Top 7 việc cần làm ngay sau khi nhà bị ngập nước

1. Ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà

Việc đầu tiên và quan trọng nhất là lập tức ngắt cầu dao điện tổng. Khi nước chạm vào ổ cắm, dây dẫn điện hoặc các thiết bị đang cắm điện, nguy cơ chập cháy và điện giật là rất lớn.

Nếu có thể, hãy rút phích cắm các thiết bị trước khi nước lan đến.

Trường hợp nước đã dâng cao, tuyệt đối không chạm tay trần vào cầu dao – hãy sử dụng găng tay cao su hoặc gọi thợ điện hỗ trợ.

2. Nhanh chóng đưa người già và trẻ nhỏ lên vị trí an toàn

Trẻ em và người cao tuổi dễ trượt ngã hoặc bị hạ thân nhiệt khi phải ngâm nước lâu. Bạn nên di chuyển họ lên tầng cao hoặc chỗ khô ráo, đồng thời chuẩn bị sẵn nước uống, chăn mỏng và một ít đồ ăn nhẹ.

3. Kê cao và bảo vệ đồ điện tử, giấy tờ quan trọng

Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, laptop… cần được đặt lên bàn hoặc kê gạch. Với các thiết bị không di chuyển được, hãy bọc túi nilon nhiều lớp để hạn chế nước thấm.

Giấy tờ, tiền bạc nên cho vào túi zip hoặc hộp nhựa kín nước.

Nếu có thể, đưa lên tầng trên hoặc gửi nhờ nhà người quen.

4. Đóng kín cửa, bịt lỗ thoát nước để hạn chế dòng bẩn tràn vào

Nước ngoài đường thường lẫn nhiều bùn đất, rác và vi khuẩn. Bạn nên chặn tạm bằng bao cát, khăn hoặc túi nilon ở khe cửa, ống thoát sàn để giảm lượng nước bẩn ùa vào.

5. Tạm ngưng sử dụng bồn cầu và cống thoát

Khi hệ thống thoát nước bị quá tải, bồn cầu và cống ngược dòng rất dễ trào ngược, gây ô nhiễm nặng. Vì thế, nếu nước đã ngập cao, hạn chế xả nước hoặc sử dụng bồn cầu.

6. Chuẩn bị bộ đồ sơ cứu nhỏ và nhu yếu phẩm

Trong tình huống nước dâng lâu, bạn nên có sẵn một túi nhỏ gồm:

Thuốc cảm cúm, thuốc đau bụng, băng gạc y tế.

Đèn pin, pin dự phòng, sạc dự phòng cho điện thoại.

Một ít thực phẩm khô (mì gói, lương khô, bánh quy).

7. Khi nước rút, vệ sinh và khử khuẩn ngay

Sau ngập, nhà cửa rất dễ thành ổ vi khuẩn, nấm mốc. Hãy:

Dọn bùn đất, lau rửa bằng nước sạch, sau đó khử khuẩn với dung dịch cloramin B hoặc nước javen loãng.

Phơi khô đồ đạc, đặc biệt là nệm, sofa và gỗ để tránh ẩm mốc.

Mở cửa thông gió tối đa để hong khô không khí trong nhà.



