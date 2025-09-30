Không tin nổi IKEA có 10 món rẻ rề mà "đỉnh chóp", dùng rồi chỉ muốn hốt thêm cả lố

IKEA được xem là thiên đường mua sắm cho những ai mê đồ gia dụng và nội thất. Không chỉ nổi tiếng với những món đồ thiết kế tinh tế, giá thành cao cấp, IKEA còn có vô số lựa chọn giá rẻ nhưng chất lượng lại khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí, có những món chỉ vài chục nghìn nhưng khi mang về dùng thử mới thấy tiện lợi và đáng tiền đến mức khó tin. Dưới đây là 10 món đồ nhỏ gọn nhưng cực kỳ hữu ích, khiến khách hàng của IKEA mua một lần là ghiền.

1. Dụng cụ vắt nước cam chanh bằng tay

Đừng vội chê thủ công, chiếc vắt tay nhỏ gọn này lại được thiết kế cực kỳ hợp lý. Chỉ cần đặt phần đế giống chiếc đĩa nhỏ vào trong cốc hay bát, rồi ấn nửa quả cam hoặc chanh lên đầu nhọn và xoay nhẹ, nước eps sẽ chảy xuống ngay phía dưới. Không cần điện, không chiếm chỗ, rửa cũng nhanh gọn. So với những loại máy vắt nước cồng kềnh thì chiếc mini này thực sự tiện trong các bữa ăn nhẹ hoặc khi cần vắt nhanh một ít nước cốt để nấu ăn.

2. Bộ bàn chải và hốt rác mini

Bộ này nhỏ xíu nhưng lại là cứu tinh trong nhà. Ngoài việc quét sạch vụn bánh trên bàn còn có thể dùng để quét bụi ở chân tường, khe cửa sổ hoặc các ngóc ngách khó lau dọn. Sợi chổi cứng vừa đủ để gom rác mà không bị bay lung tung, hốt rác cũng khít không để sót. Ai từng thử sẽ thấy nó tiện hơn nhiều so với dùng khăn giấy hay khăn ẩm.

3. Cọ toilet

Thoạt nhìn bình thường nhưng đây là món đồ rất đáng mua. Mỗi bộ cọ đi kèm đế để đứng gọn trong góc, giá thì chỉ ngang một ly trà sữa, dùng vài tháng là thay mới để giữ vệ sinh mà không lo tốn kém. Phần lông cọ cứng và bền, dễ dàng đánh bay vết bẩn bám lâu ngày trong bồn cầu dù không cần dùng nhiều lực.

4. Cây gạt kính

Với món đồ này, bạn có thể dùng nó để gạt nước trên gương phòng tắm hoặc kính cửa sổ, vệt nước sẽ được lau sạch chỉ sau một đường kéo. Tay cầm chắc, miếng gạt cao su dày nên bám sát mặt kính, không để lại vết xước hay sọc nước. Nhờ có nó mà gương trong nhà lúc nào cũng sáng bóng.

5. Chai thủy tinh nhỏ

Nhìn thì đơn giản nhưng chiếc chai này mang lại cảm giác rất retro, giống hệt chai sữa ngày xưa. Thành chai bằng thủy tinh dày, cầm chắc tay, có thể dùng để đựng nước lọc, nước trái cây hoặc làm bình cắm hoa mini cũng đẹp. Đặt vài chiếc trong bếp hay bàn ăn, căn nhà tự nhiên có thêm chút cảm giác tinh tế. Nếu thích sáng tạo, bạn còn có thể dùng làm lọ trang trí handmade.

6. Bàn chải hai đầu làm sạch giày và khe nhỏ

Bộ này cực kỳ đáng đồng tiền. Hai đầu chổi khác nhau, một đầu để cọ giày dép, đầu còn lại chuyên xử lý khe nhỏ hay các vật dụng vải. Điều thú vị là chúng được lồng gọn vào nhau, tiết kiệm diện tích cất giữ. Khi không dùng thì chỉ cần treo lên hoặc bỏ vào ngăn kéo, không chiếm chỗ. Ai hay vệ sinh giày hoặc ghét bụi bẩn trong khe cửa chắc chắn sẽ thích món này.

7. Bình tưới cây dung tích 1,2 lít

Chiếc bình này chủ yếu dùng để tưới hoa. Thiết kế miệng vòi dài và nhỏ sẽ dễ đưa nước đến tận gốc cây mà không lo đổ tràn. Ngoài dùng để tưới hoa, bạn có thể tận dụng bình để chứa dung dịch lau sàn, khi lau nhà chỉ cần rót nhẹ vài đường là xong, nhanh hơn dùng bình xịt rất nhiều.

8. Giỏ treo dưới kệ tủ

Đối với bếp nhỏ, giỏ này giống như "thêm một tầng kệ" chỉ trong vài giây. Chỉ cần gài vào ngăn tủ là có thêm chỗ để bát đĩa, gia vị hoặc đồ khô. Bạn có thể lắp kệ trong tủ bếp treo tường, không cần khoan vít gì cả, tháo ra lắp vào dễ dàng. Không gian dọc vốn bị bỏ phí nay tận dụng triệt để, trông gọn gàng hẳn.

9. Cây cán bột bằng gỗ

Cây cán bột này có ngoại hình mộc mạc, cầm lên thấy chắc chắn, bề mặt mịn nhẵn. Loại nhỏ vừa tay, thích hợp để cán bột làm bánh bao, vỏ há cảo hoặc pizza mini. Sau khi dùng chỉ cần rửa sạch, lau khô là lại như mới, không ám mùi. So với cán nhựa hoặc kim loại thì chất liệu gỗ vừa đẹp mắt vừa bền, trông sang trọng hơn nhiều.

10. Móc treo áo

Đây là loại móc treo được đánh giá là đáng tiền trong nhóm đồ giá rẻ ở IKEA. Chúng nhỏ gọn, đồng bộ màu sắc nên khi treo trong tủ nhìn rất gọn gàng, sạch mắt. Dùng để treo áo phông, sơ mi hay các loại đồ mỏng nhẹ là cực kỳ hợp lý. Điểm trừ của loại móc này là khả năng chịu lực không cao, nếu treo áo khoác nặng hoặc đồ dày thì dễ bị cong vênh. Vì vậy, nó phù hợp để treo quần áo mùa hè hoặc đồ nhẹ hằng ngày hơn là treo đồ dày mùa đông.

Theo Toutiao