5 serum kiêm dầu dưỡng giúp da tái sinh collagen, ngậm nước chỉ sau vài đêm

Nếu như trước đây, chị em thường phân vân giữa việc chọn serum hay dầu dưỡng, thì hiện nay đã có những sản phẩm kết hợp cả hai trong một. Vừa mang lại hiệu quả chuyên sâu của serum, vừa cung cấp độ ẩm và độ bóng khỏe từ dầu dưỡng, các sản phẩm này nhanh chóng trở thành "vũ khí" làm đẹp giúp làn da ngậm nước, mịn màng và căng tràn sức sống. Dưới đây là 5 gợi ý nổi bật bạn có thể tham khảo.

1. Alpmistro Midnight Recovery Espresso Serum Face Oil

Sản phẩm gây ấn tượng nhờ công thức chiết xuất từ cà phê espresso, giàu chất chống oxy hóa, giúp làn da được "đánh thức" sau một ngày dài mệt mỏi. Kết cấu nhẹ, dễ thẩm thấu, vừa như serum vừa như dầu dưỡng, sản phẩm giúp phục hồi da, giảm dấu hiệu mệt mỏi và mang đến làn da sáng khỏe, căng bóng tự nhiên. Đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên thức khuya hoặc có làn da xỉn màu.

Nơi mua: Alpmistro

2. NUXE Merveillance LIFT Oil Serum

Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp NUXE, nổi tiếng với các công thức dưỡng da từ thiên nhiên. Merveillance LIFT Oil Serum kết hợp tinh chất thực vật và dầu dưỡng, giúp cải thiện độ đàn hồi, nâng cơ và làm da săn chắc rõ rệt. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, bạn sẽ cảm nhận được làn da căng mịn, nếp nhăn mờ dần, bề mặt da sáng rạng rỡ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai bắt đầu quan tâm đến chống lão hóa.

Nơi mua: NUXE

3. Mary&May Rose Collagen Mist Serum

Điểm đặc biệt của sản phẩm này là thiết kế dạng xịt sương tiện lợi, vừa cấp ẩm nhanh chóng, vừa cung cấp dưỡng chất sâu cho làn da. Với thành phần collagen thủy phân và chiết xuất hoa hồng, serum giúp phục hồi độ săn chắc, làm da căng bóng và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, hương hoa hồng dịu nhẹ còn mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng. Đây là sản phẩm rất phù hợp để mang theo bên mình, dùng bất cứ lúc nào da cần "nạp năng lượng".

4. D'Alba First Spray Serum

Được mệnh danh là "serum quốc dân" của Hàn Quốc, D'Alba First Spray Serum từng tạo nên cơn sốt khi được nhiều ngôi sao K-beauty yêu thích. Sản phẩm kết hợp serum và dầu dưỡng trong dạng xịt phun sương siêu mịn, giúp cấp ẩm tức thì mà không gây nhờn dính. Thành phần chứa truffle trắng Ý, giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp da căng bóng, sáng khỏe và giảm dấu hiệu lão hóa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những làn da thiếu nước, mệt mỏi hoặc thường xuyên phải ngồi điều hòa.

5. Yves Rocher Rich Creme Serum

Đến từ thương hiệu Yves Rocher (Pháp), Rich Creme Serum nổi bật với thành phần từ 30 loại dầu thực vật quý hiếm. Sản phẩm mang đến hiệu quả kép: vừa dưỡng ẩm sâu, vừa chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện độ săn chắc và nuôi dưỡng da mịn màng. Kết cấu giàu dưỡng chất nhưng thấm nhanh, không gây bít tắc, phù hợp cho cả da khô và da hỗn hợp thiên khô. Đây là lựa chọn hoàn hảo để chăm sóc da vào buổi tối, giúp bạn thức dậy với làn da căng bóng, rạng rỡ.

Nơi mua: Yves Rocher

Serum kiêm dầu dưỡng chính là giải pháp chăm sóc da đa năng, tiện lợi và hiệu quả cho những ai bận rộn hoặc muốn đơn giản hóa chu trình skincare. 5 gợi ý trên đều đến từ các thương hiệu uy tín, mỗi sản phẩm lại có ưu điểm riêng để bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình trạng da của mình.

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm vừa cấp ẩm, vừa chống lão hóa, lại mang đến làn da căng bóng chuẩn "glass skin", thì đây chính là 5 cái tên đáng để đầu tư.