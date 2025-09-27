8 mẫu váy hoa dịu dàng, lãng mạn tựa tiết thời thu Hà Nội những ngày qua

Những mẫu váy hoa mùa thu mang theo sự dịu dàng, bay bổng khi thời tiết đã bớt gắt và gió se lạnh khẽ ghé về. Họa tiết hoa nhỏ xinh trải đều trên nền vải mềm mại khiến người mặc như hòa mình vào sự ngọt ngào, lãng mạn ấy. Váy hoa mùa thu không quá rực rỡ như mùa hè, cũng không trầm buồn như mùa đông, mà vừa vặn toát lên vẻ thanh nhã, nữ tính và đầy duyên dáng.

Thiết kế của Mel Essentials khiến bất kỳ cô nàng nào cũng muốn được diện khi mùa thu gõ cửa. Một mẫu váy hội tụ đầy đủ nét dịu dàng mà sang trọng, sự tinh tế và không kém phần duyên dáng để phái đẹp cứ mặc lên là nữ tính vô cùng.

Nơi mua: Mel Essentials

Mang sắc hồng ngọt ngào, tươi mới, thiết kế của DAC Boutique lại thiên về sự trẻ trung, sang chảnh, điệu đà trong thu này. Thiết kế váy midi mềm mại tô điểm cho nhan sắc của các nàng mỗi khi diện váy.

Nơi mua: DAC Boutique

Thiên về style vintage dịu dàng cổ điển, mẫu váy của Manngo điểm thêm phần cổ xếp bèo nhẹ nhàng cùng phần tay điệu đà tăng điểm nhấn cho thiết kế.

Nơi mua: Manngo

Dành cho những cô nàng cá tính nhưng vẫn muốn diện váy hoa, thiết kế của CATI Clothing hack dáng cực khéo với phần chiết eo tinh tế và hàng khuy chạy dọc. Một trong những gợi ý tuyệt vời để nàng công sở diện đi làm trong những ngày thu dịu mát.

Nơi mua: CATI Clothing

Hannasa Fs mang đến cho các nàng một mẫu váy nhẹ nhàng, dịu êm vô cùng khi có họa tiết thanh mảnh trên nên vải trầm ấm đặc trưng của mùa thu.

Nơi mua: Hannasa Fs

Thiết kế của Themis khiến các nàng mê đắm ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn. Váy liền siết eo với gam màu xanh dịu mát điểm họa tiết hoa xinh xắn, đảm bảo nàng nào diện lên cũng ngọt ngào yêu kiều vô cùng.

Sang chảnh, cuốn hút và mới lạ, đó là ấn tượng mà bất kỳ cô nàng nàng cũng phải thốt lên khi ngắm nhìn mẫu váy hoa đến từ H'allure.

Một thiết kế dịu dàng đúng chuẩn style vintage, mẫu váy của Oyster mang sắc xanh nền nã với hoa nhí nhẹ nhàng, điểm xuyết thêm phần cổ sơ mi xinh xắn... tất cả tạo nên một mẫu váy kín đáo, tinh tế có thể đồng hành cùng các nàng trong nhiều sự kiện khác nhau.