Trong các sách phong thủy cổ như Dương Trạch Thập Thư hay những ghi chép về Bát Trạch, gương được xếp vào hành Kim với đặc tính phản xạ và tính kỷ luật. Cửa lại là nơi nạp khí quan trọng của căn nhà, nơi những dòng khí tốt xấu giao thoa trước khi đi sâu vào không gian sống. Khi đưa gương lên vị trí cửa, đặc biệt là cửa chính, tác động của hai yếu tố này cộng hưởng rất mạnh, vì vậy mới sinh ra câu hỏi muôn thuở: Treo gương trước cửa là mời may mắn hay tiễn lộc ra ngoài?

Treo gương trước cửa thế nào mới chuẩn?

Gương trong phong thủy được xem như một bề mặt có sức mạnh phản xạ khí. Nếu bên ngoài cửa chính xuất hiện nguồn sát khí rõ ràng như góc tường sắc nhọn chĩa thẳng vào nhà, con đường đâm thẳng đến cổng, cột điện hoặc kiến trúc dị dạng gây cảm giác đè nén, dân gian thường dùng gương để phản trả.

Cơ chế được hiểu đơn giản như sau: Khi sát khí tiến đến, gương sẽ đẩy trả luồng khí ấy đi hướng khác, giảm mức độ tác động trực diện vào cửa. Đây là cách hóa giải theo nguyên tắc mượn phản xạ của Kim để đối đầu với sát, nhất là trong bối cảnh nhiều đô thị có ngõ hẻm hẹp, góc cạnh sắc, nhà đối nhà khá gần, rất dễ xuất hiện thế xung.

Tuy vậy, phản xạ là con dao hai lưỡi. Nếu phía trước cửa không có yếu tố xấu đáng kể, gương lại trở thành vật phản ngược cả sinh khí và tài khí, vô tình làm chậm sự tụ khí của căn nhà. Nhiều nhà phong thủy coi cửa là họng nạp khí của gia trạch. Khí tốt như khách quý, đừng để khách vừa bước đến đã bị gương xua đi. Vì vậy, treo gương trước cửa chỉ nên tính đến khi có căn cứ về sát khí thực sự, không thiên về tâm lý bất an mà treo cho yên lòng.

Một điều nữa thường bị bỏ qua là hướng và tầm cao của gương. Nếu buộc phải dùng để hóa giải, gương nên đặt cao hơn tầm mắt người trưởng thành một chút, hướng ra ngoài, tuyệt đối không chiếu ngược lại phòng khách ngay sau cánh cửa. Mục tiêu là khuếch tán xung sát trước khi khí vào nhà chứ không phải dội bật mọi thứ lại. Gương quá lớn có biên độ phản xạ mạnh, đôi khi vừa hóa xấu vừa đẩy cả tốt. Gương quá nhỏ lại không đủ lực để làm dịu thế xung đáng kể. Chọn kích thước vừa phải, viền tròn hoặc bo góc mềm sẽ dễ dung hòa hơn là khung sắc cạnh.

Tối kỵ treo gương trong nhà như thế nào?

Đối với cửa phòng ngủ, tranh luận còn gay gắt hơn. Phòng ngủ là nơi cơ thể hồi phục năng lượng, khí trường cần tĩnh và ổn định. Gương vốn kích hoạt sự tỉnh thức của mắt và não bộ, về đêm khi dương khí cơ thể xuống thấp, sự phản quang của gương có thể khiến giấc ngủ chập chờn, dễ mộng mị hoặc giật mình khi ánh đèn ngoài hành lang hắt qua. Nhiều người kể cảm giác bất an khi liếc thấy hình phản chiếu lúc nửa đêm.

Bởi vậy, treo gương trực diện cửa phòng ngủ hoặc đặt gương đối giường là điều nên tránh. Nếu không gian chật bắt buộc dùng gương cỡ lớn để soi, bạn có thể gắn gương ở vị trí không chiếu thẳng giường, sử dụng rèm che gương vào buổi tối hoặc chọn gương có cánh tủ đóng lại để giảm tác động quang học trong giờ nghỉ.

Cửa bếp là một vị trí nhạy cảm khác. Bếp thuộc Hỏa, là nơi tích tụ hơi nóng, mùi và chuyển hóa thực phẩm thành năng lượng sống. Gương thuộc Kim, theo ngũ hành là bị Hỏa khắc. Sự đối khắc này trong bối cảnh đời thường thể hiện ở việc bếp vốn nhiều dầu mỡ, hơi nước, gương rất dễ bám bẩn, nhanh mờ, cần vệ sinh thường xuyên.

Mặt khác, gương có tính nhân đôi hình ảnh, vô tình phản lại ngọn lửa hoặc khu vực nấu nướng sẽ tạo cảm giác nóng nảy, bức bối, đôi khi kéo theo không khí căng thẳng trong bữa ăn. Tốt nhất là tránh treo gương trên cửa bếp hoặc những vị trí mở ra hành lang đi lại nhiều. Nếu cần bề mặt phản quang để tăng sáng, nên dùng kính mờ hoặc tấm ốp có độ bóng nhẹ không phản chiếu rõ nét, vừa dễ lau chùi vừa không khuếch đại Hỏa.

