10 chi tiết "vạch trần" ngay một ngôi nhà bẩn thỉu

Một ngôi nhà thực sự sạch sẽ và đáng sống là khi từng góc nhỏ, từng chi tiết ít được chú ý nhất cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Chỉ cần nhìn vào 10 khu vực dưới đây, bạn sẽ biết ngay gia chủ có phải là người thật sự yêu thích sự sạch sẽ và chỉn chu hay không.

1. Vòi hoa sen, vòi nước

Vòi nước hay vòi sen là nơi tiếp xúc hằng ngày nhưng lại dễ bị bỏ quên. Nước đọng và cặn vôi lâu ngày khiến bề mặt nhanh chóng xỉn màu, khó vệ sinh. Trong khi đó, ở những ngôi nhà được chăm chút kỹ, vòi nước luôn sáng bóng như mới. Bí quyết rất đơn giản: chỉ cần tập thói quen lau khô sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh định kỳ bằng dung dịch axit citric là đủ để giữ sạch sẽ, sáng bóng lâu dài.

2. Gioăng cao su tủ lạnh, máy giặt

Một chi tiết dễ bỏ qua khác là phần gioăng cao su của tủ lạnh và máy giặt. Nơi này kín đáo, lại thường xuyên ẩm ướt nên rất dễ tích tụ nấm mốc, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Một chiếc tủ lạnh trông ngoài sáng bóng nhưng nếu gioăng cửa bị mốc, vi khuẩn theo luồng khí có thể lan vào thực phẩm. Tương tự, máy giặt nếu không vệ sinh phần gioăng, quần áo giặt xong dễ có mùi ẩm mốc. Ngôi nhà sạch sẽ thực sự là nơi những chi tiết này được quan tâm thường xuyên, làm sạch bằng muối, baking soda hoặc dung dịch chuyên dụng.

3. Phần đáy đồ nội thất

Không gian bên dưới nội thất cũng là "thước đo" của một ngôi nhà sạch. Dưới gầm giường, gầm tủ, ghế sofa… là nơi bụi bẩn, lông thú nuôi, thậm chí là vụn đồ ăn dễ dàng tích tụ. Người ta thường quét qua loa và bỏ mặc những chỗ khuất này, nhưng một gia đình thật sự chú ý đến sự sạch sẽ sẽ coi việc lau dọn gầm giường, gầm tủ là thói quen. Bởi chỉ khi nền nhà và cả phần "ẩn giấu" đều sạch, căn phòng mới thực sự thoáng đãng, dễ chịu.

4. Chân tường

Chân tường cũng là nơi ít ai để ý. Nơi này thường tích bụi, đặc biệt là các viền nổi, viền cửa hay tranh treo tường. Những gia đình giữ gìn kỹ lưỡng sẽ không để lớp bụi này bám dày, bởi họ biết một ngôi nhà sạch là ngôi nhà không chỉ sáng bóng ở những nơi nhìn bằng mắt thường mà cả những chi tiết nhỏ bé nhất cũng phải tinh tươm.

5. Mối nối của keo dán

Các khe hở như viền silicon quanh bồn rửa, bồn cầu hay tường nhà tắm luôn là "điểm yếu" của không gian sinh hoạt. Chỉ vài ngày ẩm ướt là có thể xuất hiện nấm mốc, ố vàng. Những gia đình chăm chút thường giữ các khe này trắng sáng, sạch sẽ. Cách làm đơn giản là lau khô thường xuyên, cọ rửa định kỳ và thay mới khi cần.

6. Bếp nấu và máy hút mùi

Bếp nấu và máy hút mùi cũng là "tấm gương" phản chiếu thói quen sống của gia chủ. Một căn bếp nhiều dầu mỡ, ám mùi lâu ngày sẽ khiến người ngoài dễ mất thiện cảm. Ngược lại, một căn bếp gọn gàng, bếp ga và máy hút mùi sáng bóng, sạch sẽ chứng tỏ gia đình đó rất chăm chút. Người Nhật thậm chí còn có thói quen dùng máy hơi nước để vệ sinh dầu mỡ, vừa nhanh vừa triệt để.

7. Cây cảnh

Những chậu cây xanh cũng tiết lộ một ngôi nhà có thực sự sạch hay không. Gia đình nào giữ gìn kỹ lưỡng sẽ không để lá cây bám bụi xám xịt. Thay vào đó, họ thường xuyên lau lá, giúp cây luôn xanh bóng, khỏe mạnh. Nhờ vậy, không gian vừa đẹp mắt hơn, vừa mang lại bầu không khí trong lành, dễ chịu.

8. Ray cửa sổ

Khung cửa sổ và đường ray trượt là chi tiết nhỏ nhưng lại dễ tích bẩn nhất. Dù có lau kính thường xuyên thì cũng không tránh được những vị trí này bám đầy bụi, đất cát. Nhà nào tinh tươm thật sự sẽ luôn giữ phần này gọn gàng, lau chùi bằng bàn chải nhỏ hay máy hút cầm tay.

9. Phòng tắm vách kính

Phòng tắm với vách kính cũng là một nơi cần để ý. Nước đọng lâu ngày sẽ để lại vết loang lổ, mảng bám cứng đầu. Những gia đình chuộng sự sạch sẽ luôn có thói quen dùng gạt kính ngay sau khi tắm hoặc định kỳ vệ sinh bằng dung dịch chống bám cặn. Nhờ vậy, kính nhà tắm dù dùng lâu vẫn sáng trong như mới.

10. Mùi hương

Cuối cùng, mùi hương trong nhà chính là điểm nhận biết riêng. Một ngôi nhà gọn gàng nhưng ám mùi ẩm mốc, mùi thức ăn hay giày dép sẽ khiến người ta mất thiện cảm ngay lập tức. Nhà nào giữ sự sạch sẽ triệt để sẽ luôn xử lý từ gốc, từ dọn rác kịp thời, thông gió đến vệ sinh toilet, dùng thảm và tủ giày thoáng khí đều chu toàn. Không cần xịt thơm phòng nồng nàn, chỉ cần không gian thoáng đãng, không ám mùi đã đủ để tạo cảm giác dễ chịu.

