1 nụ cười của Baifern Pimchanok đủ khuynh đảo MXH, diện váy local brand Việt đẹp xé toạc thị giác!

Nhắc đến Baifern Pimchanok, công chúng đều nhớ ngay đến hình ảnh nàng ngọc nữ vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của điện ảnh Thái. Người đẹp sở hữu nhan sắc trong trẻo cùng khí chất sang chảnh, bên cạnh đó là khả năng biến hóa đa dạng từ màn ảnh cho đến đời thường. Phong cách của Baifern cũng vì thế mà luôn được yêu thích: khi thì nữ tính, mong manh, lúc lại cá tính, gợi cảm đầy cuốn hút.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục đốn tim người hâm mộ với visual kiêu sa và style đẹp khuynh đảo. Trong bộ ảnh mới, khi xuất hiện cùng bộ trang sức xa xỉ của Tiffany & Co., Baifern ưu ái chọn diện một thiết kế váy đến từ local brand Việt. Mẫu váy xòe mềm mại không chỉ phô diễn vẻ thanh lịch mà còn tôn lên nét gợi cảm tinh tế, giúp Baifern vốn đã đẹp nay càng thêm cuốn hút khó rời mắt.

Chiếc váy "lọt mắt xanh" Baifern là thiết kế CECI Dress đến từ thương hiệu Páramo, có giá 1.950.000 VNĐ. Mẫu váy gây ấn tượng với phom dáng dài hai dây, chất liệu ren cùng đường xẻ tà đầy cuốn hút. Điểm nhấn nằm ở phần corset với chi tiết boning lộ tinh tế, vừa định hình phom dáng vừa tôn lên nét quyến rũ hiện đại.

Khi diện CECI Dress, Baifern không chỉ khoe khéo lợi thế hình thể mà còn giúp bộ trang sức Tiffany & Co. thêm nổi bật, tạo nên tổng thể sang trọng và thanh lịch đúng tinh thần mà bộ ảnh hướng tới.

Nơi mua: Páramo

Không thể phủ nhận, các thiết kế váy vóc của brand Việt, đặc biệt là những mẫu đầm điệu đà đang ngày càng nâng tầm và tạo dấu ấn mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế. Bên cạnh CECI Dress của Páramo, loạt đầm hai dây dáng dài mang phong cách thanh lịch nhưng gợi cảm cũng đang rất được ưa chuộng. Với những chị em yêu thích nét nữ tính pha chút quyến rũ, không quá khó để tìm thấy những lựa chọn cùng kiểu dáng để làm mới tủ đồ.

Gợi ý mua sắm

Nơi mua: Goût De Jun

Nơi mua: Amelia

Nơi mua: Lyra