Hình dạng gương cũng là chi tiết đáng cân nhắc

Trong văn hóa Á Đông, tròn tượng trưng cho viên mãn, hài hòa, các đường cong giúp làm mềm dòng khí, giảm độ sắc bén của góc cạnh trong kiến trúc. Gương tròn hoặc gương có khung bo tròn thường được ưu ái trong không gian đón tiếp vì dễ mời gọi sự nhẹ nhàng. Ngược lại, gương vuông sắc cạnh hoặc khung góc nhọn nếu đặt sai chỗ có thể sinh góc sát nhỏ, nhất là khi đặt đối diện vị trí ngồi lâu như sofa hoặc bàn ăn khiến người ngồi cảm thấy bị chĩa vào. Điều này không có nghĩa là tuyệt đối cấm gương vuông, mà là nên ưu tiên kết hợp với khung bo góc, chất liệu ấm áp như gỗ để cân bằng cảm giác.

Một câu hỏi thực tế là khi đối diện nhà có góc tường hoặc con đường đâm thẳng vào cửa, ngoài phương án gương thì còn lựa chọn nào khác. Bạn có thể dùng hàng rào cây xanh nhỏ, bồn cây đặt lệch để bẻ hướng dòng khí, thay cánh cửa có mặt phẳng ít phản quang, treo rèm hạt ở phía trong như một lớp đệm khí, hoặc đặt thảm bản rộng ở sảnh để neo khí. Đèn ấm áp ở hiên cũng là cách hữu hiệu giúp khí trước cửa dễ chịu hơn. Những giải pháp mềm này không phản xạ mạnh như gương nhưng lại bền vững và hòa nhã với hàng xóm, nhất là trong chung cư nơi các căn đối diện rất gần nhau.

Cũng cần nói thẳng rằng phong thủy là hệ quy chiếu văn hóa và biểu tượng. Tác dụng của gương không thể thay thế các tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi. Ngôi nhà cần thông thoáng, sạch sẽ, ánh sáng cân bằng, tiếng ồn hạn chế. Thói quen sinh hoạt gọn gàng, lịch trình đi ngủ đúng giờ, chế độ ăn uống điều độ sẽ quyết định chất lượng sống nhiều hơn bất kỳ vật phẩm nào. Treo gương chỉ là một công cụ bổ trợ khi có bối cảnh phù hợp. Trước khi treo, hãy kiểm tra xem vấn đề bạn gặp là sát khí thật sự hay chỉ là cảm giác. Nếu là cảm giác, hãy thử thay đổi ánh sáng, thêm cây xanh, chỉnh hướng bàn ghế, có thể hiệu quả hơn một chiếc gương treo vội.

Một nguyên tắc dễ nhớ là đặt câu hỏi mục tiêu trước khi treo gương. Nếu mục tiêu là tăng sáng và tạo cảm giác rộng cho sảnh, hãy chọn gương tròn vừa phải, đặt lệch trục cửa, không chiếu thẳng ra cửa và không chiếu thẳng vào ghế tiếp khách. Nếu mục tiêu là hóa giải xung đột từ bên ngoài, hãy xem xét kỹ có tồn tại nguồn xung hay không, đo độ cao tầm mắt, chọn khung gương hiền hòa và thường xuyên lau sạch để bề mặt không biến thành tấm phản quang lấm tấm gây khó chịu. Nếu mục tiêu là soi và phục vụ sinh hoạt, ưu tiên gương trong phòng thay đồ, phía trong cánh tủ, đóng lại khi không dùng để bảo toàn sự yên tĩnh cho giấc ngủ.

Trong trường hợp gia đình có người già và trẻ nhỏ, an toàn là yếu tố phải đặt lên đầu. Gương nặng treo cao ở cửa ra vào có nguy cơ rơi vỡ khi đóng mở mạnh hoặc khi cửa bị gió giật. Hãy dùng loại gương nhẹ, khung chắc, ốc vít đúng chuẩn, có khóa an toàn. Các góc cạnh nên được xử lý mềm để tránh va đập. Đừng quên rằng cánh cửa là nơi mở ra đóng vào mỗi ngày, mọi vật đặt lên đó phải chịu rung động nhiều hơn vị trí tường tĩnh.

Tóm lại, treo gương trên cửa không có câu trả lời tuyệt đối cát hay hung. Khi có sát khí rõ rệt, gương có thể là phương án hóa giải nhanh. Khi không có sát khí, treo gương ở cửa chính dễ làm thất thoát sinh khí, tốt hơn là ưu tiên các giải pháp mềm và điều chỉnh bố cục. Đối với phòng ngủ và bếp, nên hạn chế gương ở cửa vì lý do khí trường lẫn tiện nghi sinh hoạt. Về hình dạng, ưu tiên tròn hoặc bo góc để tạo cảm giác hài hòa. Và trên tất cả, hãy để ngôi nhà vận hành theo nguyên tắc ấm áp, sạch sẽ và an toàn. Khi thân tâm người ở đã an, phong thủy tự khắc thuận.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)