Nhà có 5 thứ này phong thủy cực vượng, lộc lá ê hề, cuộc sống ngày càng lên hương

Trong cuộc sống thường ngày, những món đồ gia dụng hay đồ trang trí không chỉ mang lại sự tiện lợi và làm đẹp không gian sống, mà đôi khi còn ẩn chứa ý nghĩa phong thủy tốt lành. Chúng vừa khiến căn nhà thêm ấm cúng, vừa mang theo lời chúc về may mắn, tài lộc và bình an. Dưới đây là 5 món đồ tiêu biểu mà bạn có thể tham khảo.

1. Đèn que diêm

Chiếc đèn sàn lấy cảm hứng từ hình dáng que diêm không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình độc đáo mà còn được nhiều người xem là biểu tượng của sự phát tài. Ngay cả khi chưa bật sáng, chỉ cần đặt trong phòng cũng đủ tạo điểm nhấn, mang lại cảm giác dễ thương và ấm cúng. Đến tối hoặc những ngày âm u, ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn sẽ giúp không gian thêm ấm áp, rất phù hợp dùng cho mùa thu đông.

Gợi ý mua sắm: IKEA

2. Tranh nổi sóng biển và thuyền nhỏ

Nếu trước đây quà tặng "thuận buồm xuôi gió" thường là cây cảnh hay mô hình thuyền mạ vàng, thì nay tranh nổi sóng biển trở thành lựa chọn tinh tế và hiện đại hơn. Những lớp sóng 3D sống động khi treo ở phòng khách lập tức thu hút ánh nhìn, tạo nên tâm điểm thị giác. Điểm đặc biệt là con thuyền nhỏ trên tranh, gặp gió sẽ khẽ lay động, vừa gợi cảm giác nghệ thuật vừa mang hàm ý phong thủy may mắn. Khi kết hợp cùng hệ thống đèn trần tạo hiệu ứng sóng nước, bức tranh mang lại vẻ lung linh chẳng khác nào biển cả ngay trong không gian sống.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

3. Lọ cắm nhang hình hoa sen

Hoa sen từ lâu gắn liền với sự thanh khiết và được xem như biểu tượng tài lộc ghé đến. Một chiếc lọ cắm nhang mang tạo hình hoa sen không chỉ đẹp mắt mà còn hàm chứa ý nghĩa phong thủy, phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn giới trẻ. Đặt trong nhà, món đồ này sẽ mang đến cảm giác trang nhã và bình an cho không gian sống.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

4. Hộp khăn giấy hình voi

Trong phong thủy, voi là biểu tượng của may mắn và sung túc. Chiếc hộp khăn giấy bằng sứ với tạo hình chú voi mũm mĩm, má hồng đáng yêu, phần giấy kéo ra tựa như đôi cánh, trông chẳng khác nào chú voi biết bay. Không chỉ mang tính trang trí, sản phẩm còn tiện dụng với thiết kế dễ thay ruột giấy và rút giấy trơn tru, gọn gàng.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

5. Khay đựng hình mèo

Trong văn hóa Á Đông, mèo được xem là biểu tượng chiêu tài. Chiếc khay gỗ tạo hình mèo tròn trịa, phần bụng lõm dùng để đựng đồ, điểm nhấn là dấu chân nhỏ xinh nổi bật. Chất liệu gỗ tự nhiên mịn màng, vừa tiện lợi vừa mang ý nghĩa giữ của. Có thể dùng khay để bày hoa quả, hạt khô, hay làm khay để chìa khóa và những vật dụng nhỏ trong nhà.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Theo Toutiao