chừng vô hại này lại dễ tích tụ nấm mốc. Từ ống hút, nắp cốc cho tới quả bóng nhỏ bên trong, các khe kẽ đều khó vệ sinh triệt để. Một số phụ huynh từng phát hiện bên trong ống hút hoặc bộ phận nắp đầy mảng đen do nấm mốc mà trước đó không hề hay biết.

Lời khuyên: Các bộ phận bằng silicone nên tháo rời để vệ sinh kỹ, luôn rửa sạch cốc sau mỗi lần sử dụng.

2. Bình đựng nước rửa chén gắn sẵn ở bồn rửa

Một số bồn rửa bát được thiết kế kèm bình đựng nước rửa chén phía dưới. Tiện lợi thì có, nhưng sau thời gian sử dụng dễ phát sinh nấm mốc và mùi hôi do dung dịch đặc bám dính bên trong. Không ít trường hợp khi tháo bình ra mới phát hiện đã bị mốc đen và bốc mùi chua khó chịu.

Lời khuyên: Có thể lắp thêm ống dẫn nối trực tiếp chai nước rửa chén thay vì đổ vào bình, vừa dễ vệ sinh vừa tránh tích tụ nấm mốc.

3. Gioăng cao su cửa tủ lạnh

Khi lau dọn tủ lạnh, đa số mọi người chỉ lau bề mặt bên ngoài và khay đựng, nhưng phần gioăng cao su ở cánh cửa mới là nơi dễ phát sinh nấm mốc nhất. Vùng này thường xuyên tiếp xúc với hơi nước lạnh nóng xen kẽ, lại ít được vệ sinh nên dễ ẩm mốc và ngả màu. Đây cũng là nguyên nhân khiến tủ lạnh có mùi khó chịu dù bên trong đã được dọn dẹp.

Lời khuyên: Nên tháo gioăng ra để vệ sinh bằng dung dịch cồn hoặc nước ấm pha giấm, phơi khô hoàn toàn rồi mới lắp lại. Mỗi 6 tháng nên làm sạch một lần, đồng thời thay gioăng mới sau 3 đến 5 năm để đảm bảo độ kín và hiệu quả làm lạnh.

4. Ngăn đựng bột giặt và nước xả của máy giặt

Nhiều người biết rằng gioăng cao su ở cửa máy giặt hay bị mốc, nhưng ít ai chú ý đến ngăn đựng bột giặt và nước xả. Đây là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước, chất tẩy và hơi ẩm, rất dễ tích tụ cặn bẩn và nấm mốc. Thậm chí, nếu để lâu ngày không vệ sinh, nguồn nước chảy qua có thể bị ô nhiễm ngay từ đầu.

Lời khuyên: Có thể ngâm và vệ sinh ngăn chứa bằng dung dịch giấm hoặc chất tẩy nhẹ, dùng bàn chải nhỏ làm sạch các khe. Nên vệ sinh định kỳ mỗi tháng, đặc biệt ở khu vực có nguồn nước cứng nhiều cặn.

5. Cửa gió điều hòa

Nhiều gia đình khi vệ sinh điều hòa thường chỉ rửa tấm lọc bụi, nhưng thực tế, cửa gió và ống dẫn khí bên trong mới là nơi dễ tích tụ vi khuẩn và nấm mốc. Do thường xuyên có sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm cao, đây trở thành môi trường lý tưởng cho vi sinh vật phát triển. Nếu không vệ sinh định kỳ, khi bật điều hòa sẽ thấy mùi ẩm mốc khó chịu, đồng thời làm giảm chất lượng không khí trong phòng.

Lời khuyên: Trước mỗi mùa sử dụng, nên nhờ thợ chuyên nghiệp vệ sinh toàn bộ hệ thống điều hòa, bao gồm cả đường ống và cửa gió.

6. Miếng bọt biển rửa bát

Miếng bọt biển là vật dụng quen thuộc trong bếp, nhờ mềm, tạo bọt nhanh và dễ cọ rửa. Nhưng đây lại được coi là một trong những vật dụng bẩn nhất trong nhà bếp. Cấu trúc xốp nhiều lỗ giữ lại nước và cặn thức ăn, tạo môi trường ẩm ướt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Một số nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn trong miếng bọt biển lâu ngày có thể cao hơn cả bồn cầu.

Lời khuyên: Có thể thay thế bằng xơ mướp, khăn vải sợi tre hoặc dùng máy rửa chén. Nếu vẫn muốn dùng bọt biển, cần thay mới mỗi tuần để hạn chế nguy cơ.

Theo Toutiao