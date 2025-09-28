Nhìn kỹ logo TH true Milk, bạn sẽ thấy điều mà 90% người Việt bỏ lỡ

Trong thị trường thực phẩm - đồ uống Việt Nam, nhắc đến TH, phần đông người tiêu dùng sẽ nhớ ngay đến hộp sữa tươi in dòng chữ quen thuộc: TH true Milk.

Không chỉ có sữa tươi, mà từ sữa chua, sữa hạt cho đến nước tinh khiết, chữ "true" luôn hiện diện như một "con dấu" khẳng định cam kết minh bạch và chuẩn xác của thương hiệu.

Điều ít ai biết là phía sau chữ "true" còn ẩn chứa một câu chuyện đặc biệt: đây đồng thời là biệt danh mà bà Thái Hương (nhà sáng lập Tập đoàn TH) đã đặt cho cháu nội của mình. Có thể nói, chữ "true" trong TH true Milk vừa là tên gọi thân thương trong gia đình bà Thái Hương, vừa là triết lý kinh doanh, vừa là sợi chỉ đỏ gắn kết toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của tập đoàn.

" true " - từ tên gọi thân thương đến triết lý kinh doanh

Ngay từ những ngày đầu gây dựng thương hiệu, bà Thái Hương đã khẳng định: sản phẩm của TH phải sạch, an toàn, trung thực tuyệt đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy, chữ "true" xuất hiện trên mọi dòng sản phẩm: từ TH true Milk, TH true Yogurt, TH true Ice Cream, TH true Water cho đến TH true Nut hay TH true Herbal.

Với người tiêu dùng, chữ "true" là lời cam kết: mọi sản phẩm của TH đều minh bạch về nguồn gốc, sản xuất bằng quy trình hiện đại và phải đạt tiêu chuẩn "sạch - thật - an toàn". Với người sáng lập, "true" còn là sự gửi gắm tình cảm gia đình, như thể từng sản phẩm được làm ra cho chính con cháu mình dùng.

Danh mục sản phẩm đa dạng của thương hiệu TH

Điểm khiến TH trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường không chỉ là triết lý mà còn ở sự đa dạng của sản phẩm.

Sữa tươi TH true Milk: Là sản phẩm chủ lực, được sản xuất từ đàn bò sữa nuôi theo chuẩn quốc tế tại trang trại Nghệ An. TH tiên phong đưa khái niệm "sữa sạch" đến người tiêu dùng, cam kết không sử dụng hormone tăng trưởng, chất bảo quản hay phụ gia độc hại.

Sữa hạt TH true Nut: Đón đầu xu hướng dinh dưỡng từ hạt, dòng sản phẩm này kết hợp hạnh nhân, óc chó, mắc ca, sen, gạo lứt... với công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ăn chay, ăn kiêng hoặc quan tâm đến sức khỏe.

Sữa chua TH true Yogurt: Được làm từ sữa tươi sạch kết hợp lợi khuẩn, giữ hương vị thơm ngon và bổ sung dinh dưỡng thiết yếu. Dòng sản phẩm này nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều gia đình trẻ.

TH true Water: Nước lọc TH được khai thác từ mạch nước ngầm tự nhiên ở Núi Tiên (Nghệ An), trải qua quy trình xử lý hiện đại để đảm bảo độ tinh khiết. Sản phẩm hướng đến phong cách sống lành mạnh, thân thiện với môi trường khi ra mắt thêm các phiên bản chai sinh học.

TH true Ice Cream: Kem TH sử dụng nguồn sữa tươi sạch làm nguyên liệu chính, kết hợp hương vị tự nhiên, mang lại trải nghiệm khác biệt so với các dòng kem công nghiệp phổ biến.

Dược liệu thiên nhiên - TH true Herbal: Đây là bước đi táo bạo, đưa các loại thảo mộc truyền thống như gừng, atiso, sâm Ngọc Linh vào các sản phẩm trà, nước giải khát, vừa giải khát vừa chăm sóc sức khỏe.

TH true JUICE: Dòng nước ép hoa quả được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tươi ngon, giữ nguyên hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng. Đây là lựa chọn được ưa chuộng trong nhóm khách hàng trẻ, yêu thích sự tiện lợi mà vẫn đảm bảo tốt cho sức khỏe.

TH true FORMULA: Dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em và người trưởng thành, phát triển trên nền tảng nghiên cứu khoa học để hỗ trợ phát triển thể chất, trí não cũng như tăng cường sức đề kháng.

TH true CHOCOMALT MISTORI: Thức uống dinh dưỡng trẻ trung, kết hợp ca cao, mạch nha và sữa tươi sạch, phù hợp cho thế hệ năng động muốn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

TH true Cheese: Phô mai TH giữ hương vị béo ngậy tự nhiên nhờ được chế biến từ sữa tươi sạch. Đây là một trong những sản phẩm bổ sung của TH, góp phần hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực cho người tiêu dùng.

