3 kiểu giày sành điệu nhất để phối cùng quần ống rộng

Quần ống rộng luôn là item được hội chị em ưu ái mỗi độ thu sang không chỉ vì sự thoải mái, phóng khoáng, mà còn bởi khả năng che khuyết điểm cực đỉnh. Nhưng mặc quần ống rộng thế nào để vừa trẻ trung, vừa sang xịn mà vẫn hiện đại? Câu trả lời một phần nằm ở việc chọn đúng đôi giày.

Dưới đây là 3 "chân ái" giúp outfit với quần ống rộng của bạn nâng tầm ngay tức khắc.

1. Loafer

Nếu quần ống rộng mang lại cảm giác phóng khoáng, thì loafer lại toát lên sự thanh lịch, chỉn chu. Khi kết hợp cùng nhau, cả hai tạo nên một tổng thể hài hòa: sự thoải mái, tự do được cân bằng bởi nét cổ điển tinh tế, vừa tránh sự luộm thuộm, vừa không quá cứng nhắc.

Với quần jeans ống rộng, loafer cũng chứng minh sức hút khi denim vốn trẻ trung mix thêm đôi giày này lại thêm phần tinh tế, cool ngầu mà vẫn thanh lịch. Không cần cao gót cầu kỳ, chỉ một đôi loafer màu nâu hoặc đen cũng đủ để chiếc quần tây ống rộng trở nên "ra dáng" hơn hẳn. Đây là combo đi làm thoải mái, chuyên nghiệp cho chị em công sở. Loafer xứng đáng là item "nhỏ nhưng có võ" mà hội mặc đẹp mùa thu không thể thiếu.

2. Giày mũi nhọn

Khó có item nào qua được giày mũi nhọn về khả năng "kéo chân" và tạo khí chất. Đường cắt sắc nét của mũi giày kết hợp với dáng rộng thùng thình của quần tạo nên sự đối lập: mạnh mẽ mà thanh thoát.

Với nàng công sở, quần tây ống rộng kết hợp giày mũi nhọn là combo chuẩn chỉnh để nâng cấp visual. Một chút biến tấu với giày mũi nhọn màu nổi cũng rất đáng thử. Chỉ cần để lấp ló đầu mũi giày dưới gấu quần là đủ để outfit "bừng sáng", mang đến vibe thời thượng và cá tính. Đây chính là chiêu mix-match tinh tế để khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại.

3. Sneakers màu nổi

Nếu loafer và giày mũi nhọn đại diện cho sự chỉn chu, thanh lịch thì sneakers lại là "vũ khí" trẻ hóa outfit. Đặc biệt, những đôi sneakers mang sắc màu tươi sáng, hay còn gọi là dopamine sneakers sẽ biến set đồ thu trong gam màu trầm trở nên nổi bật và đầy năng lượng.

Với phong cách thường ngày, sneakers trắng hoặc xám nhạt đi cùng quần jeans ống rộng chưa bao giờ lỗi mốt. Công thức này gợi vibe học đường gọn gàng, lại dễ mặc, giúp nàng công sở "ăn gian tuổi" tinh tế.



