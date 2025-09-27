8 món đồ rẻ mà hại thân, mua dùng có ngày trả tiền viện phí gấp 10 lần!

Ai cũng muốn tiết kiệm, nhưng có những món đồ càng rẻ thì cái giá bạn phải trả cho sức khỏe và sự an toàn lại càng đắt. Nhiều sản phẩm trôi nổi bán trên thị trường làm từ nguyên liệu kém chất lượng, có thể sinh ra chất độc hại, gây dị ứng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Đáng sợ hơn, vì giá rẻ nên chúng thường xuất hiện trong hầu hết các gia đình mà ít ai để ý.

Dưới đây là 8 món đồ "giá bèo" nhưng lại nguy hiểm, bạn nên bỏ ngay ra khỏi nhà.

1. Cốc lót giấy vàng

Nhiều người thích mua những chiếc cốc giấy in họa tiết, viền vàng óng ánh vì đẹp. Nhưng hính lớp mực in và kim tuyến này khi gặp nước nóng có thể hòa tan ra kim loại nặng và dung môi độc hại.

Theo quy định an toàn, phần miệng và đáy cốc tuyệt đối không được in hoa văn vì nguy cơ thôi nhiễm mực vào nước uống rất cao. Uống trà bằng chiếc cốc xinh xinh tưởng sang chảnh, nhưng hóa ra lại là "nạp độc" vào cơ thể mỗi ngày. Thay vì thế, hãy dùng cốc giấy trắng đạt chuẩn hoặc cốc sứ, cốc thủy tinh thông thường, vừa an toàn, vừa bảo vệ môi trường.

2. Ổ điện giá rẻ

Một món khác nhiều gia đình hay mua là ổ cắm điện giá rẻ. Câu chuyện "ổ cắm đột ngột bốc cháy" không còn xa lạ, và thủ phạm thường đến từ những loại ổ không rõ nguồn gốc. Lý do là chúng được sản xuất từ nhựa tái chế, dây dẫn cực mỏng, bên trong tiếp xúc kém, cắm vài lần đã tóe lửa.

Lời khuyên là đừng dại chọn hàng rẻ. Ổ cắm điện hãy ưu tiên loại có thương hiệu, có chứng nhận an toàn, vỏ chống cháy và công tắc ngắt điện tự động.

3. Đũa sơn màu

Cũng vì thích đẹp, nhiều gia đình sắm bộ đũa sơn màu, hoa văn bóng bẩy để bày bàn ăn cho sang. Thế nhưng lớp sơn đũa lại chứa chì, crom hoặc các dung môi công nghiệp. Khi gắp đồ nóng, hóa chất từ lớp sơn dễ bám vào thức ăn rồi đi thẳng vào cơ thể. Dùng lâu ngày có thể gây nhiễm độc mạn tính. Tốt nhất là hãy quay về với đũa tre, đũa gỗ mộc để an toàn hơn, hỏng thì thay mới.

4. Mũ bảo hiểm nhựa mỏng

Không kém phần nguy hiểm là những chiếc mũ bảo hiểm nhựa mỏng, giá loanh quanh 30.000 đồng. Nhiều người nghĩ "đeo mũ cho có" nhưng chẳng may bị ngã, loại mũ này dễ nứt vỡ, thậm chí mảnh nhựa còn gây thêm thương tích.

Nếu đã đi xe máy, xe điện, đừng coi thường, hãy chọn loại đạt chuẩn quốc gia, có tem chứng nhận, ruột xốp EPS dày và phản quang. Đó không chỉ là mũ mà còn là lá chắn cho mạng sống.

5. Đồ lót rẻ tiền

Một thói quen khác của nhiều chị em là mua quần lót dùng một lần giá rẻ để tiện mang đi du lịch hay dùng vào ngày "đèn đỏ". Nhưng phần lớn những sản phẩm vài nghìn một chiếc đều là "ba không": không nhãn mác, không tiệt trùng, không kiểm định. Có loại còn làm từ vải tái chế, tẩy trắng bằng hóa chất.

Đồ lót vốn là thứ tiếp xúc trực tiếp và nhạy cảm nhất, dùng loại kém chất lượng chẳng khác nào tự "rước bệnh". Nếu thật sự cần, hãy mua từ thương hiệu uy tín, trên bao bì ghi rõ tiêu chuẩn vệ sinh và phương pháp khử trùng an toàn.

6. Bình giữ nhiệt thép không gỉ

Nhiều người cũng tin tưởng vào các loại bình giữ nhiệt "ghi sẵn" inox 304, 316 bán đầy trên mạng với giá chỉ vài chục nghìn. Nhưng thực tế, chữ in đó hoàn toàn có thể giả. Không ít sản phẩm được làm từ thép công nghiệp tái chế, dễ bị ăn mòn khi đựng nước nóng, trà hoặc cà phê, lâu ngày giải phóng kim loại nặng như mangan, niken. Để bảo đảm, bạn hãy chọn bình có thương hiệu uy tín thay vì tin vào vài dòng chữ in mập mờ trên thân bình.

7. Nước giặt giá rẻ

Nước giặt rẻ tiền cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hàng giả, hàng nhái thường được pha loãng bằng hương liệu và chất tạo đặc, không có hoạt chất làm sạch. Quần áo giặt xong vẫn bẩn, lại lưu lại hóa chất trên vải khiến da bị kích ứng, mẩn đỏ.

Hãy luôn kiểm tra trên bao bì có ghi tiêu chuẩn sản xuất hay không và ưu tiên chọn thương hiệu lớn.

8. Khăn giấy giá rẻ

Cuối cùng là giấy vệ sinh siêu rẻ. Bên ngoài trắng tinh nhưng thực chất có thể làm từ giấy tái chế, ngâm tẩy bằng hóa chất và huỳnh quang. Thử nghiệm từng cho thấy, nhiều loại giấy rẻ còn chứa vi khuẩn nhiều hơn cả bồn cầu. Vì vậy, giấy dùng cho sinh hoạt hằng ngày nên chọn loại 100% bột nguyên sinh, có ghi rõ tiêu chuẩn quốc gia, đừng ham rẻ mà tự làm hại cả gia đình.

