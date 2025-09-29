Mua xoài, liếc mắt với 5 mẹo này là biết ngay quả ngon hay quả ủng

Xoài là loại trái cây giàu vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa. Ăn xoài không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, mắt và da mà còn mang lại hương vị thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món như sinh tố, salad, chè, mứt. Tuy nhiên, nhiều người khi mua lại thường gặp phải tình huống xoài chín vỏ nhưng bên trong còn sượng, chua hoặc bị xơ cứng. Để chọn được những quả xoài chín ngọt, thịt mềm và thơm tự nhiên, bạn có thể áp dụng 5 mẹo đơn giản dưới đây.

1. Quan sát màu sắc vỏ xoài

Xoài chín tự nhiên thường có màu vàng óng, vàng hơi ngả cam hoặc vàng pha xanh nhẹ tùy giống xoài. Vỏ căng bóng, mịn và không có nhiều vết thâm là dấu hiệu quả còn tươi, ngọt. Nếu vỏ xanh đậm, sần sùi thì xoài thường còn sống, ăn chua và dễ bị sượng. Ngược lại, xoài có vỏ quá nhăn hoặc thâm đen lại là quả để lâu, thịt bên trong nhão, không ngon. Với những giống xoài chín vẫn hơi xanh (như xoài cát Hòa Lộc), bạn cần kết hợp thêm các yếu tố khác như mùi hương và độ mềm để nhận biết.

2. Kiểm tra mùi thơm đặc trưng

Mùi thơm là "tín hiệu vàng" của xoài chín tự nhiên. Khi đưa lên mũi, bạn sẽ ngửi thấy mùi ngọt dịu, dễ chịu từ phần cuống. Nếu quả không có mùi hoặc mùi hắc, gắt thì nhiều khả năng xoài được ép chín bằng hóa chất hoặc chưa chín đủ. Mùi thơm rõ rệt nhưng không nồng gắt mới là dấu hiệu xoài ngọt, thịt dẻo, ăn ngon.

3. Cảm nhận độ mềm bằng tay

Xoài chín ngon thường có độ mềm vừa phải, khi ấn nhẹ tay vào phần thân quả sẽ thấy hơi lún nhưng vẫn chắc. Nếu xoài quá cứng là còn sống, ăn dễ sượng. Nếu quá mềm, nhũn hoặc rỉ nước là đã chín quá, mất đi độ ngon ngọt. Khi chọn, bạn nên cầm thử vài quả để so sánh, từ đó dễ cảm nhận được độ chín hợp lý.

4. Quan sát cuống xoài

Phần cuống xoài tươi, còn xanh và dính nhựa chứng tỏ quả mới hái, thịt chắc, ngọt tự nhiên. Nếu cuống khô, héo hoặc rụng thì xoài đã để lâu, độ ngọt và độ dẻo giảm đi nhiều. Thậm chí, khi ấn nhẹ quanh cuống, bạn có thể thấy nhựa vàng tươi chảy ra, đây chính là quả xoài chín ngọt chuẩn vị.

5. Chọn hình dáng quả

Xoài chín thường có dáng hơi tròn căng, phần bụng đầy đặn, cầm chắc tay. Những quả xoài dài, quá gầy thường ít thịt, dễ bị xơ. Ngược lại, xoài quá to nhưng nhẹ lại thường nhạt, ít ngọt. Nên ưu tiên quả vừa phải, nặng tay, vỏ căng, chắc chắn bạn sẽ có được xoài ngon.

