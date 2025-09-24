Người xưa nói "nhà cửa có khí thì vận mới vượng": 4 cách lấy lòng Thần Tài, sự nghiệp vươn như hổ mọc thêm cánh

Người xưa nói nhà cửa có "khí" thì vận mới vượng. Thứ gọi là "tăng dương khí" chính là những việc giúp nhà sáng, sạch, thông thoáng. Chỉ cần vài thói quen hay một vài điều chỉnh nhỏ trong bài trí nhà cửa, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy không gian sống nhẹ nhàng và có sức sống hơn, đó chính là dương khí đang được nuôi dưỡng.

Dưới đây là cách để bạn bắt tay thay đổi nhà ngay hôm nay.

1. Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái cho gia chủ mà còn giúp tích tụ năng lượng tích cực, tạo điều kiện để dương khí trong nhà lưu thông hài hòa. Ngược lại, sự bừa bộn, bụi bặm dễ khiến không gian nặng nề, sinh cảm giác mệt mỏi và cản trở vận khí. Vì thế, thường xuyên lau chùi, sắp xếp đồ đạc, giữ cho nhà cửa luôn sáng sủa, ngăn nắp là cách đơn giản nhất để duy trì phong thủy tốt.

Đặc biệt, sau khi chuyển đến nhà mới, việc tổng vệ sinh, quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn còn sót lại mà còn mang ý nghĩa tẩy uế, xóa bỏ năng lượng cũ để đón chào nguồn sinh khí mới. Nhiều gia đình còn kết hợp việc lau dọn cùng mở cửa sổ cho gió, ánh sáng ùa vào như một cách kích hoạt may mắn và tạo nền tảng cho cuộc sống thuận lợi trong ngôi nhà mới.

2. Tăng cường ánh sáng trong nhà

Nhiều ngôi nhà thường gặp tình trạng thiếu ánh sáng do hướng nhà chưa phù hợp, bị vật cản che chắn từ bên ngoài hoặc không có cửa sổ. Không gian thiếu sáng lâu ngày dễ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, người ở cảm thấy u ám, tâm trạng bất ổn và vận khí cũng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, những góc tối trong nhà rất dễ tích tụ âm khí, làm năng lượng tiêu cực ngày càng dày đặc. Để khắc phục, hãy thường xuyên mở cửa sổ để đón ánh nắng tự nhiên và giúp không khí lưu thông. Với những vị trí ánh sáng không chạm tới, bạn có thể đặt thêm đèn chiếu sáng hoặc sử dụng đèn cháy lâu để duy trì sự ấm áp, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sinh khí cho ngôi nhà.

3. Chọn màu sắc tươi sáng

Mục đích của không gian sống là mang đến sự thư thái và dễ chịu, vì thế việc lựa chọn màu sắc trong nhà vô cùng quan trọng. Nếu sử dụng quá nhiều gam màu rực rỡ, đặc biệt là với tường nhà, về lâu dài dễ khiến tinh thần người ở trở nên căng thẳng, bất an và khó duy trì sự cân bằng cảm xúc.

Thay vào đó, nên chọn những gam màu dịu nhẹ, ấm áp làm chủ đạo để tạo cảm giác thư thái. Bạn cũng có thể treo thêm một vài bức tranh mang ý nghĩa cát tường, vừa giúp làm đẹp không gian, vừa góp phần nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và hỗ trợ phong thủy tốt cho gia đình.

4. Đặt cây xanh

Cây xanh trong phong thủy được xem như biểu tượng của sinh khí và sự tươi mới. Nếu muốn hút tài lộc, gia chủ có thể đặt một vài chậu cây xanh khỏe mạnh, dễ chăm sóc ở khu vực tài lộc trong nhà. Những mảng xanh này không chỉ giúp không gian thêm sức sống mà còn mang lại cảm giác an yên, thoải mái.

Tuy vậy, đừng quá tham trồng nhiều cây trong cùng một chỗ. Lý do là quá tải cây xanh có thể khiến năng lượng bị bí bách, dễ sinh khí xấu và ảnh hưởng đến tài vận.

Nguồn: Aboluowang