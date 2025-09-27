8 mẫu váy hoa dịu dàng, lãng mạn tựa tiết thời thu Hà Nội những ngày qua

Những mẫu váy hoa mùa thu mang theo sự dịu dàng, bay bổng khi thời tiết đã bớt gắt và gió se lạnh khẽ ghé về. Họa tiết hoa nhỏ xinh trải đều trên nền vải mềm mại khiến người mặc như hòa mình vào sự ngọt ngào, lãng mạn ấy. Váy hoa mùa thu không quá rực rỡ như mùa hè, cũng không trầm buồn như mùa đông, mà vừa vặn toát lên vẻ thanh nhã, nữ tính và đầy duyên dáng.
Thiết kế của Mel Essentials khiến bất kỳ cô nàng nào cũng muốn được diện khi mùa thu gõ cửa. Một mẫu váy hội tụ đầy đủ nét dịu dàng mà sang trọng, sự tinh tế và không kém phần duyên dáng để phái đẹp cứ mặc lên là nữ tính vô cùng.
Nơi mua: Mel Essentials
Nơi mua: DAC Boutique
Thiên về style vintage dịu dàng cổ điển, mẫu váy của Manngo điểm thêm phần cổ xếp bèo nhẹ nhàng cùng phần tay điệu đà tăng điểm nhấn cho thiết kế.
Nơi mua: Manngo
Nơi mua: CATI Clothing
Nơi mua: Hannasa Fs
Nơi mua: Themis.vn
Nơi mua: H'allure
Một thiết kế dịu dàng đúng chuẩn style vintage, mẫu váy của Oyster mang sắc xanh nền nã với hoa nhí nhẹ nhàng, điểm xuyết thêm phần cổ sơ mi xinh xắn... tất cả tạo nên một mẫu váy kín đáo, tinh tế có thể đồng hành cùng các nàng trong nhiều sự kiện khác nhau.
Nơi mua: Oyster