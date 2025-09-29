4 loại quả đừng mua ở thời điểm này: Trái mùa, vừa đắt vừa nhạt

Bắt đầu từ tháng 9, thời tiết dần se lạnh, sáng tối mát rõ rệt. Trên thị trường, các loại hoa quả vẫn rất đa dạng, nhưng không phải loại nào cũng ở thời điểm ngon nhất. Nhiều loại trái cây lúc này vốn đã qua mùa, phải trữ lạnh, bảo quản lâu hoặc dùng biện pháp kích chín, nên hương vị và giá trị dinh dưỡng khó sánh với trái cây đúng mùa. Dưới đây là 4 loại trái cây bạn nên cân nhắc trước khi mua vào thời điểm này.

1. Vải thiều

Vải thiều vốn là loại quả mùa hè, thường chín rộ từ tháng 5 đến tháng 7. Đặc điểm của vải là khó bảo quản, vì vậy sang tháng 9, những quả vải còn bày bán hầu hết đều được cất trữ trong kho lạnh hoặc nhập về từ xa. Quả để lâu sẽ bị nhũn, giảm nước, thậm chí có vị chua gắt do lên men. Giá vải lúc này cũng cao hơn nhiều so với mùa chính vụ. Nếu muốn ăn vải ngon, bạn nên thưởng thức vào đầu mùa, còn mua vào tháng 9 thì vừa tốn kém vừa không đảm bảo hương vị.

2. Quýt đường và cam lai (ví dụ như quýt ngọt, quýt đường hay giống tương tự quýt đường lai)

Các giống quýt ngọt thường chín rộ vào cuối đông đến mùa xuân, khoảng tháng 12 đến tháng 3. Vì vậy nếu bạn thấy quýt lai, quýt đường bày bán nhiều trong tháng 9 thì khả năng cao là hàng lưu kho từ đầu năm hoặc trồng trong nhà kính. Quả quýt trái vụ thường có vỏ nhăn, ruột khô, ít nước và vị ngọt nhạt. Trong khi đó giá bán lại cao hơn nhiều so với chính vụ. Nếu muốn ăn cam quýt vào thời điểm này, bạn nên chọn các loại cam xanh hay quýt chín sớm của mùa thu, vừa rẻ lại ngọt nước và tươi mới hơn.

3. Dứa (thơm, khóm)

Dứa là loại quả quen thuộc và ở Việt Nam gần như có quanh năm. Tuy vậy, dứa chính vụ thường rộ vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 7, lúc này quả ngọt, nhiều nước và mùi thơm đậm hơn. Sang tháng 9, dứa vẫn có bán nhưng đa phần là lứa phụ hoặc trái vụ. Do điều kiện sinh trưởng không thuận lợi như mùa hè nên dứa thường ít ngọt, múi xơ hơn và hương vị cũng nhạt đi.

Nếu mua phải dứa trái vụ, giá thường cao mà chất lượng lại không bằng chính vụ. Vì vậy, muốn thưởng thức dứa ngon, bạn nên ưu tiên mua vào mùa hè. Còn đến tháng 9 thì tốt nhất nên chọn những loại trái cây đang đúng mùa như ổi, táo, lê...

4. Dưa hấu

Dưa hấu vào vụ chính từ tháng 5 đến tháng 8, sang tháng 9 thị trường chủ yếu có dưa chín muộn trong nhà kính hoặc dưa bảo quản lạnh, chất lượng không bằng lúc chính vụ. Hậu quả là ruột dưa kém giòn, mềm bở, nước ít và vị ngọt giảm đáng kể. Thêm nữa, dưa hấu có tính hàn, không hợp để ăn nhiều khi trời đã chuyển mát vì dễ làm lạnh bụng, gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Do đó, tháng 9 bạn nên hạn chế ăn dưa hấu, thay bằng các loại trái cây mùa thu như na, ổi hay hồng xiêm để vừa ngon vừa hợp thời tiết.

Trái cây đúng vụ - ngon và bổ nhất lúc này

Tháng 9 là thời điểm nhiều loại quả bước vào vụ chín rộ, không chỉ tươi ngon mà giá cả cũng hợp lý. Khi đi chợ, bạn có thể ưu tiên những loại sau:

Na: Na đang mùa chín rộ, quả ngọt đậm, thơm đặc trưng và giàu vitamin C.

Hồng: Đây là mùa hồng bắt đầu ngọt dần, thịt giòn, mọng và giàu chất chống oxy hóa.

Ổi: Vào chính vụ, ổi giòn, ngọt thanh, nhiều chất xơ, rất tốt cho tiêu hóa.

Bưởi: Đúng mùa Trung thu, bưởi thơm mát, nhiều nước, vừa ngon vừa giúp thanh nhiệt.

Táo và lê: Đây là mùa táo lê trong nước bắt đầu thu hoạch, quả giòn ngọt, nhiều nước, rất hợp để ăn giải khát.

Theo Toutiao