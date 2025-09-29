Cân nặng - “chuyện lớn” trong hành trình nuôi con của mẹ

Cân nặng: Nỗi lo thường trực của hàng triệu bà mẹ Việt

Với mẹ Thu Trang, 35 tuổi, sống tại Mỹ Đình, Hà Nội, hành trình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Từ khi bé Bin - con trai chị tròn hai tuổi, chị bắt đầu nhận ra con mình có dấu hiệu thấp còi, nhẹ cân hơn hẳn so với các bạn cùng lứa. Những buổi tụ họp bạn bè, những lần đi chơi công viên, thay vì là dịp thư giãn, lại trở thành khoảnh khắc khiến chị Trang thêm lo lắng. Những lời nhận xét vô tình như "Sao bé nhỏ thế?", "Nhìn con nhỏ hơn các bạn nhỉ?" cứ thế len lỏi vào tâm trí người mẹ trẻ, khiến chị không khỏi chạnh lòng và tự trách bản thân.

"Mỗi lần đi chơi công viên hay gặp gỡ bạn bè, tôi lại thấy mình như bị so sánh. Con mình thì nhỏ bé, còn các bạn thì bụ bẫm, lanh lợi. Chỉ cần nghe ai đó khoe con nhà họ ‘trộm vía lắm’ là tôi thấy bất an, lo lắng, rồi stress lúc nào không hay," chị Trang chia sẻ.

Mỗi bữa ăn là một lần chị Trang trăn trở, lo lắng không biết con có ăn đủ chất, đủ năng lượng, có hấp thu tốt để bắt kịp đà tăng trưởng như các bạn hay không. Chị Trang thử đủ mọi cách: từ thay đổi thực đơn liên tục, nấu đủ món dinh dưỡng, đến việc ép con ăn nhiều hơn. Nhưng Bin vẫn không cải thiện được cân nặng, hay táo bón và thường ốm vặt. Mỗi lần cân, con chỉ nhích lên vài lạng, rồi lại tụt xuống sau một trận sốt. Áp lực từ việc so sánh với "con nhà người ta" khiến chị Trang rơi vào trạng thái stress kéo dài. Chị từng khóc khi nhìn con ngồi trước bát cháo mà không buồn động thìa, trong lòng đầy lo lắng vì sợ con không đủ sức để học tập, vui chơi.

Tia hy vọng cho hành trình nuôi con nhẹ cân

Không chấp nhận để con mãi nhẹ cân, chị Trang bắt đầu hành trình tìm kiếm giải pháp. Trải qua rất nhiều lần tham khảo ý kiến và nghe chia sẻ từ bạn bè, từ các hội nhóm nuôi con trên mạng xã hội, thậm chí là từ những chuyên gia dinh dưỡng, chị biết đến Thực phẩm bổ sung sữa uống dinh dưỡng GrowPLUS+ (Đỏ) (Tên thường gọi là Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng Đỏ). Tìm hiểu kỹ hơn, chị biết được đây là sản phẩm sữa với thành phần được nghiên cứu riêng biệt dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi. Hơn nữa, sản phẩm này đã được nhiều mẹ Việt tin tưởng trong những năm qua, chị Trang quyết định cho Bin dùng thử với hy vọng đây sẽ là "đòn bẩy" giúp cải thiện vấn đề cân nặng và hệ tiêu hoá cho con.

Sau một thời gian đều đặn sử dụng Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ), chị Trang bắt đầu nhận thấy những chuyển biến rõ rệt ở Bin. Nhờ công thức FDI "Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt" độc quyền từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), bé ăn ngon miệng hơn, không còn lười ăn như trước; hệ tiêu hóa ổn định, ít gặp các vấn đề như đầy bụng hay táo bón; sức đề kháng cải thiện, con ít ốm vặt và tinh thần cũng vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn. Theo tìm hiểu, chị biết được rằng trọng tâm công thức hỗ trợ trẻ tăng cân của Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) là xây dựng nền tảng vững chắc từ bên trong. Với các thành phần chính như FOS và HMO giúp tăng cường hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nâng cao chỉ số miễn dịch. Ngoài ra, còn có các vi chất, dưỡng chất khác như MCT (chất béo chuỗi trung bình dễ tiêu hóa), Lysin (axit amin thiết yếu giúp trẻ ăn ngon miệng và tổng hợp protein), Kẽm (vi chất quan trọng cho sự phát triển mô), cùng Canxi nano (hỗ trợ xương chắc khỏe). Sự kết hợp này mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện, giúp con cải thiện tầm vóc và phát triển toàn diện.

Đặc biệt, kết quả khám dinh dưỡng sau hai tháng khiến chị Trang yên tâm: Bin đã tăng cân đều, chiều cao cũng nhích lên rõ rệt - điều mà trước đây chị luôn trăn trở. Những thay đổi tích cực này trên bảng đo là tín hiệu cho thấy hành trình chăm con đang dần đi đúng hướng, đầy hy vọng.

Câu chuyện của mẹ Trang không chỉ là minh chứng cho hành trình đầy nỗ lực khi nuôi con suy dinh dưỡng mà còn là động lực cho các mẹ Việt có hoàn cảnh tương tự. Điều quan trọng nhất chính là kiên trì tìm ra giải pháp phù hợp, để mỗi bé đều có cơ hội phát triển khỏe mạnh và tự tin "vẽ chuyện lớn" theo cách riêng của mình.

