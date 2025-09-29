"Ảo tung chảo" 5 thiết kế giúp cơi nới nhà cửa, tăng gấp đôi sức chứa, ai nhìn cũng há hốc mồm!

Ngày nay, nhà cửa dù lớn hay nhỏ thì nhu cầu lưu trữ đồ đạc vẫn luôn là vấn đề đau đầu. Thay vì mua thêm tủ kệ cồng kềnh, nhiều bạn trẻ đã chọn cách cải tiến thiết kế tủ ngay từ đầu để tối ưu hóa không gian. Những ý tưởng dưới đây không chỉ giúp tăng sức chứa gấp đôi mà còn mang lại sự tiện nghi và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

1. Tủ giày sâu và thông minh

Tủ giày truyền thống thường chỉ sâu 30 đến 35 cm, đủ để xếp một hàng giày. Nhưng nếu diện tích cho phép, bạn có thể làm tủ sâu khoảng 55 đến 60 cm, kèm theo kệ trượt. Nhờ vậy, mỗi ngăn có thể chứa hai hàng giày trước sau, sức chứa tăng gấp đôi mà vẫn dễ lấy. Trong trường hợp khu cửa ra vào quá hẹp, có thể chọn tủ giày siêu mỏng chỉ sâu 20 cm và lắp kệ nghiêng 45 độ. Giày vẫn được đặt gọn gàng, dễ lấy mà không chiếm nhiều diện tích. Một số gia đình còn tận dụng mặt trong cánh tủ để treo dép đi trong nhà, tiết kiệm không gian tối đa.

2. Tủ phơi đồ trên ban công

Với căn hộ nhỏ chỉ có một ban công, việc treo quần áo dễ khiến không gian lộn xộn. Giải pháp là thiết kế tủ phơi đồ âm tường hoặc dạng cánh đóng mở. Bên trong gắn 1 đến 2 thanh treo để phơi áo quần, khi cần chỉ việc kéo ra, lúc không dùng thì đóng lại, giữ ban công luôn gọn gàng. Nhiều người chia sẻ họ chọn phương án này vì vừa che giấu được quần áo phơi, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho căn hộ, đặc biệt phù hợp với người không muốn dùng máy sấy hàng ngày.

3. Tủ lưu trữ kiểu "tủ lạnh"

Nếu có chỗ để làm tủ sâu 70 đến 80 cm, bạn có thể áp dụng thiết kế dạng "tủ lạnh". Bên trong chia nhiều tầng, cánh tủ cũng tận dụng để làm ngăn chứa nhỏ. Kiểu tủ này đặc biệt hữu ích khi gia đình có nhiều đồ linh tinh: từ đồ khô, bánh kẹo cho tới đồ dùng lặt vặt. Một số người còn ốp gương toàn bộ mặt cánh tủ để tạo cảm giác rộng rãi và có thêm gương soi toàn thân. Nếu tủ quá sâu, bạn có thể chừa một khoảng ở cánh tủ để đặt thêm giá nhỏ, tránh phải với sâu vào trong khi lấy đồ.

4. Ngăn kéo vát chéo cho bàn trang điểm

Đối với chị em có nhiều mỹ phẩm, bàn trang điểm thường nhanh chóng lộn xộn. Ngăn kéo vát chéo là giải pháp tinh tế: phần trước thấp, phần sau cao hơn, nhờ đó khi kéo ra có thể nhìn rõ từng món đồ. Các loại mỹ phẩm như chai xịt, lọ kem cao thấp khác nhau đều có thể đặt gọn, dễ quan sát và dễ lấy. Kiểu thiết kế "nửa kín nửa hở" này vừa thẩm mỹ vừa tiện lợi, giúp bàn trang điểm luôn gọn gàng.

5. Giá treo quần hai tầng

Nhà nhiều quần dài, váy hay quần jeans thường khó gấp gọn, treo thì chiếm nhiều chỗ. Một ý tưởng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng là lắp hai thanh treo song song, tạo thành giá quần hai tầng. Tầng trên để quần áo đang dùng, tầng dưới cất đồ trái mùa. Cách này không tốn kém, chỉ cần thêm một thanh treo nhưng công dụng nhân đôi, dễ dàng thay đổi khi chuyển mùa.

