Khách mang 65,69g vàng đi bán, thấy chủ tiệm vàng cân lại chỉ được 59,12g liền báo cảnh sát, vạch trần hành vi trục lợi hơn 37 triệu đồng

Mới đây, Đồn cảnh sát Hử Sơn thuộc Cục Công an thành phố Từ Hi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã tiếp nhận đơn trình báo của một người dân họ Trần. Theo phản ánh, người đàn ông này nghi ngờ một cửa hàng vàng trong khu vực có hành vi gian lận trong quá trình cân trọng lượng vàng.

Ông Trần cho biết, trước khi mang số trang sức đi bán, ông đã tự cân tại nhà và ghi nhận trọng lượng là 65,69 gam. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng, con số trên cân điện tử lại chỉ còn 59,12 gam, tức giảm hơn 6 gam so với thực tế. Nhận thấy sự chênh lệch bất thường, ông Trần đã báo cảnh sát.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc cân điện tử tại cửa hàng của chủ tiệm họ Trương nhìn bề ngoài không khác gì loại cân thông thường. Nhưng dưới tủ trưng bày, cảnh sát thu giữ thêm một chiếc điều khiển từ xa nhỏ gọn, có thể thao tác trực tiếp để thay đổi chỉ số hiển thị trên cân.

Ảnh: Sohu

Trong quá trình thẩm tra, ông Trương thừa nhận đã mua chiếc cân đặc biệt này trên mạng. Để thực hiện hành vi gian lận, trước mỗi giao dịch, người đàn ông này thường dò hỏi khách hàng có biết rõ trọng lượng vàng mang đến hay không. Nếu khách không nắm được, ông ta sẽ bí mật sử dụng điều khiển từ xa, khiến con số hiển thị trên cân giảm xuống. Nhờ vậy, hắn dễ dàng mua vào với giá thấp hơn, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Theo thống kê ban đầu, chỉ trong vòng một tháng, ông Trương đã 4 lần thực hiện hành vi tương tự, thu lợi bất chính hơn 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng). Hiện nghi phạm đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc trên khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc, nhất là trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động, nhu cầu mua bán vàng ngày càng tăng. Nhiều ý kiến cho rằng những hành vi gian lận như trên không chỉ xâm hại trực tiếp quyền lợi người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả thị trường vàng.

Cơ quan công an Trung Quốc khuyến cáo mọi người khi bán vàng nên chủ động cân trước tại nhà hoặc tại các địa điểm uy tín để nắm được trọng lượng chính xác. Ngoài ra, cần lựa chọn những cửa hàng, cơ sở có thương hiệu và giấy phép rõ ràng để tiến hành giao dịch, nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Từ vụ án này, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng vàng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và giữ gìn sự minh bạch cho thị trường.

Theo Sohu