Người trong nghề khuyên: 5 điều tối kỵ khi làm bếp kẻo tiền mất tật mang, cả đời ân hận

Khi nấu nướng hay sinh hoạt trong bếp, cần một vài chi tiết nhỏ bất hợp lý cũng sẽ khiến bạn thấy bất tiện, thậm chí phải tốn kém sửa chữa về sau. Các chuyên gia cải tạo nội thất thường nhắc nhở khi thiết kế và thi công bếp, đừng chỉ chú ý đến vẻ ngoài hiện đại hay thiết bị sang trọng. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như bố trí mặt bằng, vật liệu trần, ổ điện, bồn rửa hay chiều cao mặt bếp lại quyết định sự thoải mái và an toàn trong nhiều năm.

Vậy đâu là những lỗi phổ biến khiến căn bếp "dễ lật kèo"?

1. Bố trí bếp thiếu khoa học

Một căn bếp đẹp nhưng bất tiện trong sử dụng thì chẳng khác nào phòng trưng bày. Nhiều gia đình khi làm bếp chỉ chú trọng kiểu dáng mà quên mất "tam giác công năng": lấy đồ - sơ chế - nấu nướng. Nếu 3 điểm này quá xa hoặc ngược thứ tự, việc nấu nướng sẽ trở nên rối rắm.

Chuyên gia khuyên rằng, tùy diện tích, bạn nên chọn layout phù hợp:

- Bếp chữ I: gọn gàng, tiết kiệm không gian, hợp căn hộ nhỏ.

- Bếp chữ L hoặc U: tối ưu thao tác, rút ngắn khoảng cách di chuyển, đồng thời tăng diện tích tủ chứa đồ.

Nếu nhà rộng, bạn nên ưu tiên bếp chữ L hoặc U để việc nấu nướng thoải mái, tiết kiệm sức.

2. Vật liệu trần bếp không phù hợp

Trần bếp là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hơi nước, dầu mỡ và nhiệt độ. Nếu chọn sai vật liệu, chỉ sau vài năm, bạn sẽ thấy trần bị ố vàng, bong tróc hoặc thậm chí nấm mốc.

Dưới đây là những loại vật liệ làm trần bếp phổ biến, bao gồm ưu - nhược điểm để bạn tham khảo:

- PVC: giá rẻ, nhẹ nhưng dễ cong vênh, độ bền không cao.

- Thạch cao chống ẩm: nhìn đẹp mắt nhưng khó vệ sinh, không phù hợp với những căn bếp kín nhiều khói.

- Aluminium (nhôm chống gỉ, tấm nhôm lớn): bền chắc, dễ lau chùi, chống ẩm mốc tốt, được các chuyên gia khuyên dùng nhiều nhất.

Ngoài vật liệu, màu sắc trần cũng quan trọng. Nên chọn gam sáng, bề mặt mờ nhẹ để giúp phản chiếu ánh sáng mà không gây chói, đồng thời khiến không gian bếp trông rộng rãi, sạch sẽ và thoáng đãng hơn.

3. Ổ cắm điện

Trong bếp có hàng loạt thiết bị điện: nồi cơm, lò vi sóng, máy rửa bát, máy lọc nước, thậm chí cả robot hút mùi. Nếu thiếu ổ cắm, bạn sẽ rơi vào cảnh dây điện chằng chịt, rất bất tiện và nguy hiểm.

Giải pháp là lắp dư ổ cắm ngay từ đầu, nhất là loại năm chấu có công tắc riêng để tránh phải rút ra cắm lại liên tục. Đặc biệt, dưới chậu rửa cũng cần dự phòng ổ cho máy lọc nước, máy rửa bát, xử lý rác... Còn tủ lạnh thì nên cắm riêng một ổ, không dùng chung để đảm bảo an toàn và tránh chập điện.

4. Chậu rửa

Bồn rửa là "chiến trường" mỗi ngày, nhưng lại ít được để ý. Rất nhiều người chọn loại chậu quá nông hoặc lắp chậu đôi nhưng nhỏ đến mức không vừa chiếc nồi. Có 2 loại chậu rửa phổ biến:

- Chậu đặt nổi (trên mặt bàn): dễ lắp nhưng sau một thời gian, viền keo thường mốc đen, kém thẩm mỹ, vệ sinh khó.

- Chậu âm (dưới mặt bàn): gọn gàng, dễ lau mặt bàn, là lựa chọn được ưa chuộng hơn.

Về kích thước, nếu có điều kiện, chọn chậu đôi cỡ lớn sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nếu không, một chậu đơn sâu trên 20 cm cũng hiệu quả, vừa thoải mái rửa nồi lớn vừa hạn chế bắn nước. Kết hợp thêm giá rửa hoặc chậu phụ tháo rời thì chỉ một chậu đơn cũng có thể ghép thành chậu đôi tiện dụng.

5. Mặt bàn bếp

Đây là nơi bạn dành nhiều thời gian nhất nên nếu thiết kế sai, bạn sẽ thấy phiền phức mỗi ngày. Trước đây, hầu hết bàn bếp được làm theo một chiều cao cố định, không phù hợp cho tất cả mọi người. Người cao thì phải cúi, dễ đau lưng, còn người thấp thì phải kiễng chân nấu, rất bất tiện.

Lý tưởng nhất là thiết kế chiều cao mặt bếp dựa trên vóc dáng của người hay nấu ăn nhất trong nhà. Ngoài ra, bạn có thể tách thành hai cấp độ: chậu rửa cao hơn một chút để dễ cúi rửa rau củ, bếp nấu thấp hơn để thao tác thoải mái khi chiên xào. Nhờ vậy, việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: 163.com