Người đàn ông đi du lịch về phát hiện hàng xóm lắp 4 cục nóng điều hoà sát nhà mình, còn tuyên bố: “Ông dám tháo ra tôi sẽ làm ầm lên”

Mới đây, một sự việc liên quan đến mâu thuẫn giữa hàng xóm trong việc lắp đặt điều hoà đã gây chú ý trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Cụ thể, sau khi du lịch trở về, ông Ngô (Quảng Đông, Trung Quốc) phát hiện người hàng xóm ở tầng dưới họ Vương đã lén lắp 4 cục nóng điều hoà trái phép gần nhà ông.

Các dàn nóng này nằm sát tường ngoài phòng ngủ chính. Ngay cả khi cửa sổ nhà ông Ngô đóng kín, nhiệt độ cao và tiếng ồn vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của gia đình. Nhà ông Ngô cũng không thể mở cửa sổ nữa, khiến không khí bên trong luôn bí bách. Không những vậy, ông Vương còn dựng thêm mái tôn khiến gia đình ông Ngô chịu cảnh tiếng ồn nghiêm trọng trong những ngày mưa.

Việc lắp đặt cục nóng của nhà hàng xóm khiến gia đình ông Ngô khổ sở

Ông Ngô cho biết ông đã chủ động liên hệ với ông Vương để giải quyết, nhưng tất cả các giải pháp ông đề xuất đều bị hàng xóm bác bỏ. Dù người đàn ông đã báo cáo lên ban quản lý tòa nhà, phòng quản lý đô thị nhưng vẫn không có biện pháp nào hữu hiệu được đưa ra. Khi Uỷ ban khu phố yêu cầu ông Vương tự mình dỡ bỏ dàn nóng, ông không hợp tác còn đe doạ ngược lại ông Ngô: “Ông dám bỏ dàn nóng này, tôi sẽ làm ầm cả khu phố”.

Thậm chí người hàng xóm này còn đổ keo vào lỗ khoá cửa nhà ông Ngô, khiến gia đình họ Ngô gặp không ít phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Kết quả đo đạc cho thấy có cục nóng chỉ cách cửa sổ khoảng 30cm, cách giường ngủ 1,5m. Ban quản lý tòa nhà hai gia đình này sinh sống xác nhận việc ông Vương lắp dàn nóng điều hoà sai quy định, thậm chí còn lắp thêm một phần mái tôn trái phép. Ông Ngô cho biết hiện gia đình ông đang chờ chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế phá dỡ, tuy vẫn chưa thời điểm chính xác dàn nóng bị loại bỏ.

Câu chuyện của ông Ngô đã nhận về lượng lớn thảo luận. Nhiều người khuyên ông nên nhanh chóng kiện ra toà án có thẩm quyền nếu chưa được giải quyết kịp thời. Trong khi một số khác đặt câu hỏi về trách nhiệm của ban quản lý tòa nhà trong việc kiểm soát lắp đặt các thiết bị gây ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân khác.

Theo Toutiao